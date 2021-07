“El Gobierno deberá negociar con la verdadera oposición”

Entornointeligente.com / El aspirante a la Alcaldía de Guaicaipuro por el partido Primero Justicia (PJ), Christian Jiménez, señaló que el presidente Nicolás Maduro se sentará a negociar “con la verdadera oposición que está representada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y los partidos que no participaron en las elecciones del pasado 6 de diciembre y que estamos pidiendo escenarios justos”.

El dirigente dijo al Diario Avance que entre las exigencias que seguramente se plantearán en dicho espacio está “el hecho de suscribir el acuerdo de Salvación Nacional en el cual las organizaciones políticas estamos esperando que se garanticen las condiciones electorales justas y libres, para participar en una contienda que permita recuperar los espacios políticos”.

Asimismo, consideró que de parte del Gobierno nacional “se está exigiendo el levantamiento de algunas sanciones, no de un bloqueo como tal porque yo no creo que sea un bloqueo, pero sí de algunas sanciones en las cuales el chavismo se excusa para no admitir que no pudieron cumplir con el pueblo”.

En el ámbito local, detalló que su participación en las megaelecciones anunciadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) “no estará representada por la tarjeta de PJ, nosotros iremos con la verdadera tarjeta de la oposición que es la de la MUD, donde están los partidos y los líderes que no se le arrodillaron al Gobierno y que ganaron las elecciones parlamentarias del 2015. Ya sea a través de consenso o primarias, el candidato de la unidad va con la tarjeta de La Manito”.

“Hay quienes andan desesperados por entrar en el G-4, quienes se ponen a lanzar numeritos lo que quieren es enredar el juego. Algunos supuestos líderes de oposición no definen si son mariscos o moluscos, un día son de la oposición y al otro le hacen juego a Maduro. Los vecinos deben evaluar esa situación y decantarse por quienes siempre han estado luchando por salir del Gobierno”, sentenció.

Aseveró que la selección de los candidatos unitarios de la MUD, se dará en el momento en que las organizaciones políticas que integran dicha coalición lo definan, agregando que “los tiempos del PSUV, no van afectar nuestras estrategias”. /AT/rp

