Morre o guru bolsonarista Olavo de Carvalho, nos EUA, aos 74 anos

Olavo de Carvalho foi diagnosticado com Covid-19 em 16 de janeiro – à época, a notícia foi compartilhada em seu grupo oficial de Telegram. Oficialmente, porém, a causa da morte ainda não foi divulgada.

Nota de falecimento

Olavo Luiz Pimentel de Carvalho (1947-2022)

Com grande pesar, a família do professor Olavo de Carvalho comunica a notícia de sua morte na noite de 24 de janeiro, na região de Richmond, na Virgínia, onde se encontrava hospitalizado. pic.twitter.com/mNoZjhaEh6

— Olavo de Carvalho (@opropriolavo) January 25, 2022

Em seu perfil, também no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte: “Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o Filósofo e Professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre”, escreveu.

– Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o Filósofo e Professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho.

– Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre.

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 25, 2022

Internação e vinda ao Brasil Em julho do ano passado, o escritor – ferrenho crítico às universidades públicas brasileiras – havia sido internado às pressas no Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InCor), em São Paulo.

Naquela ocasião, foi submetido a uma cirurgia renal (um mês antes, Olavo tinha operado um câncer na bexiga, nos EUA). Depois de receber alta, teve novas complicações e passou mais de quatro meses internado na clínica Saint Marie, na Zona Sul da capital paulista.

Olavo de Carvalho em imagens Olavo de Carvalho se tornou um dos principais nomes do conservadorismo e da extrema direita brasileira Foto: Vivi Zanatta / Folhapress Olavo de Carvalho aparece entre o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o presidente Bolsonaro, durante encontro com conservadores na embaixada do Brasil em Washington, Estados Unidos Foto: Alan Santos / PR Olavo de Carvalho, em 2000, ano em que se mudou para os Estados Unidos Foto: Sérgio Tomisaki Olavo de Carvalho, em 1994 Foto: Ana Branco / Agência O Globo – 22/12/1994 Olavo de Carvalho posa para foto em Lynchburg, Virginia, onde mora desde 2000 Foto: Jay Westcott / Agência O Globo O astrólogo Olavo de Carvalho Foto: Vivi Zanatta / Folhapress Olavo de Carvalho Foto: Vivi Zanatta / Folhapress No dia 9 de novembro, ainda internado, Olavo recebeu uma intimação para depor no inquérito sobre a existência de milícias digitais . No dia seguinte, ele fugiu da clínica e, no dia 13 de novembro, voltou para os Estados Unidos.

Olavo de Carvalho, que nasceu em Campinas, interior de SP, em 1947, era cardiopata e portador da Doença de Lyme, infecção transmitida por carrapatos. Autointitulado professor de filosofia e apoiador do conservadorismo, o escritor deixa a esposa, Roxane, oito filhos e 18 netos.

Desde 2005 ele estava autoexilado nos Estados Unidos. No Brasil, foi colunista de publicações como O GLOBO, Jornal do Brasil, Folha de S. Paulo, Zero Hora, entre outras.

Conhecido como “guru bolsonarista” e ícone do conservadorismo no Brasil, Olavo de Carvalho foi autor de alta vendagem. Entre 2013 e 2019, os livros “O imbecil coletivo” (2013) e “O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota” (2018), títulos que eram editados pela Record, venderam 400 mil exemplares.

No ano passado, a editora decidiu não renovar seu contrato pelo “posicionamento antidemocrático” do escritor e influenciador bolsonarista, que já teve contas suspensas em redes sociais por propagar fake news e discursos de ódio.

Repercussão Pelas redes, políticos e admiradores do escritor lamentaram a morte. Além do presidente Bolsonaro, seus filhos Carlos e Eduardo publicaram condolências à família. O deputado Eduardo, ex-aluno de Olavo, afirmou que “seus livros, vídeos e ensinamentos permanecerão por muito tempo”. Carlos Bolsonaro cita o “legado” deixado pelo guru bolsonarista.

Ao Professor Olavo a minha eterna gratidão por sua vida dedicada ao conhecimento, que semeou em uma terra arrasada chamada Brasil e fez florescer em muitos de nós um sentimento de esperança, de amor pela verdade e pela liberdade. Que sua obra ilumine para sempre a nossa história!

— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 25, 2022

O assessor da Presidência, Filipe Martins, afirmou que Olavo sempre será seu “grande farol intelectual” e disse que, para ele, “é como se a filosofia brasileira tivesse morrido”.

Jamais serei capaz de descrever o impacto que a obra, a vida e a imensa generosidade do Professor tiveram em mim. Ele foi e sempre será meu grande farol intelectual. Muito obrigado, grande mestre! Que Deus lhe dê o merecido descanso e que minha geração possa honrar seu legado!

— Filipe G. Martins (@filgmartin) January 25, 2022

Políticos como o ministro Onyx Lorenzoni e a deputada estadual Janaina Paschoal também repercutiram a morte. O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles disse que o autointitulado filósofo era uma “pessoa especial”, de “personalidade forte” e que “jamais fugiu da polêmica”.

PUBLICIDADE Faleceu Olavo de Carvalho. Uma pessoa especial. Opiniões fortes. Personalidade forte. Trouxe luz sobre diversos temas considerados tabu. Soube travar o bom combate. Jamais fugiu da polêmica. Perdemos um grande brasileiro. Descanse em paz. Fique com Deus. Meu eterno abraço.

— Ricardo Salles (@rsallesmma) January 25, 2022

O deputado federal Coronel Tadeu lamentou que não teve a “honra de conhecê-lo”, mas afirmou que “mesmo na eternidade será uma luz para os patriotas”. A deputada Kátia Sastre escreveu que Olavo era “uma das maiores referências do atual movimento conservador no Brasil”.

O também deputado federal Carlos Jordy chamou Olavo de um “homem brilhante” e afirmou que “é inegável seu legado para o conservadorismo no Brasil e no mundo”.

Que dia triste! Lamento profundamente o falecimento do professor e filósofo Olavo de Carvalho. É inegável seu legado para o conservadorismo no Brasil e no mundo. Um homem brilhante. Que Deus conforte os corações de seus familiares e o receba no Reino Eterno. Vá em paz, professor!

— Carlos Jordy (@carlosjordy) January 25, 2022

O ex-assessor da Presidência Arthur Weintraub, irmão do ex-ministro da Educação, publicou que é “muito triste perder esse gigante”.

Professor Olavo de Carvalho. Que Deus o tenha e conforte toda a família nesse momento. Muito triste perder esse gigante. Nunca vamos esquecê-lo. 🙏

— Arthur Weintraub (@ArthurWeint) January 25, 2022

Heloisa de Carvalho, filha do guru bolsonarista e rompida com o pai, declarou: “Que Deus perdoe ele de todas as maldades que cometeu”.

