Análise: Botafogo vê seu melhor destaque se lesionar em estreia de poucos atrativos

Um dos maiores trunfos dos estaduais é o fato de abrirem a temporada. Com isso, a chance de rever os times acaba compensando a baixa qualidade dos confrontos. É o que se passou no 1 a 1 entre Botafogo e Boavista, pela estreia do Carioca. Não se pode dizer que os quase 2,9 mil presentes no Nilton Santos não desfrutaram da noite. Mesmo com uma leve vaia no fim, eles fizeram sua festa. Mas a partida em si, que chegou a ser paralisada por 11 minutos devido à queda de luz, não deixa saudade.

O resultado, ainda que frustrante, não pode ser considerado tão ruim. Afinal, o Botafogo terá mais dez rodadas para garantir um lugar entre os quatro que avançam às semifinais. No domingo, enfrenta o Bangu, de novo no Estádio Nilton Santos.

O já tradicional pacote de início de ano esteve presente. Time titular incompleto para alguns jogadores terem mais tempo de preparação, pouco entrosamento e preparo físico ainda a desejar — o que ficou evidente no segundo tempo, quando o ritmo da partida despencou.

Dos poucos destaques, a volta de Gatito Fernandes após longo período de inatividade e a boa participação de Rafael. Mas o primeiro, até pela falta de ritmo, ficou perdido no lance do gol do Boavista, marcado por Kadu Fernandes aos 28 do primeiro tempo. Já o lateral acabou saindo no fim da primeira etapa após ser atingido, sem querer, na perna esquerda. Segundo o clube, ele sentiu a panturrilha e fará exames hoje.

Antes de sair, Rafael era o principal articulador pela direita. Fora liberado para avançar justamente após o gol do Boavista. E foi dele a bola para Diego Gonçalves cruzar na medida para Carlinhos empatar, de cabeça, aos 32.

Por outro lado, a partida lançou luz para a limitação no meio. Sem criação, o ataque ficou isolado. Que no próximo duelo a qualidade já melhore.

