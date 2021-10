Restaurante Maito, finalista al premio ‘Arte de la Hospitalidad’ de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2021

Entornointeligente.com / Maito, como muchos otros restaurantes debió reinventarse para seguir atendiendo a su clientela. Cedida Latin America’s 50 Best Restaurants, Como parte de su nuevo formato sólo por este año, anunció el pasado 21 de octubre a los finalistas en cuatro premios especiales antes de revelar la lista Latin America’s 50 Best Restaurants 2021: Pasado y Futuro el 22 de noviembre.

La lista de candidatos incluye los finalistas para los premios Latin America’s Rising Star Female Chef Award, The Macallan Icon Award, Estrella Damm Chefs’ Choice Award – Best Reinvention y Gin Mare Art of Hospitality Award.

Uno de los finalistas para el premio Art of Hospitality, reconociendo los esfuerzos para apoyar a sus clientes y ofrecer un nuevo modelo de hospitalidad es el restaurante Maito, asiduo en las listas de los cincuenta mejores restaurantes y que durante la etapa de confinamiento que vivió el país, estableció nuevos modelos de atención, como La Despensa de Maito, cajas con productos de sus proveedores y productores nacionales que a través de servicio a domicilio sus clientes pudiesen tener una alternativa básica para su nevera, incluyendo vegetales y proteínas, estas últimas congeladas o cocidas y congeladas. Además, vio la necesidad de crear un nuevo menú. “No se trata de que tomáramos los platos clásicos de Maito para hacer un delivery; nos hemos reinventado con recetas 100% nuevas, pensando en los sabores que la gente quiere comer en casa, además de los planes con los que queremos facilitar la ida al súper, con productos de confianza, bajo la calidad y sello de Maito”, dijo el chef Mario Castrellón en entrevista a La Estrella de Panamá, el mes de abril del año pasado. “En la medida en que se vaya abriendo el panorama y la gente adquiera confianza, iremos creando la mesa de la despensa. Será la oportunidad de volver a tener la experiencia gastronómica dentro de Maito”, agregó en ese momento.

Hoy, estando las medidas de bioseguridad mucho más relajadas, se empieza a ver la luz al final del túnel, mientras que este proyecto le ha abierto las puertas a un nuevo reconocimiento.

Una amplia terraza sirvió para acoger a los clientes, pasado el confimamiento. Cedida Los finalistas

“Estamos muy emocionados de anunciar a los finalistas para estos premios especiales antes de la revelación de la lista de ‘grandes éxitos’, y de darle un mayor primer plano al sector de la restauración de América Latina y su talento. A través de circunstancias increíbles, los chefs y restauradores han demostrado su resiliencia y queremos honrar su espíritu con una variedad de premios especiales preanunciados”, afirmó William Drew, director de contenido de Latin America’s 50 Best Restaurants.

Sólo por este año, el título de Best Female Chef se cambiará por el de ‘Latin America’s Rising Star Female Chef’ para honrar a una cocinera revelación quien promueve una nueva visión de la gastronomía. Las finalistas para este premio son Debora Fadul – Diacá (Ciudad de Guatemala, Guatemala), Francesca Ferreyros – Baan (Lima, Perú), Sofia Pfannl – Pakuri (Asunción, Paraguay), Pía Salazar – Nuema (Quito, Ecuador) y Marsia Taha – Gustu (La Paz, Bolivia). El anuncio se hará el próximo 28 de octubre.

El premio The Macallan Icon Award celebrará a un individuo cuyo trabajo esté produciendo un cambio duradero en la industria gastronómica y más allá. Los finalistas son: Leandro Cristóbal – Café San Juan (Buenos Aires, Argentina) ; Norma Listman y Saqib Keval – Masala y Maíz (Ciudad de México, México); Rodrigo Oliveira y Adriana Salay – Mocotó (São Paulo, Brasil) y Rafael Rincón – Comida Para Todos Chile (Santiago, Chile). El anuncio de l ganador se dará el próximo 4 de noviembre.

El chef Mario Castrellón Cedida El premio Estrella Damm Chefs’ Choice Award – Best Reinvention honrará a un o una chef quien se haya reinventado a sí mismo/a o a su restaurante con éxito durante la pandemia. Los finalistas son: Eduardo García – Máximo Bistrot (Ciudad de México, México); Benjamín Nast – De Patio (Santiago, Chile) ; Jaime Pesaque – Mayta (Lima, Peru) ; Jennifer Rodríguez – Mestizo Cocina de Origen (Mesitas del Colegio, Colombia) y Telma Shiraishi – Aizomê (São Paulo, Brasil). El anuncio del ganador se dará el próximo 22 de noviembre.

El premio Gin Mare Art of Hospitality Award reconocerá a un restaurante que haya hecho esfuerzos sobrehumanos para apoyar a sus clientes y ofrecer un nuevo modelo de hospitalidad en estos tiempos desafiantes. Los finalistas son Ambrosía (Santiago, Chile) ; Celele (Cartagena, Colombia) ; Maito (Ciudad de Panamá, Panamá) ; Mishiguene (Buenos Aires, Argentina) y Rosetta (Ciudad de México, México). El anuncio se dará el próximo 22 de noviembre.

El premio American Express One To Watch Award reconocerá a un restaurante que haya abierto en los últimos años que muestra originalidad y potencial. Los finalistas de esta categoría serán revelados el próximo 11 de noviembre, mientras que el ganador se anunciará el 22 de noviembre cuando se revele la lista completa de Latin America’s 50 Best Restaurants 2021: Pasado y Futuro, la cual se anunciará simultáneamente en una serie de eventos en vivo celebrados en ciudades de toda la región.

Dado el impacto de la pandemia en el sector de la restauración en los últimos 18 meses, Latin America’s 50 Best Restaurants decidió en 2021 cambiar el formato del reconocido concurso, para identificar a los mejores restaurantes de la región de los últimos nueve años con la lista única Latin America’s 50 Best Restaurants 2021: Pasado y Futuro. Este anuncio fue hecho el pasado mes de agosto a través de un comunicado de prensa de la organización.

La edición del 2021 se diseñó para reconocer a 100 restaurantes con base en los votos agregados de las ocho ediciones anteriores del ranking desde la creación de los premios en el 2013. Todos los restaurantes que figuran en la lista estarán abiertos, o tendrán la intención de reabrir al 22 de noviembre de 2021, cuando la lista se revelará. Aquellos restaurantes que cerraron definitivamente serán reconocidos como parte del programa, pero no formarán parte del ranking.

Volviendo a los eventos físicos locales en toda la región después de una premiación virtual en el 2020 – un período durante el cual 50 Best también dedicó sus recursos a su proyecto de recaudación de fondos 50 Best for Recovery (en pro de la recuperación) – el cual incluyó la recaudación de $1,29 millones de dólares con el apoyo de sus socios. 50 Best for Recovery distribuyó subvenciones a más de 200 restaurantes y bares y realizó donaciones a una serie de organizaciones sin ánimo de lucro del sector de la alimentación y las bebidas.

Latin America’s 50 Best Restaurants 2021 le darán a los chefs, restauradores, medios de comunicación y amantes de la comida la oportunidad de reconocer la resiliencia y los logros tanto de los individuos como de los equipos de los restaurantes, y proporcionarán motivación e historias positivas en esta próxima etapa crítica de recuperación.

Drew aseguró que los eventos locales de las ciudades darán a las comunidades gastronómicas de América Latina la oportunidad de reunirse de nuevo para celebrar el poder de la unidad y la recuperación en tiempos desafiantes. El ranking también proporcionará a los viajeros amantes de la comida un poderoso punto de referencia gastronómico para cuando los viajes internacionales vuelvan a ser la norma.”

50 Best pretende volver a ser un ranking anual regular en América Latina en el 2022, y continuará destacando la diversidad y la riqueza de las culturas culinarias de la región.

Temas relacionados:

LINK ORIGINAL: La estrella

Entornointeligente.com