Set do filme 'Rust' amanhece com flores e dia silencioso; investigações sobre morte de diretora de fotografia por Baldwin continuam

23/10/2021 11h38 Atualizado 23/10/2021

Set do filme ‘Rust’ tem dia silencioso enquanto investigação sobre acidente continua

Dois dias após o ator americano Alec Baldwin matar acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins e ferir o diretor Joel Souza durante as filmagens do filme “Rust” , o rancho Bonanza Creek, onde fica o set, no condado de Santa Fe, nos EUA, amanheceu neste sábado (23) com flores e sem movimentação no local.

Enquanto isso, a polícia do condado de Santa Fe prossegue nas investigações. O mandado de busca e apreensão foi autorizado pela Justiça de Santa Fe, nos EUA, na sexta-feira (22), e revela mais detalhes sobre a morte de Hutchins.

Entre o material recolhido estão armas e munições, além de documentos, câmeras, filmagens, cartões de memória, computadores e celulares. A roupa de velho oeste usada por Baldwin também foi levada. Além disso, a polícia ouviu depoimentos de pessoas que estavam no local.

Veja os detalhes revelados pelo documento da polícia, segundo jornais, sites e agências internacionais:

A polícia informa que a arma tinha munição real, mas não detalha o tipo, segundo a Reuters.

O ator Alec Baldwin recebeu a arma da mão de um assistente de direção sem saber que ela tinha munição antes de atirar e matar a diretora de fotografia Halyna Hutchins.

O assistente de direção que entregou a arma para Baldwin também não sabia que ela estava carregada com munição.

No mandado há a lista de integrantes da equipe escalada para trabalhar no set no dia do incidente. Entre eles estava Hannah Gutierrez Reed, responsável pelo manuseio e segurança das armas. De acordo com a imprensa norte-americana, ela trabalhava com isso há pouco tempo.

Segundo o documento, havia três armas em um carrinho do lado de fora do local da filmagem, deixadas por Hannah Gutierrez Reed. O assistente de direção pegou uma delas, entregou a Baldwin e disse: “cold gun”, o que nos EUA significa arma limpa ou sem balas reais.

Relatos mostram que sete pessoas se demitiram da equipe de câmeras horas antes do tiro disparado por Alec Baldwin por causa das condições de trabalho e de segurança.

Em um comunicado na sexta-feira, a produtora do filme, Rust Movie Productions LLC, informou que a segurança do elenco e equipe é a principal prioridade.

“Embora não tenhamos sido informados de nenhuma reclamação oficial relativa à segurança de armas ou propulsores no set, estaremos conduzindo uma revisão interna de nossos procedimentos enquanto a produção é encerrada. Continuaremos a cooperar com as autoridades de Santa Fe em suas investigações e a oferecer serviços de saúde mental para o elenco e a equipe durante este período trágico.”

Veja diferença entre bala convencional e bala de festim

Baldwin depõe e chora

Um porta-voz de Baldwin disse que a morte foi um acidente . Baldwin depôs e foi liberado. Uma foto do jornal local “Santa Fe New Mexican” mostra o ator chorando enquanto falava ao telefone do lado de fora da delegacia.

Em um post no Twitter, o ator comentou a morte. “Não há palavras para expressar meu choque e tristeza em relação ao trágico acidente que tirou a vida de Halyna Hutchins, esposa, mãe e nossa colega profundamente admirada. Estou cooperando totalmente com a investigação policial para resolver como essa tragédia ocorreu”, escreveu ele.

O tiro atingiu a diretora de fotografia Halyna Hutchins no peito e o diretor Joel Souza, que estava atrás dela, no ombro, segundo declaração de um xerife da comarca no Tribunal de Magistratura de Santa Fé.

Alec Baldwin mata diretora de fotografia por acidente com arma usada em filmagem

O disparo aconteceu durante uma cena, segundo a polícia, mas ainda não se sabe se era um ensaio ou uma gravação.

Segundo Juan Rios, porta-voz da polícia, o foco da investigação é saber o tipo da munição que estava na arma e como ela chegou ao estúdio.

“Esta investigação ainda está em andamento”, afirmou Juan Rios. “Nenhuma acusação foi apresentada em relação a este incidente. As testemunhas continuam a ser ouvidas”.

A produção do filme foi paralisada.

Filme sobre morte acidental

“Rust” é um filme de velho oeste estrelado e produzido por Baldwin ( “Missão: Impossível – Efeito fallout” ) que também tem no elenco Jensen Ackles (“Supernatural”) e Travis Fimmel (“Vikings”).

Baldwin interpreta o personagem que dá o nome ao filme, que se passa no Kansas em 1880 e conta história de garoto e avô em fuga após acusação por morte acidental .

Halyna Hutchins

Halyna Hutchins: quem era diretora morta por Alec Baldwin em set

Halyna Hutchins tinha 42 anos e era diretora de fotografia . Ela já fez filmes, curtas e produções para a televisão desde 2012, segundo o site IMDb.

Ela nasceu na Ucrânia, cresceu em uma base militar soviética no Circulo Polar Ártico e estudou jornalismo em seu país e cinema em Los Angeles.

Como diretora de fotografia, ela trabalhou em filmes como “Archenemy” (2020), com Joe Manganiello, “Blindfire” (2020) e “The Mad Hatter” (2021).

Na terça-feira (19), dois dias antes do incidente, ela publicou um vídeo em seu perfil no Instagram no set de “Rust”.

“Um dos benefícios de gravar um filme de velho oeste é que você pode andar a cavalo na sua folga”, afirmou Hutchins.

O brasileiro Dennis Zanatta, cinegrafista e diretor de fotografia, era amigo de Halyna Hutchins. Os dois estudaram cinema em Los Angeles, e Zanatta, quando soube do acidente, chegou a mandar uma mensagem para o celular dela perguntando se estava tudo bem.

Em entrevista à GloboNews, ele afirmou ter ficado em choque ao receber a notícia de que a amiga, a quem considera como uma irmã, havia sido baleada ( veja no vídeo abaixo ).

Brasileiro amigo de Halyna Hutchins mandou mensagem sem saber que diretora era a vítima do disparo

