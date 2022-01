Magistrada está grave: Jueza y sus hijos sufren quemaduras en incendio

Entornointeligente.com / Jesús Medina no será parte de este combo que le toca a la Selección Paraguaya debido a la postura que tomó su nuevo equipo, el CSKA Moscú . El jugador sigue convocado y no podrá ser utilizado por el club ruso, aunque en estas fechas no tiene competencia.

” Tuvimos un mal entre con la gente del CSKA Moscú . Firmaron el contrato con Medina el 17 enero y días posteriores enviaron una comunicación diciendo que Jesús debía someterse a entrenamiento personalizado ya que no se encuentra en óptimas condiciones físicas y médicas “, expresó Luis Kanonnikoff , secretario general de la Asociación Paraguaya de Fútbol .

” Contestamos, refutamos esos argumentos, pedimos que el jugador pueda ser partícipe de este combo ya que el jugador estuvo entrenando bajo las ordenes del cuerpo técnico antes de viajar a Rusia “, añadió en charla con el Cardinal Deportivo .

Kanonnikoff espera “que se vean otras alternativas de medidas disciplinarias” a raíz de la inactividad del CSKA Moscú actualmente. Jesús Medina es una de las bajas de la Selección Paraguaya para los partidos ante Uruguay y Brasil , por las Eliminatorias Sudamericanas .

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com