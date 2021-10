'Crocodilagem', 'arma verde': vídeo de briga com jacaré em praia do Rio rende piadas na web

Entornointeligente.com / 'Crocodilagem', 'arma verde': vídeo de briga com jacaré em praia do Rio rende piadas na web Animal de pequeno porte chegou a ser usado por um dos homens como 'arma' durante uma discussão na Praia da Macumba, na Zona Oeste. Os internautas, claro, não perdoaram. Por g1 Rio — Rio de Janeiro

23/10/2021 19h05 Atualizado 23/10/2021

Homem usa jacaré como arma durante briga em praia do Rio

O que é, o que é, uma briga entre dois homens e um jacaré em uma praia do Rio de Janeiro ? Piada na internet, claro . A situação aconteceu na quarta-feira (20) na Praia da Macumba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e circulou em forma de vídeo nas redes sociais ( veja acima ).

A briga inusitada – que ainda envolve um salva-vidas e um cachorro -, tem seu ponto máximo quando um dos homens usa o jacaré como “arma” para ameaçar o outro.

“Para usar jacaré não precisa ter porte de arma, é arma branca (ou melhor verde)”, postou um.

“Sempre frequentei essa praia e nunca fui incomodado! Não sei se é por conta de estar sempre acompanhado de meu TIRANOSSAURO REX de estimação!”, postou outro.

“Usou o jacaré pra fazer crocodilagem”, tentou um trocadilho um terceiro.

As cenas quase inacreditáveis foram alvo de brincadeiras entre os internautas que fizeram piadas de todos os tipo:

P orte de arma ou de jacaré

A quinta série que habita em mim saúda…

A culpa é da economia

'Team' doguinho

Jacaré de volta a seu habitat

Apesar da confusão, a Defesa Civil disse que após o guarda-vidas conter a confusão, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, capturou o jacaré e o soltou em seu habitat natural, no Parque Natural Municipal de Marapendi.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com