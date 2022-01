El Gobierno es el que no se movió a tiempo por los niños, según diputada

Entornointeligente.com / “Son los del partido del Gobierno los que no actuaron a tiempo, habría que mirar quiénes no se preocuparon por los niños, es una responsabilidad del Gobierno, no de los diputados”, opinó la diputada de Patria Querida, Rocío Vallejo, en entrevista con la 780 AM.

Fue en respuesta a las acusaciones de que los legisladores pretenden dilatar la aprobación del proyecto de emergencia, que, entre otros puntos, faculta al Ministerio de Salud a la firma de contratos para la compra de vacunas pediátricas.

La solicitud de extender la ley de emergencia fue presentada por el Ministerio de Salud, prácticamente a inicios de diciembre, es decir, dos semanas antes de que acabe el periodo parlamentario, a sabiendas de que la legislación fenecía el 31 de diciembre.

La aprobación con modificaciones se dio ayer en sesión extra de la Cámara Baja y será nuevamente tratada mañana miércoles en Cámara de Senadores, a fin de ratificar las modificaciones aprobadas.

La propuesta también incluye la contratación de profesionales médicos, los fondos Covid para el sector privado y el uso de los 20 millones de dólares que le quedan al IPS para seguir pagando subsidios.

