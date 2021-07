Mabe Fratti: La belleza de las cuerdas

Entornointeligente.com / Belleza absoluta. Delicada y espesa, pero bella, es la obra de Mabe Fratti, cuyas cuerdas en el cello y en su voz crean una atmósfera musical enmarcada en algo que no habíamos escuchado antes; su música entra como una flecha, directamente a las emociones y el trasfondo de las vísceras y sus sentimientos.

Inusual e improbable –a ratos fantasmagórica, a ratos luz intensa–, la obra de la joven artista no pasa desapercibida ni siquiera una nota. El tremendismo del arco en absoluta confidencia con las cuerdas del cello no sólo genera una resonancia en la caja de madera, sino en el pecho de quien escucha y siente. Es una sensación absoluta, conmovedora y poderosa, más aún si su rocío es besado en vivo.

Su voz, transportador celeste, es un cabello interminable entre la espesura magnífica del cello; se abre paso con facilidad, como lo hace el agua entre las piedras que esculpe.

En momentos es posible sumergirse en el cello y su resonancia marina, que habla el lenguaje de las ballenas jorobadas; imagino su arco esculpiendo las cuerdas de coral. Hay pasajes de su música en donde la artista pellizca las cuerdas y brotan gotas que instantáneamente se vuelven vapor.

Aquella noche su música fue acompañada: Los sintetizadores y la guitarra, matemáticamente a ratos frenética, provocaron una transfiguración de emociones ensimismadas y entrelazadas, como un cisma floral y abrasivo, terso. La energía resultante de esa configuración parecía infinita.

Para escuchar a Mabe Fratti se requiere disposición y, casi indispensable, entrega. Su obra se absorbe por completo si se retribuye un poco de amor.

Sesión en vivo con Martín Delgado en la estación Aire Libre.

CONCIERTO.

En días pasados, la chelista presentó su más reciente producción “Será que ahora podremos entendernos” en el Foro Indie Rocks!, donde se reunió una audiencia ávida de ser conmovida y recibir con honestidad la obra de la artista.

La primera vez que escuché a Mabe Fratti fue en el programa de radio de Martín Delgado en Aire Libre (105.3 fm); quedé azorado por su música. Una de las piezas que más recuerdo haber sentido y escuchado, interior e intensamente, fue “Todo lo que querías saber” y su coro azul cielo, seguido de una letra breve y profunda: “soy el aire que colapsa con tu piel”. Escuchar esta pieza en vivo fue una reverberación de la fascinación que sentí por primera vez a través de la frecuencia modulada.

La obra de Mabe Fratti no ha pasado desapercibida dentro y fuera del país. Las revistas y estaciones de radio más importantes de habla inglesa destacan su música con la emoción de haber hallado un turgente tesoro. Sus colaboraciones con otros artistas crecen, puesto que es irresistible querer abrevar.

El martes 13 de julio la escuché en vivo por primera vez, una noche que inició con la psicodelia oscura de Concepción Huerta, capaz de extraer los más trémulos aullidos a un sintetizador. Posteriormente, la artista guatemalteca radicada en la Ciudad de México, apareció en el escenario acompañada de Fernando Franco en los sintetizadores y Héctor Tosta en la guitarra.

Al final del concierto, la artista se sentía un poco apenada. Con sencillez me preguntó si se había escuchado bien, puesto que le inquietaban algunos detalles técnicos. No podía darle una respuesta objetiva, puesto que para este momento de la noche me sentía feliz y conmovido, sólo pensaba en mi gratitud y en tratar de describirla con palabras. Estas palabras.

