El economista criollo explica cómo es el fenómeno económico en tiempos de pandemia

Desde una perspectiva post-keynesiana, lo que ha ocurrido con la economía en pandemia ha sido un colapso por el lado de la oferta y no en la demanda efectiva, que conduce luego a una caída en la producción y en el empleo. Ha sido mayormente un cierre de la producción de bienes y servicios en términos generales. Es un “shock de oferta” no de demanda. Tampoco es una crisis como la vivida en los últimos años antes de la pandemia, porque no es un colapso financiero o una crisis crediticia, aunque pudiera ocurrir en cualquier momento.

La mayoría de los gobiernos están aplicando medidas de estímulos a la demanda efectiva, procurando que la gente vuelva a trabajar para que comience a gastar. Hay gobiernos que subvencionan a las familias, transfieren dinero o ayudas gubernamentales directamente a los trabajadores parados o enfermos, para que gasten y estimulen el consumo a fin de dinamizar la economía o no la paralice.

Lo ideal es que la economía real se reactive pronto, que la gente salga de sus casas a trabajar. Por eso la vacunación masiva de la población es una buena estrategia para generar confianza y estimular el empleo, la inversión, la producción y los ingresos de los trabajadores, que al final se destinará al consumo de bienes y servicios.

¿QUÉ HIZO MADURO PARA CONTENER ESO?

El mercado de valores y el de crédito debe retomar las sendas del crecimiento para multiplicar el capital y estimular las inversiones con fines productivos a un ritmo mayor que el especulativo. El estímulo fiscal y exoneraciones de aranceles de importación como las tomadas por el Gobierno de Maduro han ayudado a crear condiciones para que muchas empresas del sector comercio venezolano vuelvan abrir y los niveles de empleos hayan aumentado con oferta de salarios en dólares, a pesar que los salarios y las prestaciones de la administración pública aún siguen deprimidos.

¿CÓMO ESTÁ EL SISTEMA POLÍTICO VENEZOLANO?

El sistema político venezolano goza de buena salud, cada vez está más sólido, al igual que lo está el sistema democrático venezolano. Esa situación junto a la política monetaria, cambiaria y comercial aplicado por el gobierno de Nicolás Maduro en tiempos de pandemia, con el apoyo del sector empresarial privado, ha detenido la hiperinflación y controlado el tipo de cambio. Como consecuencia, ha tenido un “efecto cicatrizante”, al dejar atrás un sistema económico desestabilizado por los conflictos políticos, la manipulación de precios y la especulación cambiaria a través del mercado paralelo de divisas promovido desde el exterior.

