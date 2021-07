Calcio: Roma; per la difesa, Lenglet nel mirino di Mourinho

Entornointeligente.com / (ANSA) — ROMA, 25 LUG — La Roma punta a rinforzare la difesa. José Mourinho pensa a qualche innesto di qualità per blindare la porta dei giallorossi, per questo gli emissari del club giallorosso hanno bussato alla porta del Barcellona. Secondo quanto riportato da Sport, l’obiettivo della Roma è il centrale francese Clement Lenglet, per il quale sarebbe già stata presentata un’offerta da 15 milioni. Il quotidiano spagnolo spiega anche che sarebbe stata presa in considerazione un’operazione che coinvolgerebbe Lorenzo Pellegrini. Il Barça per Lenglet vorrebbe almeno 25 milioni, mentre il diretto interessato ha più volte fatto capire che gradirebbe una sistemazione in Premier League. (ANSA).

