El consejo de Warren Buffett para proteger tu dinero de la inflación

"Si eres el mejor maestro, si eres el mejor cirujano, si eres el mejor abogado, tendrás el sueldo que te mereces, independientemente de lo que valga la moneda", dijo Buffett en 2009 durante una reunión con los accionistas de Berkshire Hathaway, el conglomerado que él preside. Fue su consejo para protegerse frente a la inflación. Para el oráculo de Omaha, una vez eres lo mejor en lo tuyo, puedes poner el precio que quieras.El segundo consejo del inversor para que el dinero no pierda valor es tener acciones "de un negocio que sea maravilloso". Sostiene que independientemente de lo que le pase al dólar, si ese negocio es bueno y sus productos gustan, el público los comprará. Sus acciones subirán lo que haga falta.Buffett no se olvida de los fondos indexados como herramienta para sacar rendimiento al dinero sin jugárselo todo a un puñado de acciones. "Compre constantemente un fondo indexado como en el SP500", son sus palabras. El oráculo de Omaha lleva desde el 2017 recomendándolos. Son productos que diversifican al máximo nuestra inversión y siguen a un índice como el SP500, donde figuran Apple y Coca-Cola.

El precio de vida del consumidor en Estados Unidos se ha disparado como no lo hacía en los últimos 10 años. Los medios de comunicación se hacen eco de los temores de que la inflación se coma nuestros ahorros y nuestro poder adquisitivo. Warren Buffett, el inversor más famoso, dio dos consejos a quienes quieren protegerse de la inflación.

“Si eres el mejor maestro, si eres el mejor cirujano, si eres el mejor abogado, tendrás el sueldo que te mereces, independientemente de lo que valga la moneda”, dijo Buffett en 2009 durante una reunión con los accionistas de Berkshire Hathaway, el conglomerado que él preside. Fue su consejo para protegerse frente a la inflación. Para el oráculo de Omaha , una vez eres lo mejor en lo tuyo, puedes poner el precio que quieras.

El segundo consejo del inversor para que el dinero no pierda valor es tener acciones "de un negocio que sea maravilloso". Sostiene que independientemente de lo que le pase al dólar, si ese negocio es bueno y sus productos gustan, el público los comprará. Sus acciones subirán lo que haga falta.

“Si tienes acciones de Coca-Cola, vas a obtener una parte del trabajo de las personas dentro de 20 y de 50 años (…) No importa lo que pase con el nivel de precios”.

Buffett no se olvida de los fondos indexados como herramienta para sacar rendimiento al dinero sin jugárselo todo a un puñado de acciones. “Compre constantemente un fondo indexado como en el SP500”, son sus palabras. El oráculo de Omaha lleva desde el 2017 recomendándolos. Son productos que diversifican al máximo nuestra inversión y siguen a un índice como el SP500, donde figuran Apple y Coca-Cola.

