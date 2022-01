Exclusivo  “Sou português. Mal posso esperar para visitar o país enquanto cidadão”

Entornointeligente.com / Simon Sebag Montefiore é um historiador lido em todo o mundo e os seus livros traduzidos para a língua portuguesa têm despertado um grande interesse. O melhor exemplo é a mais recente reedição de Jerusalém – A Biografia , que chegou ao primeiro lugar da tabela de não-ficção. Antes, já os seus ensaios biográficos sobre Estaline e os Romanov tinham tido uma leitura muito interessada no nosso país. Autor premiado e com um estilo que alia uma investigação profunda a uma redação sedutora, Montefiore dedicou muitos anos à narrativa sobre uma das principais cidades religiosas, com três mil anos de história e que continua a intrigar tanto os crentes como os curiosos devido à ligação religiosa que possui para com a maior parte da humanidade. Não será por acaso que sobre esta biografia disse: “Tenho a sensação de que passei a minha vida a preparar-me para escrever este livro. A minha abordagem não agradará a toda a gente; não convém esquecer que estamos a falar de Jerusalém. Que continua a ser o centro do mundo.”

