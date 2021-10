Vídeo mostra agressão de PM contra mulher durante abordagem no Paraná; ASSISTA

Entornointeligente.com / Vídeo mostra agressão de PM contra mulher durante abordagem no Paraná; ASSISTA Policial derrubou jovem no chão, imobilizou-a e acertou boina na cabeça dela após ela discutir e xingar os militares, na sexta (22). PM responsável por operação afirmou que uso de força foi necessário e que policial agiu 'de forma instintiva'. Por RPC Curitiba e g1 PR

23/10/2021 12h31 Atualizado 23/10/2021

Imagens registraram mulher sendo agredida por PM no Paraná

Um vídeo mostra um policial militar agredindo uma mulher durante uma abordagem em Curitiba, na sexta-feira (22). Nas imagens, é possível ver o momento em que o agente derruba a jovem, imobiliza-a no chão e acerta a boina do uniforme na cabeça dela. Veja as imagens no vídeo acima .

Stephany Rodrigues é dona de uma hamburgueria que foi fechada pelos policiais, segundo ela, por estar com a ocupação acima da capacidade permitida por decreto municipal. O local foi multado em R$ 30 mil pelo descumprimento da medida e por não oferecer álcool em gel.

À RPC , o militar responsável pela operação, capitão Ronaldo Goulart, afirmou que o policial teve um atitude “instintiva” ao acertar a boina na mulher pois ele estava “sendo ofendido, agredido fisicamente e na tentativa de ser mordido” e que a medida foi a forma “menos lesiva”.

Ele disse ainda que a mulher deu um tapa no rosto de um policial após receber voz de prisão por desacato e que foi preciso uso de força, além de que os ferimentos dela foram causados por ela pois a mulher ficou se debatendo no chão.

O g1 questionou o Comando da Polícia Militar se um procedimento interno será aberto, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.

Segundo Stephany, ela foi até os policiais após os agentes tirarem a força um rapaz de dentro da própria casa. A PM afirmou que ele desacatou os policiais enquanto fumava narguilé.

Veja os momentos que antecederam a agressão no vídeo abaixo.

Imagens registram momentos que antecedem agressão de PM contra mulher no Paraná

No vídeo gravado por ela, dá para ver quando os militares arrastam o homem para fora do terreno, derrubando um portão.

Ela foi então em direção aos policiais filmando a ação e afirmando que “tinham passado dos limites”, além de exigir que eles fizessem uso de máscara, item obrigatório de acordo com o decreto municipal.

As imagens também mostram o momento em que um dos policias derruba o celular da jovem. Ela começa uma discussão e xinga os policiais, quando um deles a joga no chão.

Stephany foi levada para o Fórum da Cidade Industrial de Curitiba e assinou termo circunstanciado por desacato.

Ela afirmou, ainda, que foi a primeira vez que o estabelecimento do qual é dona foi multado e que o local estava funcionando corretamente.

1 de 1 Mulher foi jogada no chão após xingar policial — Foto: Reprodução/g1 Mulher foi jogada no chão após xingar policial — Foto: Reprodução/g1

VÍDEOS: Mais assistidos do g1 PR nos últimos 7 dias

200 vídeos Veja mais notícias do estado em g1 Paraná .

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com