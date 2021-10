Piqué: “No aceptaré retirarme siendo suplente”

Entornointeligente.com / D ía de Clásico. Tarde de Barcelona – Real Madrid con toda la resaca que ello supone para lo bueno y lo malo. Un partidazo que sigue siendo “lo que más le pone” a Piqué. Así lo confiesa el central del Barcelona en una entrevista en El País en el que habla de su edad, de su futura retirada y de la situación económica y deportiva del Barcelona.

Su edad “El otro día vi el récord de que era el mayor en marcar un gol europeo con el Bara y me deprimió para mal. Preferiría no haberlo metido… Luego vi que era el defensa con más goles en la competición con Roberto Carlos y eso estuvo mejor. Mucho mejor. Pero no me siento mayor. Claro que tengo una edad y cuando vea que no soy tan importante como siempre lo he sido me voy a ir”.

No se siente un veterano “Sigo teniendo el Gerard rebelde y niáo que hace las mismas bromas. Y cuando estoy bien físicamente, lo noto. No seré el más rápido, pero puedo competir contra los mejores y no sentirme inferior. Mientras sea así, jugaré”

Su retirada “Me retiraré en el Bara. Eso es seguro. Lo que no aceptaré es retirarme siendo suplente. A ver, si son los tres meses últimos de una temporada y me toca, pues bueno. Pero un aáo entero en el banquillo? No, no me apetece”

La salida de Messi “Es que nunca te imaginas que se pueda ir. Pero claro que es difícil que se vaya el mejor jugador de tu historia. El Madrid, cuando se fue Cristiano, pasó también una época en la que no le metía un gol al arcoíris. Nosotros hemos vivido de Leo muchos aáos y ahora tenemos que encontrar nuevos referentes. El problema es que Leo te daba todo. Leo lo hacía todo. Hay que encontrar muchos jugadores que te den lo que daba uno solo”

La crisis económica del Bara “El plan de choque pasa por recortar salarios, sí. Eso está bien. Pero hay que invertir en traer talento. Que no hay un duro, pues entonces hay que generarlo y buscar fórmulas creativas para lograr esos ingresos”

Los altos salarios “Qué persona no lucha por tener mejor salario? El populismo me mata. Todos luchamos por eso, es ley de vida. Pero no es por nuestro salario ni mucho menos. Es muy fácil de probar. Es por unos gastos de traspasos, por muchos números que se han hecho públicos, el nivel de amortizaciones… Todo te lleva a esta situación. Lo que no puedes hacer es gastar pensando que somos una máquina de hacer dinero o que somos el Banco de Espaáa”

El Mundial de globos con Ibai “Si viera que me penaliza un 0,5%, no lo haría. Otra cosa es que si se pierde haya gente que me quiera culpar. Pero lo que tengo claro es que no dejaré de hacer una cosa que yo piense que no me penaliza ni a mí ni al equipo por las críticas que pueda haber de la gente. Me da igual. No dejaré de ser quien soy por cuatro personajes que me critiquen en las redes o donde sea”

