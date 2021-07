Fondo Ruso envió solo 12.000 dosis del segundo componente

Unas 404.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V arribaron a nuestro país hasta la fecha. El primer lote de la vacuna rusa arribó el 18 de febrero con 4.000 dosis (2.000 del primer componente y otras 2.000 del segundo componente). Un segundo cargamento llegó el 9 de abril con 20.000 dosis (10.000 de cada componente) para terminar de inmunizar a los miembros del personal de blanco y, posteriormente, avanzar en el plan de inmunización con los adultos mayores de 85 años en adelante.

El 14 de mayo arribó un tercer lote de 40.000 dosis de las vacunas rusas y, 25 días más tarde, llegó otro cargamento con la misma cantidad de dosis. Todas del primer componente. El 29 de junio pasado llegó el lote más grande enviado hasta la fecha, 200.000 dosis en un mismo vuelo pero, al igual que los dos lotes anteriores, también solo del primer componente.

En la segunda semana de julio, nuestro país recibió un sexto lote de 100.000 vacunas rusas. Nuevamente, sin la presencia del segundo componente de este biológico.

Solo en esas dos primeras fechas, el 18 de febrero y el 9 de abril, Paraguay recibió los segundos componentes de esta vacuna con vector adenoviral. Por lo que, hasta ahora, solo 12.000 personas que se vacunaron con la Sputnik V lograron terminar su esquema de vacunación.

Las 380.000 personas que se vacunaron con los lotes que llegaron desde el 14 de mayo en adelante siguen aguardando la aplicación de sus segundas dosis para adquirir el nivel máximo de inmunidad y, considerando que el intervalo es de 90 días, tienen poco más de dos semanas hasta que se cumpla el tiempo fijado por el Ministerio de Salud.

18 de febrero – 4.000 dosis (2.000 del primer componente y 2.000 del segundo componente)

9 de abril – 20.000 dosis (10.000 del primer componente y 10.000 del segundo componente)

14 de mayo – 40.000 dosis (solo primer componente)

8 de junio – 40.000 dosis (solo primer componente)

29 de junio – 200.000 dosis (solo primer componente)

12 de julio – 100.000 dosis (solo primer componente)

AÚN QUEDAN 596.000 DOSIS DE LA VACUNA SPUTNIK V POR RECIBIR

Teniendo en cuenta que Paraguay suscribió un contrato con el Fondo Ruso de Inversión Directa por un millón de dosis en enero pasado y que hasta la fecha arribaron 404.000, nuestro país aún debe recibir 596.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V. 488.000 de ellas deben ser del segundo componente y otras 198.000 del primer componente.

Lastimosamente, el acuerdo firmado no cuenta con un itinerario de suministro de envío, por lo que no existe una fecha máxima ni un tiempo límite para que el Paraguay exija la llegada total de los biológicos. No obstante, en junio, el embajador de Rusia, Alexánder Písarev, indicó en una entrevista con Paraguay TV que el contrato firmado establece la entrega de todas las dosis faltantes para finales del mes de julio, fecha que se cumple en tan solo una semana más.

ANALIZAN REAPLICAR VACUNA A QUIENES RECIBIERON SPUTNIK V Si bien la Dra. Lida Sosa, viceministra de Salud, manifestó que la cartera sanitaria está agotando todos los recursos para garantizar la segunda dosis de los 380.000 adultos que recibieron la Sputnik V desde el 19 de Mayo, indicó que se está analizando re- aplicar un nuevo esquema de inmunización a todas estas personas con una vacuna diferente pero de la misma plataforma en caso de que las vacunas no sean enviadas a tiempo por el Fondo Ruso de Inversión Directa.

Según señaló la representante del Ministerio de Salud, hasta el 18 de agosto hay tiempo para recibir este lote con el segundo componente de la vacuna rusa Sputnik V y así completar el ciclo de vacunación de aquellos que recibieron el biológico en la tercera semana de mayo. “Seguimos insistiendo y tenemos información de que estaríamos recibiendo el componente 2. En caso de que esto no se dé, los técnicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y sus expertos están evaluando la mejor evidencia disponible para ver cuál sería la siguiente opción, ya sea la intercambiabilidad con otra vacuna de la misma plataforma o, incluso, ver otro esquema. Se está analizando cuál sería la otra opción segura y costo-efectiva también”, indicó.

