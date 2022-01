Cac loai may hut mui nha bep

Entornointeligente.com /

Chúng tôi xin nêu ra 4 loại máy hút mùi cơ bản như: Máy hút mùi cổ điển, máy hút mùi âm tủ, máy hút mùi độc lập hay còn gọi là hút mùi đảo và máy hút mùi dạng ống khói (bao gồm máy hút mùi kính cong, máy hút mùi kính phẳng, máy hút mùi kính vát). Mỗi loại máy hút mùi sẽ có những đặc điểm khác nhau nhưng nhìn chung vẫn có tác dụng chính là để hút khói và khử sạch không khí.

1. Các loại máy hút mùi nhà bếp 1.1 Máy hút mùi cổ điển

Máy hút mùi cổ điển là dạng máy hút mùi thường được các bà nội trợ Việt Nam lựa chọn khá nhiều. Loại máy hút mùi này có kích thước và kiểu dáng nhỏ gọn, có hoặc không có màng lọc, được đặt ngay dưới tủ bếp. Loại hút mùi này có thể có từ một đến hai quạt, với ba tốc độ hút, công suất hút từ 550 đến 750 m3/ giờ. Chính vì vậy Máy hút mùi cổ điển nên sử dụng trong trường hợp gia đình bạn có không gian bếp có diện tích nhỏ hẹp cần tiết kiệm diện tích vì khi sử dụng máy hút mùi cổ điển bạn có thể tận dụng không gian phía trên máy để đặt thêm 1 khoang tủ bếp xinh xắn. Ngoài ra máy hút mùi cổ điển còn có thể sử dụng khi bạn lắp cho những chiếc bếp nhỏ có tăng thêm sự hài hòa giữa bếp và máy hút mùi. Hiện nay máy hút mùi cổ điển có rất nhiều kiểu dáng cũng như màu sắc như: Màu inox, màu vân gỗ, mày men đen. Bạn có thể thoải mái lựa chọn màu sắc ưa thích hay phù hợp với tủ bếp. Máy hút mùi hiện nay cũng rất dễ sử dụng với những thiết kế phím điều khiển dạng cơ hoặc cảm ứng với 2 hoặc 3 nút công suất để bạn có thể căn chỉnh một cách dễ dàng đối với từng món ăn. Với dòng máy cổ điển này, bạn có thể tham khảo những mẫu sau: Máy hút mùi Giovani 706H, Máy hút mùi Giovani 705H, máy hút mùi Batani 71M, máy hút mùi Batani 71S, …

1.2 Máy hút mùi âm tủ

Máy hút mùi âm tủ là loại có thiết kế mỏng và hiện đại hơn dành cho những căn bếp có diện tích nhỏ, có tính thẩm mỹ cao và thường là các loại hút khử mùi được xây lắp đồng bộ với tủ và bếp. Loại hút khử mùi này có thể đặt chìm trong tủ bếp, chỉ phần hút kéo di động là nhô ra ngoài. Mặc dù công suất thiết kế cũng tương đương với dạng hút mùi cổ điển, nhưng hiệu quả loại hút mùi này chỉ đạt 70-80% so với công suất thiết kế của nó. Hơn nữa loại Máy hút mùi âm tủ này hay gặp lỗi bị kẹt phần đường ray khi kéo ra để hút .Vì thế, đây là dòng máy hút mùi được sử dụng ngày một ít. Hiện tại trên thị trường có một số dòng máy hút mùi âm tủ có chất lượng đảm bảo như: máy hút mùi Coter 7002SYP, máy hút mùi Canzy SYP 7002….

1.3 Máy hút mùi kính cong

Máy hút mùi kính cong là dòng máy thường được thiết kế với chất liệu inox và kính cường lực dày dặn chính vì vậy máy hút mùi kính cong rất đẹp mắt và an toàn. Máy hút mùi kính cong có kích thước từ 70 đến 90 cm nên thích hợp cho việc sử dụng ở những không gian bếp có kích thước rộng rãi. Ngoài ra khi sử dụng Máy hút mùi kính cong bạn có thể để máy ở dạng nghệ thuật không cần che tum. Công suất hút của máy hút mùi kính cong thường dao động ở mức 1000 – 1400m3/h khả năng hút khử cao hơn so với dòng máy cổ điển và máy âm tủ. Đối với dòng máy hút mùi này bạn có thể lựa chọn một trong những mẫu sau: Máy hút mùi Batani K207, máy hút mùi Lorca TA-2005B, máy hút mùi Giovani 2370RS, Máy hút mùi Lorca TA-2001A … Chỉ với mức chi phí vô cùng hợp lý bạn đã lựa chọn cho gia đình được sản phẩm máy hút mùi kính cong thiết kế hiện đại nhất hiện nay.

1.4 Máy hút mùi kính thẳng

Máy hút mùi này có khá nhiều điểm giống với máy hút kính cong, khác biệt lớn nhất là thay kính cong bằng kính phẳng, đồng thời tăng kích thước của ô hút mùi.

1.5 Máy hút mùi kính vát

Với thiết kế như một chiếc tivi màn hình cong hoặc phẳng, máy hút mùi kính vát đang là sự lựa chọn của những gia đình sở hữu không gian bếp sang trọng, hiện đại. Đây được đánh giá là loại máy hút mùi có công suất hút khá lớn khoảng hơn 1000m3/giờ, độ ồn nhỏ hơn 55dB. Ngoài ra, loại máy hút mùi này cũng có chức năng cảm biến bật tắt, chức năng điều chỉnh lưu lượng hút.

1.6 Máy hút mùi độc lập

Máy hút mùi độc lập là loại máy hút mùi luôn làm hài lòng đối với các chủ nhân khó tính đòi hỏi tính thẩm mỹ và tinh tế cao. Thiết kế sắc sảo, sang trọng của máy hút dạng đảo rất phù hợp với không gian bếp hiện đại, rộng rãi. Bên cạnh đó, các tính năng ưu việt cũng là một điểm khác biệt cho máy hút dạng đảo so với các loại máy khác. Công dụng của Máy hút mùi độc lập cũng giống như máy hút mùi thông thường khác chỉ khác đây là loại máy hút mùi được thiết kế cho các không gian bếp đảo (không gian bếp giữa nhà). Đặc biệt, với cơ chế hút đảo 2 chiều độc đáo, hệ thống hút mùi sẽ hút mọi loại mùi khó chịu trong bếp và tự động lọc ngay trong máy, trả lại không khí bếp trong lành, dễ chịu. Người dùng có thể điều chỉnh tốc độ hút to nhỏ tùy ý để phù hợp với các loại mùi khác nhau, hệ thống hút mùi giúp phòng bếp luôn thoáng khí. Tuy nhiên ngoài về tính năng cũng như kiểu dáng đẹp hay công suất hút lớn thì dòng sản phẩm này có giá thành tương đối cao hơn so với những dòng máy hút mùi gắn tường thông thường.

2. Các thương hiệu máy hút mùi hút khỏe chạy êm bán chạy nhất trên thị trường 2.1 Máy hút mùi Bosch

Hiện nay dòng máy hút mùi Bosch nhập khẩu từ Đức được đánh giá rất cao về chất lượng cũng như tính năng hiện đại, độ bền cao, thiết kế hiện đại theo phong cách châu u cùng chế độ bảo hành chuyên nghiệp. Tuy mức giá khá cao nhưng có thể nói đây là một trong những dòng máy hút mùi tốt nhất tại Việt Nam.

Máy hút mùi Bosch sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như:

– Động cơ hoạt động yên tĩnh, độ ồn cực thấp đó là lý do mà máy hút mùi bosch được nhiều người tiêu dùng hướng tới.

– Công suất hút lớn thường từ 700m3/h trở lên phù hợp cho căn bếp có diện tích lên tới 50m2.

– Có nhiều mẫu mã và kiểu dáng đa dạng, giúp bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp với không gian bếp của gia đình mình.

– Độ bền cực cao, đã được kiểm chứng từ người tiêu dùng.

Ngoài ra, dòng máy hút mùi này còn mang đến khả năng hút mùi cực mạnh, thiết kế sang trọng làm nổi bật không gian bếp với hệ thống đèn LED chiếu sáng. Khi bạn cần một máy hút mùi cao cấp thì dòng máy hút mùi Bosch là phù hợp nhất.

Tham khảo các mẫu máy hút mùi Bosch hút khỏe, chạy êm bán chạy nhất trên thị trường: Máy hút mùi âm tủ Bosch DFL063W50, Máy hút mùi Bosch DWB06W850B, Máy Hút Mùi Bosch DWB067A50, Máy Hút Mùi Bosch DWK09G660…

2.2 Máy hút mùi Pramie

Máy hút mùi Pramie là một trong những nhãn hiệu còn khá mới trên thị trường hiện tại. Sản phẩm được nhiều người tiêu dùng tin tưởng sử dụng do chất lượng sản phẩm tốt, giá cả hợp lý. Không những vậy, máy hút mùi Pramie có xuất xứ rõ ràng, thông tin minh bạch nên được người tiêu dùng an tâm lựa chọn.

Máy hút mùi Pramie nhập khẩu Thái Lan có khá nhiều mẫu mã khác nhau để các bạn có thể chọn lựa như kiểu dáng kính cong, kính thẳng, màn hình phẳng.

Máy hút mùi Pramie kiểu dáng kính thẳng thườnng được thiết kế dạng cảm ứng với công suất hút lớn từ 950 tới 1050m3/h. Điển hình trong số đấy các bạn có thể xem xét sản phẩm máy hút mùi Pramie TS-29/90cm, TT32/70cm.

Máy hút mùi màn hình phẳng điển hình phải kể đến máy hút mùi Pramie DE19, máy có kiểu dáng giống như một chiếc màn hình tivi mang lại cảm giác sang trọng và hiện đại cho căn bếp gia đình bạn. Với thiết kế động cơ tubin đôi, máy hút mùi Pramie DE19 cho công suất hút khỏe lên đến 1000m3/h giúp hút sạch mùi dầu mỡ trong gian bếp gia đình bạn.

Máy hút mùi Pramie kiểu dáng kính cong thường được thiết kế khá nhỏ gọn, máy có kích thước 70, 90cm thích hợp với thiết kế của nhiều gia đình. Qúy khách có thể tham khảo một số model điển hình như máy hút mùi Pramie AR-15/70cm, AC-17/90cm

Ưu điểm của dòng máy hút mùi Pramie nhập khẩu Thái Lan là:

– Máy sử dụng khoa học hiện đại thông minh chỉ cần một cái chuyển di phẩy tay là có thể bật, ngắt máy một cách tiện dụng.

– Công suất hút khỏe giúp hút sạch mùi dầu mỡ trong căn bếp gia đình bạn.

– Gía thành của máy hút mùi Pramie cũng khá hợp lý.

Máy hút mùi Pramie có thời gian bảo hành từ 24 đến 36 tháng tùy từng model sản phẩm.

Tham khảo các mẫu máy hút mùi Pramie hút khỏe, chạy êm bán chạy nhất trên thị trường: máy hút mùi Pramie TT32-700, máy hút mùi Pramie DE19, máy hút mùi Pramie AP15, máy hút mùi Pramie AC17, …

2.3 Máy hút mùi Chefs

Máy hút mùi Chefs – tên thương hiệu máy hút mùi cao cấp quen thuộc với người nội trợ Việt, được đánh giá là dòng máy hút mùi có công suất hút khỏe vì vậy quá trình xử lý khói bụi hay mùi thức ăn diễn ra nhanh chóng nhưng không gây tiếng ồn lớn với độ ồn tối đa là 45 – 50 Db, nằm trong quy định tiêu chuẩn về độ ồn của máy.

Máy hút mùi Chefs sử dụng linh kiện nhập khẩu và được kiểm nghiệm chặt chẽ khi đưa ra ngoài thị trường. Thông qua bảng điều khiển cơ hay phím cảm ứng hiện đại tùy thuộc vào từng mẫu gúp bạn dễ dàng điều chỉnh ở 3 tốc độ hút khác nhau.

Mỗi máy hút mùi Chefs đều được trang bị 2 đèn Led siêu sáng giúp bạn đủ ánh sáng trong suốt quá trình nấu. Lưới lọc dày 5 lớp có tác dụng cản dầu mỡ bám vào động cơ máy giúp máy hoạt động bền bỉ, độ bền cao.

Máy không chỉ có chức năng hút mùi mà còn có tác dụng rất tốt trong việc làm sạch không khí, loại bỏ những khí độc tạo một không gian dễ chịu, thoải mái là sản phẩm hữu ích để chăm sóc sức khỏe bạn và gia đình bạn.

Ngoài chất lượng đảm bảo thì máy hút mùi Chefs còn được đánh giá cao bởi chế độ bảo hành và chế độ hẫu mãi sau bán hàng. Mỗi sản phẩm máy hút mùi Chefs đều được bảo hành 2 năm chính hãng tại nhà và được 1 đổi 1 trong vòng 1 tuần đầu sử dụng nếu có lỗi của nhà sản xuất nên khách hàng hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn máy hút mùi Chefs.

Tham khảo các mẫu máy hút mùi Chefs hút khỏe, chạy êm bán chạy nhất trên thị trường: Máy hút mùi Chefs EH R106E9, Máy hút mùi Chefs EH R106E9, Máy hút mùi Chefs EH_F6, Máy hút mùi Chefs EH R611E6…

2.4 Máy hút mùi Giovani

Với xuất phát điểm từ Ý, máy hút mùi mang thương hiệu Giovani sở hữu công nghệ hút hiện đại, thiết kế tinh tế, mang đến một không gian bếp sang trọng đậm đà phong cách châu u. Hơn nữa, do tận dụng được nguồn lao động giá rẻ dồi dào ở nước thứ ba là Malaysia, sản phẩm sở hữu mức giá hấp dẫn phù hợp với túi tiền của người châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

Ngoài ra, hãng Giovani sử dụng 100% linh kiện cao cấp nhập khẩu Ý cho sản phẩm máy hút mùi của mình tạo nên tính bền vững vượt trội, tuổi thọ trung bình ước tính lên tới 10 năm nếu thường xuyên được vệ sinh và sử dụng đúng cách.

Sản phẩm máy hút mùi nhà bếp mang thương hiệu Giovani có chất lượng tốt, đảm bảo tính an toàn cao, độ bền lí tưởng và hiệu quả hút tối ưu, hoạt động êm ái.

Cấu tạo thân máy được làm bằng chất liệu inox304 ưu điểm chống oxi hóa hiệu quả, không han gỉ trong môi trường nóng ẩm, phù hợp với đặc trưng khí hậu Việt Nam. Dù là dòng máy cổ điển hay hút mùi hiện đại đều sử dụng linh kiện chính hãng, độ bền cao, nổi bật phải kể đến tấm kính cường lực, độ dày 8mm không chỉ chịu lực và còn chịu nhiệt cực tốt, dễ dàng vệ sinh sạch sẽ.

Động cơ tích hợp cho máy có công suất hút lớn từ 500 m3/h ( máy hút mùi cổ điển) đến 1000 m3/h ( máy hút mùi Giovani hiện đại) mang lại bầu không khí trong lành, không mùi dầu mỡ cho gia đình bạn. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ chống ồn hiện đại, thiết bị hoạt động êm ái gần như không tạo ra tiếng ồn, độ ồn dưới 50 dB.

Màng nhôm thiết kế thông minh vừa có tác dụng lọc khí, bảo vệ động cơ bên trong vừa thuận tiện cho quá trình làm sạch chỉ bằng những thao tác cực kì đơn giản.

Đồng thời mức giá của máy hút mùi Giovani lại khá tốt, tốt hơn nhiều so với các dòng máy hút mùi có cùng chất lượng trên thị trường Việt Nam nên người dùng thường lựa chọn máy hút mùi Giovani thay vì các thương hiệu khác.

Máy hút mùi Giovani được bảo hành 24 tháng chính hãng tại nhà.

Tham khảo các mẫu máy hút mùi Giovani hút khỏe, chạy êm bán chạy nhất trên thị trường: Máy hút mùi Giovani GH-70 Crista, Máy hút mùi Giovani GH-90 Crista, Máy hút mùi Giovani G-2430H, Máy hút mùi Giovani G-716FC, Máy hút mùi Giovani concord 602M…

2.5 Máy hút mùi Munchen

Máy hút mùi Munchen là dòng sản phẩm được nhập khẩu toàn bộ linh kiện Đức là lắp ráp tại Malaysia nên chất lượng của máy rất đảm bảo nhưng giá thành lại phải chăng. Sản phẩm của Munchen gồm những dòng máy có thiết kế độc đáo, sang trọng. Máy hút mùi Munchen sử dụng kính cường lực và inox toàn phần tuyệt đối an toàn cho người sử dụng.

Máy hút mùi Munchen chính hãng có thiết kế tinh tế từ mẫu máy hút mùi cổ điển đến mẫu máy hút mùi hiện đại. Các sản phẩm của máy hút mùi Munchen sử dụng linh kiện hiện đại như: inox toàn phần, giúp máy chống lại quá trình oxi hóa, chất liệu này có khả năng chịu được nhiệt độ cao, do vậy máy luôn bền bỉ theo thời gian.

Dòng máy hút mùi hiện đại như máy hút mùi kính cong Munchen hay máy hút mùi kính vát Munchen đều sử dụng kính cường lực cao cấp dễ dàng vệ sinh, tuyệt đối an toàn cho người sử dụng. Tính năng hút khói khử mùi trực tiếp hoặc tuần hoàn tùy thuộc vào từng không gian bếp.

Mặc dù, với độ ồn ở mức thấp nhất nhưng máy hút mùi Munchen lại có công suất hút cao mang đến hiệu quả hút – khử mùi triệt để cho không gian bếp gia đình.

Sản phẩm máy hút mùi Munchen được bảo hành 24 tháng chính hãng tại nhà.

Tham khảo các mẫu máy hút mùi Munchen hút khỏe, chạy êm bán chạy nhất trên thị trường: Máy hút mùi Munchen AM 9970 IX, Máy hút mùi Munchen AM 335, Máy hút mùi âm tủ Munchen MA-692…

