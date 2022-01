Empresa de fitness, que viu ações desabarem com 'revival' de Sex and the City, entra na mira de investidor. Entenda

Entornointeligente.com / NOVA YORK – Depois de virar febre na pandemia , a americana Peloton, que vende aparelhos de ginástica e é dona de aplicativos com exercícios para serem feitos em casa, sofreu mais um revés. Tornou-se alvo de um investidor ativista, que pede demissão de seu CEO e pressiona pela venda da companhia. O motivo? As ações despencaram mais de 80% desde o pico alcançado um ano atrás

Emprego: 5G deve gerar 670 mil novas vagas até 2025. Veja o que as empresas procuram

Em dezembro, a empresa já havia sofrido danos de imagem depois de uma bicileta ergométrica da marca aparecer no revival da série Sex and the City.

Em um episódio, o marido de Carrie Bradshaw (interpretada pela atriz Sarah Jessica Parker) sobe na sua Peloton para se exercitar, enquanto a mulher vai a uma apresentação de piano. Em seguida, sofre um ataque cardíaco fatal.

Notícias em imagens nesta segunda-feira pelo mundo Chimpanzés estendem a mão para pegar um pedaço de fruta jogado por um especialista em cuidados com animais em uma das ilhas nos arredores de Marshall City. Os animais foram abandonados por um laboratório de teste de vírus na Libéria e hoje são cuidados por voluntários Foto: JOHN WESSELS / AFP Bombeiros participam de um ensaio geral para o próximo desfile do Dia da República em Chennai Foto: ARUN SANKAR / AFP Homens tiram fotos do corpo de seu parente depois que ele morreu de COVID-19, em um hospital em Ahmedabad, Índia Foto: AMIT DAVE / REUTERS Representante do Talibã, Anas Haqqani, participa de uma reunião com representantes especiais internacionais, em Oslo, Noruega. Uma reunião entre o Talibã e membros da sociedade civil afegã no dia anterior serviu como um "quebra-gelo", disse um participante afegão. Uma delegação do Talibã está visitando Oslo para reuniões com autoridades norueguesas e representantes da sociedade civil afegã focadas na situação humanitária no Afeganistão e nos direitos humanos Foto: STIAN LYSBERG SOLUM / AFP Crianças dos Emirados correm durante o Dhafra Camel Festival no deserto perto da cidade de Madinat Zayed, cerca de 150 km a oeste da capital Abu Dhabi Foto: KARIM SAHIB / AFP Pular PUBLICIDADE Dançarinos de Rabinal Achi, tradição guatemalteca reconhecida como patrimônio da humanidade pela Unesco, se preparam para celebração do santo padroeiro de São Paulo em Rabinal, norte da Cidade da Guatemala Foto: JOHAN ORDONEZ / AFP Antes de morrer Mr. Big (vivido por Chris Noth) faz várias referências a seu instrutor da Peloton, que é um instrutor da empresa na vida real. A companhia disse que não estava a par do enredo e teve que amargar queda de mais de 10% de seus papéis após a cena ser exibida.

Vagas no exterior: Alemanha planeja atrair 400 trabalhadores estrangeiros por ano. Entenda

Numa tentativa de reabilitar sua imagem, a marca lançou uma propaganda com Noth, na qual ele sobrevive ao uso do equipamento. Mas teve que tirá-la do ar às pressas após o ator ser acusado de assédio sexual.

A queda das ações da Peloton provocada pela trama só aprofundou a trajetória de declínio dos papéis. Com a flexibilização do isolamento e o gradual retorno das pessoas à sua rotina, as academias tendem a ser a opção número 1 para quem quer manter a forma, o que não é um bom cenário para a empresa.

Disney e Apple como potenciais compradoras É com base nessa perspectiva que a Blackwells Capital LLC, que detém menos de 5% da Peloton, argumenta que o Conselho de Administração da companhia desperdiçou oportunidade de passar o negócio adiante e quer ver seu cofundador, John Foley, fora da presidência.

Lucro: Em plena crise hídrica, empresas do setor elétrico lucraram mais de R$ 40 bi em 2021

PUBLICIDADE “Com as ações sendo negociadas abaixo do preço do IPO e mais de 80% abaixo do valor máximo já alcançado, é claro que a empresa, os executivos e o Conselho desperdiçaram essa oportunidade”, escreveu em carta Jason Aintabi, chefe de investimentos da Blackwells.

Ele cita Apple, Disney e Nike como potencias compradores da empresa de fitness.Na semana passada, as ações da companhia de fitness caíram quase ao menor valor em dois anos, depois que o site de notícias da CNBC informou que ela havia paralisado temporariamente a produção de bicicletas e esteiras.

John Foley, cofundador e CEO da Peloton, se tornou bilionário com alta das ações da empresa na pandemia. Agora, investidores pressionam por sua saída Foto: Michael Nagle / Bloomberg Corte de US$ 1 bi em previsão de receita O valor de mercado da Peloton está em cerca de US$ 8 bilhões atualmente, bem abaixo do pico de US$ 50 bilhões há um ano, segundo a Reuters. E a companhia já cortou a previsão de receita em US$ 1 bilhão.

Na carta, a Blackwells também acusa a empresa de ser “resistente” a trabalhar com a Comissão de Segurança de Produtos de Consumidores dos Estados Unidos.

Criptomoeda: Bitcoin derrete e chega aos US$ 35 mil, menor cotação em seis meses

A Peloton contratou recentente a consultoria McKinsey para avaliar seu negócio e seus custos. Segundo a Bloomberg, porém, não está claro se a busca de um comprador está nos planos e se a Blackwells será bem-sucedida em sua campanha para substituir Foley.

O CEO e outros executivos controlam 80% do poder de voto, segundo o Wall Street Journal.

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com