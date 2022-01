Entornointeligente.com / Vídeos no g1

Fotógrafos relembram as histórias por trás das imagens registradas em Brumadinho Fotos rodaram o mundo, estamparam jornais e revelaram a dimensão da tragédia da Vale, que completa três anos. Por Carlos Eduardo Alvim, TV Globo — Belo Horizonte

25/01/2022 05h30 Atualizado 25/01/2022

1 de 11 Os fotógrafos mineiros Isis Medeiros e Douglas Magno cobriram todos os momentos da tragédia da Vale, em Brumadinho. — Foto: Arquivo pessoal Os fotógrafos mineiros Isis Medeiros e Douglas Magno cobriram todos os momentos da tragédia da Vale, em Brumadinho. — Foto: Arquivo pessoal

1.095 dias depois e o cenário de destruição provocado pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, ainda impressiona os fotógrafos mineiros Ísis Medeiros e Douglas Magno . Os registros, feitos por eles, foram publicados mundo afora. Imagens que, hoje, documentam um dos episódios mais tristes da história de Minas Gerais.

Isis Medeiros é mineira e vive atualmente na Bahia. No dia 25 de janeiro de 2019, ela estava almoçando quando recebeu a mensagem de que uma barragem tinha se rompido. Largou o prato, arrumou os equipamentos e foi direto para o Córrego do Feijão.

“Minha fotografia, ela tem esse papel que é falar de justiça, que é falar de impunidade, que é falar de transformação da nossa cultura. Nós precisamos debater essa questão da mineração no nosso país, principalmente no nosso estado. Essas imagens são um grito por todas as pessoas que já foram impactadas por barragens nesse país. E é uma forma de potencializar a voz e o sofrimentos dessas pessoas. O rompimento não acabou, o problema não passou e novas barragens podem se romper a qualquer momento. É um grito de alerta . Elas são as sirenes que nunca foram acionada pela empresa”, diz ela.

Douglas Magno estava no zoológico de Belo Horizonte fotografando os animais. A pauta mudou, no início da tarde, quando soube o que tinha acontecido a cerca de 60 quilômetros dali. Sem conseguir chegar de carro, o fotojornalista foi para Brumadinho de helicóptero. Do alto, foi uma das primeiras pessoas a registrar o início do trabalho dos bombeiros.

“São fotos que servem para alertar, informar e noticiar o que aconteceu em Brumadinho. Daqui a 50, 100, 200 anos, esses registros vão mostrar o que a mineração trouxe para nós. É difícil esquecer Brumadinho. Tem coisa que não sai da minha cabeça. Era um silêncio de vozes e um barulho de helicópteros”.

A pedido do g1 Minas , os fotógrafos escolheram as imagens que mais impactaram durante a cobertura de Brumadinho e contaram as histórias por trás dos cliques.

Ísis Medeiros

2 de 11 Escritório da Vale sujo de Lama dentro da Mina Córrego do Feijão, após rompimento de barragem. — Foto: Ísis Medeiros Escritório da Vale sujo de Lama dentro da Mina Córrego do Feijão, após rompimento de barragem. — Foto: Ísis Medeiros

“O dia que mais me chocou na cobertura em Brumadinho foi quando, depois de mais de 20 dias de cobertura, encontrei essa sala a menos de 500 metros da barragem rompida. Da janela da sala se via tudo. Quando entrei, precisei de alguns minutos para parar de tremer com a câmera na mão. Fiquei estarrecida imaginando como poderia ter sido aquele exato momento, às 12h28, quando o rejeito estilhaçou a janela do escritório, sem destruir o que era considerada exatamente a 'Sala de Segurança' da maior mineradora do mundo. Quando olhei para o crucifixo na parede, também atingido pelo rejeito, só ficava pensando em toda simbologia que aquele cenário tinha, o retrato fiel da mineração no Brasil”.

3 de 11 Mulher chorando em Córrego do Feijão à espera de notícias do desaparecimento de um familiar. — Foto: Ísis Medeiros Mulher chorando em Córrego do Feijão à espera de notícias do desaparecimento de um familiar. — Foto: Ísis Medeiros

“Quando cheguei em Brumadinho, pouco mais de 3 horas após o rompimento da barragem da Vale, encontrei a comunidade do Córrego do Feijão desesperada e completamente sem informações do que tinha acabado de acontecer. O rejeito estava por todas as partes e a mineradora não se pronunciava. Ali, em frente ao centro comunitário, as pessoas pediam socorro a quem chegava e, desesperadas, ligavam para familiares e amigos em telefones que não atendiam. Ouvíamos gritos por todos os lados, essa foi uma das cenas mais tristes que presenciei”.

4 de 11 Primeiro pronunciamento oficial dos bombeiros em Brumadinho, após rompimento da barragem. — Foto: Ísis Medeiros Primeiro pronunciamento oficial dos bombeiros em Brumadinho, após rompimento da barragem. — Foto: Ísis Medeiros

“O primeiro pronunciamento do Corpo de Bombeiros, a respeito das vítimas, aconteceu na comunidade do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Não havia ali, naquela noite, energia e nem água, e poucas eram as informações. Com a tela do celular as pessoas iluminavam o Tenente Pedro Aihara, em busca de qualquer noticia das pessoas desaparecidas. 'São quase 300!', diziam entre os comentários sussurrados baixinhos. Pela primeira vez foi lida uma lista oficial de pessoas encontradas e desaparecidas. Era uma lista interminável. A cada nome lido o sentimento era de completo desespero”.

5 de 11 Bombeiros carregam corpo de vítima do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. — Foto: Ísis Medeiros Bombeiros carregam corpo de vítima do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. — Foto: Ísis Medeiros

“Uma das histórias mais tristes foi no sexto dia após a tragédia. Eles anunciaram no Córrego do Feijão que, finalmente, o Corpo de Bombeiros faria o resgate de uma vaca que estava há três dias atolada em meio ao rejeito. O cheiro ruim era fortíssimo e os sacos pretos continuavam descendo e trazendo a todo momento novos corpos encontrados. Todos aguardavam com ansiedade a chegada do animal no campo de futebol, que virou oficialmente o ponto de pouso dos helicópteros. Assim que o suposto corpo do animal desceu pelas cordas, percebemos que não se tratava de um animal e sim mais um trabalhador encontrado. A sensação de indignação e de tristeza só crescia na comunidade”.

6 de 11 Placa da Vale dentro da área de operação da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. — Foto: Ísis Medeiros Placa da Vale dentro da área de operação da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. — Foto: Ísis Medeiros

“Essa placa da Mineradora Vale foi encontrada dentro da área de operação da Mina do Feijão em Brumadinho, durante o período de buscas do Corpo de Bombeiros. A mim, ela representa muito a distopia de um país explorado. Talvez seja uma das imagens que mais representa a indignação que sinto em relação a esse crime socioambiental”.

Douglas Magno

7 de 11 Helicóptero dos bombeiros sobrevoando o 'mar de lama' durante as buscas pelas vítimas em Brumadinho. — Foto: Douglas Magno Helicóptero dos bombeiros sobrevoando o 'mar de lama' durante as buscas pelas vítimas em Brumadinho. — Foto: Douglas Magno

“Foi uma das primeiras imagens que eu fiz da tragédia. Quando eu soube do rompimento, me desloquei para Brumadinho. Naquela hora, a polícia já estava bloqueando todos os acessos e o único jeito foi ir de helicóptero. Essa imagem me impressiona por causa de duas coisas: primeiro por ser a primeira imagem, aquele impacto. E, segundo, porque dá para ver a dimensão. Você vê os bombeiros. Eles são pontinhos no meio dessa terra. É uma imagem meio apocalíptica. Eu destaco ainda um terceiro ponto: quando a gente chegou, a gente ainda não sabia quantas vítimas tinham e até se tinha vítimas. Dentro do helicóptero nós começamos a ouvir os rádios dos outros helicópteros, quando eles falaram do refeitório, e gente não via essa área no sobrevoo. Ali entendemos o que tinha acontecido. Foi um silêncio depois disso”.

8 de 11 Flor no colo de um dos bombeiros que trabalharam nas buscas pelas vítimas em Brumadinho. — Foto: Douglas Magno Flor no colo de um dos bombeiros que trabalharam nas buscas pelas vítimas em Brumadinho. — Foto: Douglas Magno

“Um dos registros que mais me marcaram. Uma foto forte e que revela um gesto tão singelo. Uma rosa, né? A mão toda suja, ferida, de tanto trabalhar, um momento tão pesado. E uma flor tão sutil, né? Essa imagem revela a força da solidariedade de tantas pessoas que foram para Brumadinho para ajudar. As pessoas iam lá para entregar rosas para os militares para tentar amenizar a dor. Esse momento me marcou muito”.

9 de 11 Covas abertas em cemitério de Brumadinho. — Foto: Douglas Magno Covas abertas em cemitério de Brumadinho. — Foto: Douglas Magno

“A foto foi tirada de um cemitério em Brumadinho. Foi o dia em que começaram a velar e enterrar as primeiras vítimas. As pessoas estavam vivendo um momento de luto e tristeza enorme. Tinham só 15 minutos para despedir dos parentes. Uma coisa muito triste que nós tivemos que registrar, e essa imagem revela o que realmente aconteceu naquela cidade marcada por uma tragédia”.

10 de 11 Lama de rejeitos e área verde, em Córrego do Feijão, após rompimento da barragem da Vale. — Foto: Douglas Magno Lama de rejeitos e área verde, em Córrego do Feijão, após rompimento da barragem da Vale. — Foto: Douglas Magno

“Essa foto lembra um pouco do grafismo da bandeira do Brasil. Se pegar a bandeira e dividir em quatro partes iguais é como se fosse uma parte da bandeira. O amarelo que significa a riqueza aí está representada pela lama. Uma riqueza que também destrói e mata. A lama que avança e acaba com a natureza. Foi uma reflexão que me veio quando eu fiz essa imagem”.

11 de 11 Bombeiros trabalhando nas buscas na lama de rejeitos, em Brumadinho, na Grande BH. — Foto: Douglas Magno Bombeiros trabalhando nas buscas na lama de rejeitos, em Brumadinho, na Grande BH. — Foto: Douglas Magno

“Ela mostra a importância do trabalho do jornalismo nessa história. O registro foi feito no domingo, dia 27 de fevereiro de 2019, e mostra o esforço das equipes de resgate. Nesse dia, a água já tinha abaixado um pouco e foi aí que os bombeiros conseguiram encontrar mais pessoas em meio ao rejeito. A foto foi feita do helicóptero Arcanjo, que acompanhava as buscas. O registro mostra toda essa dedicação e envolvimento. Ela foi capa do New York Times. Nós estávamos ali, registrando a história acontecer”.

