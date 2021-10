Isabella Lorusso: “Para mí, el feminismo es una lucha personal”

El trabajo de investigación y escritura de Isabella Lorusso (Apulia, Italia, 1967) se ha enfocado en las mujeres que han participado en la lucha feminista, específicamente en Italia, España y Albania. Su interés nace de lo que sufrió en su hogar y las ganas de visibilizar a esas mujeres que han hecho este largo camino para conseguir igualdad, libertad y derechos.

En los años que vivió en España, mientras hacía su tesis de doctorado en Ciencias Políticas, se enfocó en estudiar a las mujeres que participaron en la Guerra Civil española (1936-1939). De allí que su libro Mujeres en lucha , publicado por la editorial independiente Altamarea, reúne un conjunto de entrevistas a algunas de las mujeres que vivieron y combatieron en la guerra, un acontecimiento histórico que marcó a España, recuperando estas voces y sus memorias: Blanca Navarro, Pepita Carpena, Teresa Rebull, María Teresa Carbonell, Suceso Portales, Teresa Carbó, Pilar Santiago, Manola Rodríguez, Elvira Godás, María Manonelles y Concha Pérez.

Marina Ginestà, miembro de la juventud comunista catalana, posa en la terraza del hotel Colón, donde se estableció una oficina de alistamiento de milicianos. Barcelona, 21-7-1936 (JUAN GUZMÁN)

El Universal conversó vía Zoom con la escritora italiana, quien vive en Inglaterra y gracias al apoyo del Hay Festival Querétaro.

-Mis abuelos y padres eran españoles, pero nunca hablaron de la Guerra Civil.

-A mí no me sorprende. Una guerra es algo terrible. Existía un tabú porque el dolor fue muy grande y la guerra se perdió. Fueron cuarenta años bajo el dominio franquista. Mientras en Europa pasaban cosas, España vivía en un retraso. Cuando empecé mi investigación me había encontrado con un vacío importante sobre ese grupo de mujeres que eran feministas, republicanas, marxistas y anarquista que se llamó Mujeres Libres y lucharon en la guerra tanto en su vida privada como en la pública. Su fundadora fue Lucía Sánchez Saornil, una mujer abiertamente lesbiana. También descubrí a Federica Montseny, una ministra anarquista que apoyó el primer proyecto de ley de aborto en España. Llegaron a ser 29 mil mujeres entre Madrid, Barcelona y Valencia.

Miliciana anónima (CORTESÍA EDITORIAL ALTAMAREA)

-¿Cómo inició la investigación de su libro?

-Empecé en 1997, traté de buscarlas, pero no fue sencillo, muchas vivían en el exilio, en Francia. La primera que contacté fue a Pepita Carpena, quien era responsable de la propaganda, ella me contó que iban a los pequeños pueblos y hablaban con las mujeres que no sabían ni leer ni escribir. Además, organizaron una vida social y civil para oponerse al fascismo no solo con fusiles, también con las armas culturales. Después me encontré con Concha Pérez y Blanca Navarro, quienes decidieron luchar al frente, a pesar de la orden del Partido Comunista en el año 1937. Y así, poco a poco, las fui contactando.

-Y cuando usted conversó con estas mujeres, ¿sintieron que valió la pena su lucha?

-Cuando las encontré seguían siendo activistas. Por ejemplo, en el caso de la cantautora Teresa Rebull, quería hablarme no solo de lo que hizo durante la Guerra Civil, sino también de lo que estaba haciendo hoy por el movimiento feminista, de hecho, a sus 90 años y en silla de ruedas, iba a todas las manifestaciones. Ellas no se quedaron en el 36; siguieron luchando, las que se quedaron en Francia participaron en el Mayo francés. Mi libro recoge las historias personales de estas mujeres que tomaron un fusil o formaron parte de esta revolución.

Dos milicianas españolas en descanso comiendo uvas en Toledo (HANS GUTMANN)

-¿Y si tuviera que elegir una entrevista de su libro?

-Yo las amé a todas, me cambiaron la vida.

-Su nuevo libro es sobre las mujeres en Albania.

-Sí. Acabo de entrevistar a quince mujeres en Albania que vivieron y lucharon contra el régimen comunista de Enver Hoxha, quien estuvo 40 años en el poder. Las mujeres que se oponían a su régimen eran detenidas y torturadas. Espero publicarlo pronto. También escribí sobre las mujeres en Italia que lucharon contra el fascismo en mi libro Las resistentes . Espero que investiguemos siempre estos temas, por ejemplo, ahora lo que viven las mujeres en Afganistán. Para mí, el feminismo es más una lucha personal que académica.

-¿Cómo nació en usted el feminismo?

-Yo me considero feminista porque nací en una familia muy machista en el sur de Italia. Me habían negado todos los derechos que le daban a mi hermano por el solo hecho de ser hombre. La machista era mi madre, yo tenía que fregar los platos, acomodar la cama de mi hermano, preparar la comida, pero como decía que no, pagué un precio muy alto. Hoy no hablo con parte de mi familia. Mi padre, en cambio, me estimuló a ser libre. El machismo a veces no tiene género. Para mi madre yo tenía que ser una esclava, no podía estudiar, tenía que casarme, vivir por mi hermano o por los hombres. Por eso soy una activista de cuna, no de los libros. Me querían cortar las alas, pero yo decidí que no.

-¿Cree que ha sido positivo todo lo que ha pasado con el movimiento #MeToo?

-Claro que sí, lo necesitábamos. Hoy existe una sensibilidad que antes no teníamos sobre el tema.

-Y finalmente, ¿cómo es la ventana por donde mira Isabella Lorusso?

-Mi ventana es un mundo donde todas las mujeres unidas seamos capaces de cambiarlo, donde todas seamos libres.

