Entornointeligente.com / Vídeos no g1

Como você avalia a experiência de assistir este vídeo no g1 ?

Muito ruim

Muito boa

Como podemos melhorar?

Seguinte Queremos saber sua opinião

Resposta enviada. Agradecemos sua participação.

Veja as 20 perguntas mais feitas pelos paulistanos sobre a cidade de São Paulo no Google Em comemoração ao aniversário da cidade, buscador reuniu termos mais buscados nos últimos 5 anos por pessoas que estão no município. Por Alessandro Feitosa Jr, g1 SP — São Paulo

25/01/2022 06h01 Atualizado 25/01/2022

1 de 2 Pontos da cidade de São Paulo — Foto: Montagem Pontos da cidade de São Paulo — Foto: Montagem

Em comemoração ao 468º aniversário de São Paulo , o Google reuniu as perguntas mais frequentes sobre a cidade feitas pelas pessoas que estão na capital paulista.

O levantamento, obtido com exclusividade pelo g1 , mostra que os paulistanos e os turistas que estão no município querem saber “o que fazer em São Paulo ” .

Na lista das 20 perguntas mais frequentes, há diferentes versões da dúvida, como: “o que fazer domingo em sp”, “o que fazer em sp à noite” e “o que fazer em sp no feriado”.

LEIA MAIS

Veja o que abre e o que fecha no feriado do aniversário de SP

A “terra da garoa” também tem o clima como tópico frequente, com questões como “quantos graus está em são paulo”, “quando acaba o inverno” e “quando acaba o frio?” .

O ranking foi feito com base nas buscas mais feitas nos últimos 5 anos por pessoas que estavam na cidade de São Paulo :

O que fazer em SP? Quantos graus está em São Paulo ? Quando acaba o inverno? O que abre hoje em SP? O que comer em SP? Como funciona o rodízio em SP? O que fazer na Vila Madalena? Quando acaba o frio? O que fazer no carnaval em SP? Como está o tempo em SP? Como está o trânsito em SP? Quando começa o verão em SP? Onde passar o ano novo em SP? Quando começa o inverno em São Paulo ? O que fazer com criança em SP? Quando acaba o frio em SP? Quando o tempo vai melhorar em SP? Quando é o próximo feriado em São Paulo ? São Paulo 1834, o que aconteceu? Até quando vai o frio em SP?

2 de 2 Fachada do Google em Irvine, Califórnia — Foto: Reuters/Mike Blake Fachada do Google em Irvine, Califórnia — Foto: Reuters/Mike Blake

A 19ª questão mais frequente é uma das poucas que foge das perguntas do dia a dia dos paulistanos.

A busca tem influência do filme “The Old Guard”, lançado em 2020, que cita uma missão feita pelos super-heróis na capital paulista em 1834.

Naquele ano, o Brasil ainda era um Império comandado por Dom Pedro II e em 12 de agosto daquele ano, membros da Câmara dos Deputados aprovavam o Ato Adicional, que promoveu alterações no texto da Constituição de 1824 e criou o Município Neutro, uma unidade administrativa que existiu no território correspondente à atual localização do município do Rio de Janeiro.

Ou seja, o filme não faz referência a um acontecimento histórico específico da cidade de São – provavelmente a data foi escolhida por um motivo ficcional.

Veja as 10 perguntas relacionadas com “o que fazer em São Paulo ” mais buscadas pelos paulistanos nos últimos 2 anos:

O que fazer em SP? O que fazer domingo em SP? O que fazer em SP à noite? O que fazer em São Paulo hoje? O que fazer no feriado em SP? O que fazer no carnaval em SP? O que fazer segunda feira em SP? O que fazer em SP hoje a noite? O que fazer na Vila Madalena? O que fazer com criança em SP?

Veja os bairros mais pesquisados pelos paulistanos nos últimos 2 anos

Itaquera‎ Santo Amaro‎ Mooca‎ Lapa‎ Tatuapé‎ Saúde‎ Morumbi‎ Ipiranga‎ Pinheiros‎ Moema‎

VÍDEOS: saiba tudo sobre São Paulo e região metropolitana

8 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com