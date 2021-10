Policía del Vaticano confisca banderas de Cuba durante misa del papa Francisco

Entornointeligente.com / 24 de Octubre – La policía del Vaticano le quitó la bandera a un cubano que escuchaba la Misa del Angelus oficiada por el papa Francisco este domingo en la Plaza de San Pedro. El joven se encontraba de pie, en silencio, con la bandera abierta sobre su pecho, y fue abordado por varios guardias de Seguridad que le quitaron la bandera. Cientos de cubanos residentes en Italia se concentraron hoy en las puertas del Vaticano como una muestra de respaldo a la convocatoria a una gran movilización contra el régimen castrista prevista para el 15 de noviembre próximo en la isla. Sin embargo, solo se permitió el acceso a 50 y se les advirtió que no admitirán consignas ni banderas. “Sin consignas ni carteles, sin banderas y solo cincuenta personas pueden entrar” fueron las condiciones que impuso la ciudad del Vaticano por medio de un Cardenal Los cubanos autoconvocados explicaron que ellos no intentaban manifestar, sino simplemente mostrar las banderas durante la misa para hacer visible la situación en la Isla. Solo 50 cubanos pudieron ingresar al Vaticano y el resto esperó en las puertas hasta que el Papa Francisco terminó el Angelus, Tras la misa los cubanos gritaron: “Si Cuba está en la calle nosotros también”, en apoyo a los que saldrán a manifestar el 15 de Noviembre. También corearon “Nadie nos paga, no somos terroristas” y “Todos somos hijos de Dios”. Durante la concentración, denunciaron que más de 500 manifestantes de las protestas del 11 de julio continúan tras las rejas en la isla por ejercer sus derechos durante las históricas protestas que sacudieron el país este verano. Los cientos de cubanos se movilizaron en Roma como una muestra de apoyo a los que se movilizarán el 15 de noviembre en la isla, aún cuando el gobierno amenaza con detenerlos. En los últimos días, se conoció que la justicia del Municipal Popular de San José de las Lajas, impuso a Roberto Pérez Fonseca, de 38 años, la “sanción conjunta y única de cumplir de 10 años de prisión por los delitos de desacato, atentado, desorden público e instigación a delinquir”. Se trata de la mayor pena impuesta a un detenido relacionado con las protestas del 11 de julio en Cuba. Las manifestaciones del 11 y 12 de julio en 50 ciudades al grito de “Libertad”, “Patria y Vida” y “Tenemos hambre”, dejaron un muerto, decenas de heridos y 1.130 detenidos, según Cubalex. Más de 560 permanecen en prisión. Con la convocatoria del 15 de noviembre aumentan los temores de más represión. El gobierno cubano ha negado el permiso para celebrar esa marcha, que considera “ilícita” y amenaza a los participantes con acusarlos de delitos penados con sanciones económicas y privación de libertad de tres meses a un año. La marcha pacífica tiene como objetivo pedir respeto a los derechos humanos y liberación de los presos políticos, entre otros temas.

LINK ORIGINAL: Aporrea

