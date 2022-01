Día sin IVA del 2022 tendría menos efectividad en la inflación 

Entornointeligente.com / El anuncio de una nueva jornada de día sin IVA para este 11 de marzo es una de las estrategias con las que el gobierno nacional busca contener el efecto inflacionario con que está iniciando el año . Según anunció el presidente Iván Duque, se definió realizar esta fecha en el primer trimestre del año “para que podamos liquidar inventarios, ayudar al comercio, podamos ayudarle a que nuestra economía también contenga efectos inflacionarios en el primer trimestre del año.

Sin embargo, para algunos expertos, esta fecha podría no tener el mismo resultado de las jornadas que se celebraron en el último trimestre de 2021 , con las que en conjunto se registraron ventas por $31,42 billones, con cifras de $9,8 billones, $10,7 billones y $11,2 billones, muy por encima de los $13,9 billones que lograron las tres jornadas de 2020.

“El año pasado los días sin IVA fueron exitosos porque estábamos en un proceso importante de recuperación de la economía, había muchos inventarios y necesitábamos salir de ellos. Este año ya es otra la historia, seguramente en 2021 creceremos por encima del 10%, ya no se tienen inventarios y está corriendo de manera mucho más normal la economía, por lo que no estoy seguro que otra fecha impulse las ventas mucho más”, aseguró Sergio Olarte , economista principal de Scotiabank Colpatria.

Según el experto, debido a que las personas ya saben como funcionan los días sin IVA, puede que disminuyan las compras habituales que realizarán en otras fechas y las hagan durante esta jornada, y para el comerciante puede que no sea entonces tan importante la fecha.

“En cuanto a la inflación, es una medida parcial”, aseguró Olarte, “pues se le quita por uno o dos meses el IVA, pero después va a retornar, y en términos de mediano plazo el efecto terminará siendo neutro. En términos de efectividad de la medida definitivamente será diferente”, indicó el economista, quien aseguró que la experiencia internacional ha mostrado que la efectividad de estas medidas sirven para impulsar la economía cuando apenas se está recuperando, “pero en una economía normal los agentes se acostumbran y empiezan a actuar para aprovechar esos días”.

Por su parte, Andrés Langebaek, director ejecutivo de investigaciones económicas del Grupo Bolívar – Davivienda, indicó que en materia de inflación, sí puede tener un efecto sobre algunas categorías, pero no tiene un impacto en general sobre toda la canasta de bienes.

Cabe recordar que, según el Dane , uno de los elementos que ayudó a mitigar el alza de la inflación en los últimos tres meses del año pasado fueron estas jornadas , que incentivaron a la baja los precios de artículos de la categoría de confecciones, pero también se dio un efecto negativo en los precios de la telefonía.

“Sí se ha encontrado que en algunas agrupaciones, especialmente en vestuario, calzado y electrodomésticos tiene un efecto importante. Sin embargo, lo que más crece en este momento y el principal causante de la inflación es el precio de los alimentos y las bebidas alcohólicas, mientras que los demás rubros crecen por debajo del 5%, en el caso de los alimentos es del 15%” , indicó Langebaek.

El economista apuntó también que este tipo de dinámicas poseen además “un costo fiscal que tiene un impacto limitado en cuanto a que los productos que más crecen no son los que más se benefician por el no pago del IVA y además, lo que se deja de percibir en términos de IVA no es despreciable, si las jornadas son de $8 billones o $9 billones, hay que calcular ese 19% y tampoco es poco, y desde el punto de vista fiscal la situación es delicada”.

Otro punto que mencionó Langebaek es la estacionalidad de las compras. Si bien reconoció que quienes trabajan en sectores formales o tienen ingreso relacionados con el mínimo en realidad han visto aumentado su ingreso, y eso mejora la capacidad de compra, “en la medida en que es marzo y la fecha no se acerca una prima de diciembre o de mitad de año, el impacto tampoco será tan grande”, dijo.

