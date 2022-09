230 baleias-piloto encalhadas na Austrália. «Cerca de metade» estão mortas

Entornointeligente.com /

Um grupo de 230 baleias-piloto foi encontrado encalhado na costa oeste da Tasmânia nesta quarta-feira, com as autoridades australianas a dizer que apenas metade parecia estar viva.

Relacionados frança. Baleia Beluga presa no rio Sena morre durante tentativa de resgate

internacional. Pelo menos 29 baleias-piloto morrem após ficarem presas na Nova Zelândia

ilhas faroé. Novo massacre de 175 baleias-piloto provoca «maré vermelha»

Imagens aéreas mostraram uma cena devastadora de dezenas de mamíferos pretos brilhantes espalhados por uma longa praia, presos na linha d’água onde o oceano gelado do sul do país encontra a areia.

Os moradores cobriram os sobreviventes com cobertores e despejaram-lhes baldes de água para mantê-los vivos, enquanto outras baleias próximas tentavam em vão libertar-se.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever As baleias ficaram «encalhadas perto do porto de Macquarie», disse o Departamento de Recursos Naturais e Meio Ambiente daquele estado. «Parece que cerca de metade dos animais estão vivos», referiu.

As autoridades disseram que especialistas em conservação marinha e funcionários com equipamentos de resgate de baleias estavam a caminho do local.

Há quase dois anos o Macquarie Harbour foi o cenário do maior encalhe em massa do país, envolvendo quase 500 baleias-piloto.

Mais de 300 baleias-piloto morreram durante esse encalhe, apesar dos esforços de dezenas de voluntários que trabalharam durante dias nas águas geladas da Tasmânia para as libertar.

Sinais de socorro A causa dos encalhes em massa ainda não é totalmente compreendida. Os cientistas sugeriram que estes fenómenos podem ser causados ​​por vagens a sair do caminho depois de se alimentarem muito perto da costa.

As baleias-piloto – que podem crescer até mais de seis metros de comprimento – são altamente sociáveis ​​e podem seguir companheiros de grupo que se perdem e ficam em perigo, o que por vezes ocorre quando animais velhos, doentes ou feridos nadam em terra e outros membros do grupo os seguem, tentando responder aos sinais de socorro da baleia presa.

Outros acreditam que as praias levemente inclinadas como as encontradas na Tasmânia confundem as baleias, fazendo-as pensar que estão em águas abertas.

A notícia surgiu poucas horas depois de uma dúzia de cachalotes machos jovens terem sido encontrados mortos num outro encalhe em massa, na Ilha King – entre a Tasmânia e o continente australiano.

A morte das jovens baleias pode ser um caso de «desventura», disse o biólogo da vida selvagem Kris Carlyon, da agência de conservação do governo estadual, ao jornal local Mercury .

«A razão mais comum para situações de encalhe é o infortúnio, podem estar a alimentar-se perto da costa, pode ter havido comida e possivelmente ficaram presos na maré baixa. Essa é a teoria neste momento» , disse Carlyon.

Os encalhes também são comuns nas proximidades da Nova Zelândia, onde cerca de 300 animais encalham anualmente, segundo dados oficiais.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com