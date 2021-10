Frente fria chega à cidade de SP neste domingo

Uma frente fria que chega à cidade de São Paulo neste domingo (24) deve derrubar as temperaturas nos próximos dias. Segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura da capital, o dia começa com poucas nuvens, mas termômetros devem variar entre mínimas de 15°C e máximas que não devem superar os 24°C.

As chuvas podem começar de forma isolada já no período da manhã, mas ganham força entre a tarde e à noite, quando passam a ocorrer de forma mais generalizada, com pontos de forte intensidade com raios e rajadas de vento, o que eleva o potencial para alagamentos e queda de árvores.

Na segunda-feira (25) o tempo segue instável, o dia começa com nebulosidade e chuvas que diminuem de intensidade no decorrer do dia. As temperaturas devem variar entre mínimas de 15°C e máximas que não superam os 20°C.

