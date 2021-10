Celts lleva el humor negro a su máxima expresión, sin dejar títere con cabeza

Entornointeligente.com / El director Milica Tomovic encara su obra prima “Celts”, rodeada de dramas familiares y un gran toque de humor negro. Dentro de una celebración de cumpleaáos, dónde los actos y las palabras están más afiladas que los cuchillos que albergan en sus cocinas. Para realizar el film contó con el siguiente reparto: Dubravka Kovjanic, Stefan Trifunovic, Nikola Rakocevic, Slaven Doslo, Jovana Gavrilovic, Milica Grujicic, Olga Odanovic, Nada Sargin, Jelena Djokic, Jovan Belobrkovic.

Centrado en la celebración de cumpleaáos de Minja, la hija del matrimonio conformado por Marijana y Otac. Dos personas que se miran, pero no se ven, que se hablan, pero no se escuchan. Haciendo que a su alrededor no sean los únicos que guardan secretos, carcomidos por la culpa, y la falta de entusiasmo. De alguna forma, son el reflejo de la política por la cual había encabezado una guerra civil en su país, y como todos esos valores, se van al traste, como castillo de naipes que se derrumba con un simple silbido del aire.

Celts, es un film que por su trama me encanta, sobre todo hacia donde lleva la ironía, mostrando una realidad que iba más allá de la familia modélica. Más bien hacia la familia obrera de clase baja, que son capaces de disfrutar hasta con los sándwiches más incomibles, pero que son incapaces de mirarse a los ojos para ser sinceros entre ellos. Todo lo que rodea la casa, hasta sus propias paredes, son protagonistas de una cinta, que va más de infidelidades con sus parejas, si no con ellos mismos.

Nota: 7/10 .

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

Entornointeligente.com