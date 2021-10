PEC do MP cria mal-estar entre Marcelo Freixo e petistas e ameaça aliança no Rio

Entornointeligente.com / RIO – O voto do deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que aumentaria o peso do Congresso na escolha de integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) causou desconforto entre aliados petistas do pré-candidato ao governo do Rio. Lideranças locais e nacionais do PT externaram a insatisfação com a postura do parlamentar, que busca o apoio do partido para a disputa contra o governador Cláudio Castro (PL) em 2022.

Leia : Bancada bolsonarista se rebela contra exigência de comprovação de vacinação na Câmara

Vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá foi enfático ao afirmar que a posição de Freixo fez com que ele perdesse o posto de candidato apoiado pelo partido no Rio. O dirigente vem defendendo há semanas que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha mais de um palanque no Rio. Além de Freixo, tentam ter o apoio de Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, pré-candidato pelo PSD, e o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves, do PDT.

— Ele (Freixo) perde completamente as condições de ser o candidato de esquerda no Rio. É trágico alguém que se diz da esquerda votar a favor de que o Ministério Público tenha autonomia de fazer o que quiser sem ter o escrutínio da sociedade brasileira — afirmou Quaquá.

Segundo o vice-presidente do PT, não há posição consolidada sobre o apoio do partido ao deputado:

— Nada será decidido agora. Definição só virá depois da convenção do partido.

Panos quentes Uma das principais defensoras do endosso à candidatura de Freixo, a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), lamentou a posição do aliado em relação à PEC. Ela, contudo, afirmou que a divergência não impedirá a aliança eleitoral em 2022. O PT, contudo, ainda não disse claramente se Lula apoiará exclusivamente Freixo no Rio.

— Lamento que a PEC não tenha sido aprovada. Venceu a pressão corporativa e midiática. O CNMP continuará um órgão de defesa da corporação e não de controle externo. Sinto que uma parte do campo progressista e popular não tenha entendido isso. Mas esse fato não será determinante para as alianças políticas que temos de fazer para derrotar Bolsonaro e seus apoiadores — afirmou Gleisi.

Procurado, Freixo minimizou o mal-estar e disse que o apoio petista à sua candidatura não foi afetado para 2022.

PUBLICIDADE — Divergências podem acontecer. Não tem atrito algum na aliança.

O GLOBO apurou que um dos fatores que aumentou o desconforto entre o deputado e o partido foi a participação de Freixo em uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), um dos principais entusiastas da PEC. A proposta foi debatida no encontro, e a presença do pré-candidato fez com que alguns petistas pensassem que ele estava de acordo com a pauta. Após a derrota, Lira procurou Freixo para questioná-lo sobre o seu voto contrário à PEC.

O que surpreendeu os petistas do Rio foi o fato de Freixo votar contra a PEC ao mesmo tempo que está disputando espaço do centro à esquerda com dois nomes que várias vezes já se posicionaram contra excessos do Ministério Público. Preso pela operação Lava-Jato em 2018, Rodrigo Neves está prestes a lançar um livro para reagir às acusações que recebeu da força-tarefa no Rio. Por outro lado, Santa Cruz já se manifestou inúmeras vezes a favor, via OAB, de maiores mecanismos de controle do MP.

A votação que rejeitou a PEC que aumenta o peso do Congresso na escolha de integrantes do CNMP dividiu parlamentares de partidos tradicionais da esquerda. Dos 126 deputados do PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB e Rede, 74 votaram a favor da pauta.

PUBLICIDADE Caso fosse aprovada, a PEC aumentaria a influência do Congresso no órgão responsável por disciplinar a atividade de procuradores e promotores — o que, por consequência, reduziria a autonomia do MP e blindaria políticos. A pauta tinha o apoio de bolsonaristas, petistas e políticos do Centrão. No entanto, a PEC foi rejeitada: houve 297 votos a favor e 182 contrários. Para a aprovação de uma alteração na Constituição, são necessários 308 votos.

Entre os deputados de siglas de esquerda, 46 votaram contra a proposta, três se abstiveram e três estavam ausentes na votação. Enquanto houve um racha dentro do PDT e do PSB, as bancadas do PT e do PCdoB votaram em peso a favor da PEC.

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com