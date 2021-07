Jean Paul Santa María y Romina Gachoy se mudarán con sus hijos a Uruguay

Entornointeligente.com / Romina Gachoy sorprendió al contar que se mudará a su natal Uruguay al lado de su esposo, el cantante peruano Jean Paul Santa María , y sus pequeños hijos. La pareja tiene planeado mudarse al país charrúa para buscar un mejor estilo de vida, pues aseguran que tienen interesantes propuestas de trabajo.

Así lo confirmó Romina Gachoy , quien además espera que los hijos que tuvo su actual pareja con Angie Jibaja disfruten de su madre mientras aún se encuentren en tierras peruanas.

“Queremos que los niños aprovechen al máximo a su mamá antes de irnos, pero de todas maneras la idea es venir seguido a Perú”, detalló para Trome.

Además, la empresaria afirmó que no conversa con la popular ‘chica de los tatuajes’ y que el único contacto que tienen ambas es a través de los menores. “No hay contacto directo, solo a través de los chicos. Siempre voy a querer lo mejor para ella, y no pierdo la fe de que en algún momento logre esa estabilidad por sus hijos”, señaló.

Angie Jibaja sobre Romina Gachoy: “Le deseo lo mejor” La modelo Angie Jibaja tuvo una actitud amistosa con la actual esposa del padre de sus hijos, Romina Gachoy , quien participa activamente en la crianza de sus dos pequeños hijos Gía y Jako.

“No, no me he amistado con ella, pero igual le deseo lo mejor. Mientras tanto está con mis hijos”, comentó para El Popular.

Romina Gachoy, últimas noticias: Romina Gachoy arremete contra Angie Jibaja por hablar de ella y Jean Paul Santa María Rodrigo González contra Jean Paul y Romina: “Angie Jibaja está enferma y ustedes gozan dañándola más” Romina Gachoy revela que Angie Jibaja le pidió disculpas por mensaje Newsletter Espectáculos LR Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.

Recibe las noticias de La República en Google News

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com