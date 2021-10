Luiseth Materán: “Represento a un país, no a un partido político”

Entornointeligente.com / La participación de Luiseth Materán (Los Teques, 1996) en el certamen Miss Venezuela se divide en dos etapas: como representante de su natal estado Miranda que clasificó en el cuadro de cinco finalistas, y luego cuando fue designada para representar al país en el Miss Universo 2021, que se celebrará en diciembre en Eilat, Israel. Pero antes de ingresar al concurso nacional, la comunicadora social egresada con honores de la Universidad Católica Andrés Bello tenía un camino andado en el medio artístico.

En la telenovela Intriga tras cámaras , que produce Quimera Visión bajo la dirección Henry Galué, la también modelo hizo su debut como actriz. Dice que de alguna forma el hecho de haberse formado académicamente y además estar inmersa en el mundo de la televisión significó un punto a favor en su desempeño dentro de la competencia de belleza.

“Todo fue totalmente al revés. Pero siento que fue perfecto que así sucediera porque el haber estado en una telenovela y haber estudiado Comunicación Social me han dado la experiencia para estar acá y hoy día que debo estar en este papel, hablar ante cámaras y tener muchas entrevistas; además, conocer cómo se graba en la televisión, te permite que te sientas familiarizado”, menciona en entrevista vía Skype para El Universal .

-Generalmente las concursantes ven los certámenes de belleza como una vitrina que les permite proyectarse. Usted tenía un papel principal en una telenovela. ¿Qué la motivó a participar?

-Fue algo de la vida y el destino, regalos que me fueron colocando porque no me esperaba entrar a grabar una novela. Sí soñaba con entrar en el Miss Venezuela, pero siempre tenía mis prioridades claras. Quería culminar mi carrera y graduarme, entonces lo posponía. El proyecto de la telenovela comenzó cuando estaba culminando mi carrera y realizando mi tesis. Allí fue cuando se me dio la oportunidad de ir a un casting y quedar. Tenía que dividirme entre la Luiseth estudiante y la Luiseth actriz que quería quedar bien en ambos proyectos. Una vez que me gradué, continué grabando la telenovela y al mismo tiempo se dio la oportunidad de entrar al Miss Venezuela. El certamen me ha dado mucha más proyección y me la seguirá dando porque estoy consciente que es una plataforma enorme.

-¿Usted pudo conocer el criterio que determinó su designación?

-Realmente no entendía nada cuando me llamaron. Lo único que hacía estar agradecida con Dios y no preguntaba nada en ese momento. Decidí esperar un poco porque mi primera llamada no fue oficial, sino un poco más para conocer mis proyectos y la disponibilidad que tenía. Por supuesto que cuando te llaman para decirte esto, lo primero que vas a decir es que sí quieres, pero una vez que pasan quince días luego de esa llamada es cuando me explican que era oficial. Debimos esperar ciertos criterios por parte de la organización Miss Universo y según esos criterios era yo quien optaba por el título de Miss Universo Venezuela. También de acuerdo al puntaje en la noche final cuando participé en el Miss Venezuela 2020, a mi posición en el top y según el criterio de la organización internacional.

“Mi designación fue un aprendizaje muy grande de tolerancia, humildad y paciencia”, asegura Materán (MIGUEL ÁNGEL MIQUELENA)

-Durante su participación manifestó su descontento por el vestido asignado para la noche final, lo que causó polémica dentro de la organización y entre los seguidores del evento. ¿Cómo evalúa que pese a esa situación usted haya sido designada?

-Todo lo que ocurre en la vida es aprendizaje. Sea bueno o malo. Agradezco a Dios por siempre haberme permitido actuar desde mi verdad, desde lo que soy, mis valores y educación. Nunca distorsionar quien soy por ninguna razón. Siempre he trabajado por mantener una imagen de mí que quiero que las personas vean, que lo que yo soy realmente es lo que las ellas perciban. Y así fue en ese momento de mi vida. Si estoy aquí hoy día es por algo, porque Dios me dio una lección. Mi designación fue un aprendizaje muy grande de tolerancia, humildad y paciencia. De estar muy clara con mis principios. Cuando tuve la primera reunión con la organización esas fueron sus palabras: “Estás aquí por alguna razón. Por tu trabajo y porque lo mereces”.

-El Miss Universo se celebrará en un país con conflictos políticos y una cultura particular. ¿Cómo se prepara?

-El día que anunciaron a Israel como sede del Miss Universo estaba viendo las noticias y justamente hablaban de ese país. Luego vi muchas notificaciones en mi Instagram y dije: “Wao, el Miss Universo está retando a todos los países y demostrando que sí se puede”. Siento que es como un tratado de paz y un acto de tolerancia. Demostrar que sí se puede hacer un evento que va a tener a muchas culturas juntas, en un país donde convergen muchas religiones y culturas distintas.

“Siempre he pensado que Israel le da una lección de tolerancia al mundo entero. Ellos pueden vivir en un mismo país con tranquilidad. Entiendo que sí tienen muchos conflictos, como muchos países, pero yo me quedo con lo bonito entendiendo que el amor es el lenguaje universal, que ellos pueden enseñarnos mucho de su cultura y debo ser muy cuidadosa para respetarlos. Yo voy a llegar allá a regalarles un poco de mi cultura como latina, como venezolana y retroalimentarme de ellos porque es tierra santa y un lugar sagrado para ellos”, agrega la representante de Venezuela.

-¿Ha sido difícil gestionar los permisos para viajar considerando que Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Israel?

-Solo puedo decir que estamos en todas esas gestiones y sé perfectamente que es un poco polémico el tema entre Venezuela e Israel. Yo represento a un país y un gentilicio, no a un partido político y sé que ellos van a estar muy felices en Israel de conocer de nosotros y nuestra cultura, pero sí vamos a viajar a Israel, sí vamos a estar presentes. Todo va a estar muy bien.

-Como embajadora de la belleza nacional, ¿qué mensaje llevará del país al mundo?

-Probablemente en este momento no somos un país con las mejores referencias políticas, sociales y económicas, pero sí somos un país con la mejor referencia de calidez humana y resiliencia, de ganas de salir adelante y no importa dónde nos encontremos siempre vamos a enaltecer a nuestro país, porque en el lugar que sea donde nos encontremos, a un venezolano lo vamos a ver con esa sonrisa. Creo que ese es el mensaje que hay que dar, que Venezuela es su gentilicio y la forma en la que nos hacemos ver en el mundo, como los más cálidos. Siempre le vamos a decir a todos “mi amor” y que todo está bien independientemente de lo que esté sucediendo en nuestras vidas.

“Todos los países tienen problemas -prosigue-. Todos los continentes los tienen. En este momento no estamos exentos de esos conflictos, pero siempre debemos quedarnos con la mejor parte de nuestro país y nuestros valores. Nunca vamos a querer hablar mal de nuestro hogar y siempre lo voy a defender”.

A pocas semanas de partir a Israel, Materán asegura que disfruta leer todas las opiniones que se generan acerca de ella en las redes sociales. Cuenta que en su teléfono celular mantiene un álbum que constantemente actualiza con fotografías enviadas por sus seguidores quienes sugieren trajes y tonalidades que pudiera utilizar durante la competencia. “Siempre me dicen que me lucen los colores vivos. A mí también me encantan, entonces por qué no probar lo que me dicen mis seguidores”, manifiesta la reina de belleza que competirá por la octava corona universal para Venezuela.

@EduardoMuriaM

Siguenos en Telegram , Instagram , Facebook y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones

LINK ORIGINAL: El Universal

Entornointeligente.com