Influencer tem contas hackeadas nas redes sociais e criminosos aplicam golpe em pelo menos 20 seguidores Com mais de 100 mil seguidores no Instagram, o dentista Mateus Zafanella teve todas as contas bloqueadas e criminosos usam os perfis para ofertar produtos que não existem em troca de transferências em dinheiro. Uma das vítimas perdeu R$ 1.300 ao tentar comprar geladeira. Por Rodrigo Rodrigues, g1 SP — São Paulo

24/01/2022 06h00 Atualizado 24/01/2022

Influencer tem contas hackeadas e criminosos aplicam golpe em seguidores no Instagram

Especialista em harmonização facial com mais de 100 mil seguidores no Instagram, o dentista e influencer Mateus Zafanella teve todas as suas contas nas mídias sociais hackeadas por criminosos, que aplicaram golpes em pelo menos 20 seguidores dele através de vendas e sorteios fraudulentos.

O golpe, que vem se popularizando nas redes sociais, consiste em usar perfis populares hackeados para vender produtos que não existem e pedir transferências de dinheiro, sem o conhecimento do proprietário.

O g1 ouviu uma das vítimas do perfil do dentista que perdeu R$ 1.300 ao tentar comprar uma geladeira usada. Ela foi bloqueada logo depois de enviar o comprovante de transferência do valor.

“Eu já seguia o dentista faz tempo, porque ele é fera nessa coisa de harmonização facial. Como estou de mudança pra São Paulo e montando um apartamento, me interessei pela geladeira que foi ofertada nos stories e comecei a negociar. A pessoa que está no comando do perfil disse a geladeira era de uma prima que está se separando e afirmou que era para buscar no endereço da clínica que eu já conhecia, no Ipiranga”, contou a promotora de eventos de Bertioga, no litoral de São Paulo .

1 de 4 Mensagem enviada pelo whatsapp da clínica do dentista que teve a conta hackeada nas redes sociais. — Foto: Montagem/Reprodução Mensagem enviada pelo whatsapp da clínica do dentista que teve a conta hackeada nas redes sociais. — Foto: Montagem/Reprodução

“Ele pediu pra eu transferir os R$ 1.300 pelo pix e enviar o comprovante. Depois que enviei o comprovante, fui bloqueada e procurei diretamente a clínica. Lá, a secretária disse que pelo menos 20 pessoas tinham caído no golpe e estavam indo lá no endereço retirar produtos que não existiam”, contou a moça.

No site de sua clínica, Mateus Zafanella publicou um vídeo contando o ocorrido e dizendo que registrou boletim de ocorrência na polícia no dia 13 de janeiro para que o crime seja investigado.

“Pessoal, meu perfil @dr.mattzafanella foi hackeado. Vocês que me seguem, estão vendo algumas promoções e divulgações de videogame, geladeira, sorteios e rifas. Não somos nós, não sou eu. Fiquem atentos, trata-se de uma quadrilha muito bem especializada, que além de terem hackeado meu Instagram, hackearam o What’sApp, o número de telefone, e-mail, Facebook, a maquininha da clínica. Tentaram até invadir conta de banco”, afirmou o dentista (veja vídeo acima) .

2 de 4 Mateus Zafanella exibe boletim de ocorrências registrado em 13 de janeiro após ter contas invadidas nas redes sociais. — Foto: Reprodução Mateus Zafanella exibe boletim de ocorrências registrado em 13 de janeiro após ter contas invadidas nas redes sociais. — Foto: Reprodução

“O boletim de ocorrência tá aqui. Não caiam em nenhum tipo de [golpe]. Pediu transferência, esquece. Nem respondam o direct”, completou Zafanella.

Ao g1 , Mateus Zafanella disse que tem “vivido dias de angústia e medo” porque, além de ter a imagem pública danificada, os criminosos procuraram a família dele para tentar uma extorsão e negociar a devolução da conta.

“Estou passando por uma situação que é pior do que ser assaltado no farol. Eles procuraram meu irmão e minha mulher e queriam ao menos R$ 5 mil na conta de um laranja para devolver as contas. Tiveram acesso a vários vídeos meus com meu filho passeando no shopping. Tiveram acesso a minha vida inteira e usam pra tentar ludibriar as pessoas”, contou o dentista.

Sem suporte das plataformas

Zafanella diz que há mais de dez dias tenta reaver as contas para tentar diminuir os prejuízos aos seguidores e da clínica dele, que teve queda de 90% do fluxo de clientes que vinham das redes sociais, , mas não recebeu suporte das empresas.

“Ninguém é responsabilizado nisso. Os bancos não se responsabilizam por pix, a Meta – dona das plataformas – não se responsabiliza por nada disso, a Claro também não. A gente está no lugar totalmente inseguro. Os nossos dados estão correndo por aí, sem a gente saber nas mãos de quem”, criticou.

O g1 procurou a Meta, empresa dona do Instagram, WhatsApp e Facebook, e a operadora Claro – responsável pelo número de telefone do influencer, mas não obteve retorno até a última atualização dessa reportagem.

Golpes continuam

Neste domingo (23), dez dias depois da ocorrência registrada na Polícia, a reportagem do g1 entrou no perfil do dentista demonstrando interesse em um celular que foi colocado a vendo pelos criminosos. Os ladrões usaram o mesmo modus-operandi de outras vítimas e pediram a transferência de R$ 2.300 para “reservar o produto e tirar o anúncio das redes”.

Eles solicitaram para que um pix fosse feito em nome de uma pessoa de nome Ingrid Nayara, com número de telefone de São Paulo . Mas em uma pesquisa rápida no Google foi possível ver que se trata de uma moradora do estado de Alagoas.

3 de 4 Falsário usa perfil de dentista para dar golpes através do Instagram — Foto: Reprodução Falsário usa perfil de dentista para dar golpes através do Instagram — Foto: Reprodução

A promotora de eventos de Bertioga que sofreu o golpe de R$1.300 também registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil denunciado o caso e mencionando também o número do boletim registrado pelo dentista.

Em contato com o próprio Mateus Zafanella, em uma outra conta da clínica dele, os falsários disseram que o perfil hackeado no Instagram “valia ouro” e que a conta “já bateu o recorde” de golpes realizados.

“Você se sente sem poder nenhum, sem ter o que fazer nem contra quem [fazer]. Você não sabe nada. Minha família nunca passou por um estresse tão grande. Está sendo terrível tudo isso”, declarou o dentista.

A reportagem do g1 também contatou a Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP), mas não teve retorno até a última atualização dessa reportagem.

4 de 4 Falsários usam a conta do próprio dentista, Mateus Zafanella, para tentar extorsão. — Foto: Reprodução Falsários usam a conta do próprio dentista, Mateus Zafanella, para tentar extorsão. — Foto: Reprodução

