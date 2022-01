Carlos González: “Pido perdón, no sabía que me estaban grabando”

Entornointeligente.com / El titular de la Dirección de Combustibles del Ministerio de Industria y Comercio ( MIC ), Óscar Cáceres , informó esta mañana que conforme a los reportes que se obtienen de las cotizaciones internacionales del petróleo y sus derivados así como del dólar, el ajuste que se realizaría al precio de los hidrocarburos a nivel local para su venta al consumidor final sería entre G. 500 y G. 600 por litro, para la segunda quincena de febrero.

Recordó que nuestro país es netamente importador y que el petróleo y sus derivados se adquieren en dólares, por lo tanto, el valor de la moneda extranjera con relación guaraní incide en la estructura de los costos. “Desde diciembre que hay tendencia alcista, estimo que para las compras de enero ya tendría impacto para la provisión de febrero”, dijo. Consultado acerca de ese efecto, respondió que sería entre G. 500 y G. 600 por litro, de mantenerse así las variables.

Lea más: Suba de combustibles sería en la próxima, según Petropar

Se intentó conocer las acciones del Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez ante esta situación, considerando que los gremios del rubro piden alguna medida para paliar estos aumentos, pero hasta el momento no se difunde nada oficial desde las autoridades. El viernes último, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas , manifestó que mayores acciones no serían posibles ya que se tratan de factores externos al país

El combustible es un producto sensible ya que impacta directamente en la canasta básica , con el valor del flete , y el precio del servicio del transporte público

Privados no dan cifras En el sector privado, los emblemas todavía no tienen cerrado el análisis de los números y aún no se animan a decir cuánto podría subir el precio

El empresario del rubro combustible Blas Zapag indicó que esta semana se analizará la evaluación de los precios internacionales del sector y del valor del dólar, ya que en los últimos días ambas variables presentaron una tendencia alcista

Lea más: Gobierno ignora al rubro combustibles y en febrero habría una nueva suba de precios

Por su parte, Miguel Bazán, de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles ( Cadipac ), señaló que cada compañía del rubro definirá sus ajustes frente al incremento de los valores internacionales, tanto del diésel como de las naftas

