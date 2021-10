¡Bochornoso! Hinchas atacaron vehículo de Koeman tras derrota frente al Real Madrid (VIDEO)

El Barcelona no levanta cabeza y este domingo volvió a recibir un verdadero golpe en el Clásico luego de perder 2-1 ante el Real Madrid en el Camp Nou. Los aficionados, atentos a que el equipo merodea en la mitad de la tabla de La Liga, está tercero en su grupo de Champions League y sigue sin poder encontrar su mejor nivel, apuntan sus críticas hacia el entrenador, Ronald Koeman. Este coctel de impotencia, al que se suma la salida de Lionel Messi del club, generó una ola de violencia inusitada en la afición culé después de la caída.

En lugar de irse pacíficamente a sus hogares, un grupo de no menos de 100 personas se quedó en las puertas del estadio a la espera de la salida del técnico. Agentes de la Policía, según algunas fotografías tomadas en el lugar, custodió que nadie ingrese al recinto, pero no hizo nada para contener lo que sucedió afuera una vez que el neerlandés se marchó.

Koeman tuvo que cruzar por el medio de la multitud enardecida que intentó impedir que avanzara poniéndose por delante del vehículo. Sin ningún tipo de protección, el técnico tuvo que ver cómo decenas de seguidores del Barcelona le propinaban insultos, escupían y golpeaban su automóvil. El video del momento, difundido en las redes sociales por el usuario Universo_1899,se viralizó de inmediato y provocó una ola de comentarios en contra del accionar de estos violentos seguidores.

No es ninguna novedad que el club catalán está atravesando una crisis económica y deportiva y por eso los socios muestran su descontento cuando pueden. Sin embargo, estas imágenes exponen un nivel de violencia que parece haber cruzado los límites y que avergüenzan a una institución como el Barcelona, acostumbrada a dar otro tipo espectáculo.

El equipo de Koeman quedó noveno en La Liga y desde su asunción, agosto de 2020, ha perdido los tres clásicos contra el Real Madrid, algo que no le pasaba a un técnico blaugrana desde la década del 30. En esta ocasión, después del partido, aseguró que su equipo hizo “méritos muy claro para tener otro resultado, sobre todo en la primera parte”, pero no lo logró.

El próximo compromiso del elenco catalán será como visitante ante el Rayo Vallecano este miércoles y luego recibirá al Alavés el fin de semana, justo antes de medirse ante el Dinamo de Kiev por la Champions League. Por estas horas, el hashtag #KoemanOUT que pide su salida es tendencia en España, por lo que la dirigencia de Joan Laporta que confió en él para que continúa hasta el final de la actual temporada, deberá decidir qué hacer.

