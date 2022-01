Gobierno de Duque convierte a la península de La Guajira en referencia de energía eólica

Entornointeligente.com / El presidente de Colombia, Iván Duque, y el ministro de Minas y Energía de ese país, Diego Mesa, inauguraron el proyecto de parque eólico Guajira I de Isagen, a un costo superior a los 18,7 millones de dólares y el cual cuenta con 10 aerogeneradores de 78 metros de altura con una capacidad para la generación de 20 megavatios de energía limpia, que equivalen al consumo de 33.295 familias colombianas y a una reducción de 136 toneladas de dióxido de carbono. “Hace tres años en nuestro país existían incipientes 28 megavatios de capacidad instalada de energías renovables no convencionales. Este Gobierno decidió estimular estas fuentes de generación, para traer a nuestro país energía limpia”, dijo el presidente Duque. “Hoy, gracias a la colaboración entre sector público y sector privado, pasamos a tener entre proyectos terminados, en ejecución y asignados más de 2.800 megavatios, 100 veces más de lo que teníamos en agosto de 2018”, aseguró el mandatario. El ministro Diego Mesa destacó la continuidad que ha tenido la política de Transición Energética que, con un marco fiscal y regulatorio atractivo, y la determinación del sector eléctrico colombiano, ha permitido que el país aproveche todo su potencial para la generación de energías renovables de fuentes no convencionales con proyectos a gran escala como Guajira I. “La Transición Energética es sinónimo de equidad y desarrollo para el país y las regiones. Hoy anunciamos un nuevo proyecto con el cual llevaremos el servicio de energía eléctrica a las 132 comunidades indígenas de Lanshalia, Mushalerain y Taruasarudel que viven en el área de influencia del Guajira I”, dijo el funcionario. En los últimos cuatro años el Gobierno Nacional ha llevado por primera vez el servicio de energía eléctrica a 3.348 familias en el departamento de la Guajira, y actualmente avanzan nuevos proyectos de electrificación rural, los cuales llevaran este servicio esencial a 12.000 familias adicionales. El comunicado del Ministerio de Minas y Energía de Colombia señala que el departamento de La Guajira por su privilegiada ubicación geográfica cuenta con un gran potencial para la generación de energía con fuentes renovables no convencionales debido a que la velocidad del viento en la región es el doble del promedio mundial y la radiación supera en un 60% la que se registra en todo el mundo. El texto señala también que con esta obra Colombia se consolida como uno de los países con mayores avances en la Transición Energética. El país cuenta con 17 granjas solares, dos parques eólicos, 10 proyectos de autogeneración a gran escala y más de 2.500 proyectos solares fotovoltaicos de autogeneración a pequeña escala, los cuales evitarán la emisión de 907.500 toneladas de dióxido de carbono al año.

