Partido de Boca vs. Banfield EN VIVO empatan 0-0 por la fecha 2 de la Liga Profesional

Entornointeligente.com / Boca Juniors vs. Banfield se miden EN VIVO en partido por la fecha 2 de la Liga Profesional Argentina 2021 ONLINE EN DIRECTO este sábado 24 de julio. La transmisión por internet está a cargo de ESPN y Fox Sports Premium . Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía La República Deportes.

Boca Juniors vs. Banfield TRANSMISIÓN EN VIVO: En Vivo: minuto a minuto del Boca Juniors vs. Banfield: 18:58 24/7/2021 Minuto 42: manejo Xeneize Mantiene Boca una gran disposición en la cancha. Siempre con las apariciones de Barco, aunque ahora con más problemas para pisar el área rival

18:48 24/7/2021 Minuto 30: cambio en Boca Bodencer entra por Almirón. Recordar que muchos de los jugadores Xeneizes disputaron ayer el partido de reserva

18:33 24/7/2021 Minuto 14: Banfiel intenta hacer daño Lastra detiene el remate de Pons, el portero de Boca reacciona bien.

18:32 24/7/2021 Minuto 6: Boca se aproxima Arando y Barco salen por el lado izquierdo pero no concretan la jugada.

18:28 24/7/2021 ¡Inició el partido entre Boca vs. Banfield! 🔛 ¡Comenzó el partido en el Florencio Sola! ⠀ #Boca visita a Banfield por la segunda fecha de la #LigaProfesional . ⠀ #VamosLosPibes 🟦🟨🟦 pic.twitter.com/zOj19ejq1p

— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 24, 2021 Boca Juniors vs. Banfield: alineaciones confirmadas Boca Juniors : Lastra, Mancuso, Bernardi, Aranda, Barco, Montes, Fernández, Vega, Taborda, Escalante y Almirón.

Alineaciones del Boca vs. Banfield. Foto: Boca Juniors

Banfield : Altamirano, Coronel, Maldonado, Lollo, Canto, Soñora, Ríos, Galoppo, Álvarez, Pons y Cuero.

Alineaciones del Boca vs. Banfield. Foto: Banfield

Antesala del Boca Juniors vs. Banfield: Boca Juniors decidió este sábado jugar con juveniles el partido ante Banfield, luego de que la Liga Profesional de Fútbol (LPF) rechazara un nueva solicitud del club para que se postergara, según confirmaron a Efe voceros de la institución.

Boca Juniors había insistido este viernes a la LPF para que “revea la decisión adoptada” de mantener el partido ante Banfield y ante San Lorenzo para no “poner en riesgo” a los juveniles.

El club había argumentado que no podía presentar a los profesionales de primera división por estar en cuarentena obligatoria para acatar una decisión del Gobierno nacional. Asimismo, los de Reserva tampoco estaban disponibles, según comunicaron, debido a que habían jugado este viernes y no podían disputar un encuentro dentro de las 48 horas de jugado el anterior.

A pesar de ello, la mesa directiva de la LPF decidió rechazar la nueva solicitud para la postergación de los partidos correspondientes a la segunda y tercera fecha del torneo de la LPF 2021.

Como consecuencia, voceros de Boca Juniors indicaron que este sábado fueron citados los jugadores de reserva y, pese a que aún no podían confirmar la lista para el partido, se informó que “la idea es jugarlo” con juveniles.

