Nacional anuncia el fichaje de Marcelo Palau

En este sentido, Marcelo Palau agradeció a la directiva por facilitar las negociaciones y se comprometió a dar todo por el escudo, al tiempo de reconocer que futbolistas de la categoría de Cristian Riveros (se marchó a Libertad) son “irremplazables”.

“Con la edad que tiene (Riveros) sigue siendo un jugador de primer nivel. Yo vengo a ponerme a disposición y si cumplir un poco el rol de ser el mayor dentro del plantel, que muchas veces conlleva otro tipo de responsabilidades más allá de lo futbolístico. Pero vengo a ser yo y no a suplantar a Cristian, porque sería una falta de respeto de parte mía”, afirmó a a la web del club.

REVANCHA

Palau vivió su primer descenso de categoría con el Sportivo Luqueño. Al respecto, dijo que hace un mes le pasó “lo peor” y que le toca una revancha en la élite.

“Es algo (descenso) que no me había pasado en mis 15 años de carrera en Primera División, pero hoy tengo el orgullo de que un equipo como Nacional quiera contar conmigo. Es un gran desafío y también lo tomo como una revancha después de lo que me tocó pasar”, sentenció.

LINK ORIGINAL: Hoy.com.py

