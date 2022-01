Magistrada está grave: Jueza y sus hijos sufren quemaduras en incendio

Entornointeligente.com / Robert Rojas está concentrado con la selección paraguaya para el combo de las Eliminatorias Sudamericanas contra Uruguay (jueves) y Brasil (martes). Mientras tanto, el representante del jugador volvió a recibir un llamado desde Italia, donde Lazio, el que sábado empató sin goles con Atalanta por la Serie A , preguntó nuevamente por el defensor, pero esta vez, intensificó el interés para adquirir los derechos del central de River Plate .

“Se intensifican los contactos entre Lazio y el séquito de Robert Rojas. El poco tiempo disponible y el problema del ratio actual complican la negociación, pero el central River Plate tiene muchas ganas de moverse. Las conversaciones continúan”, reveló el periodista italiano de Sky Sport , Rudy Galetti . Entre todos los futbolistas del Millonario, vigente campeón argentino, el futbolista con la cláusula de salida más alta es el zaguero paraguayo: US$ 25.000.000 .

🚨 EXCL | Contacts are intensifying between #Lazio ⚪🔵 and Robert #Rojas ' entourage.

🗣️🇵🇾 The short time available and the current ratio issue make the negotiation complicated, but the #RiverPlate centre-back is keen to move. Talks go on. 🐓⚽ #Transfers #Calciomercato

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) January 25, 2022

LINK ORIGINAL: Abc

