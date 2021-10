Amoksi en KPA bespreken uitdagingen voor strafinrichtingen

Entornointeligente.com /

WANICA – Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (Juspol) heeft tijdens een formeel gesprek de uitdagingen van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) aangehoord. De bewindsman was vrijdag aanvankelijk op bezoek bij het hoofdkwartier van het KPA, bij strafinrichting Santo Boma in Wanica, om een beeld te krijgen van de situatie in de strafinrichting. Maar omdat zijn schema het niet meer toeliet, werd dat gedeelte afgelast.

Met diensthoofd Regillio Blijd en overige leidinggevenden van het KPA heeft de minister wel zaken besproken die voor verbetering van de dienst moeten zorgen. “Er zijn een heleboel uitdagingen bij de verschillende inrichtingen. Het gaat om zaken zoals logistiek, infrastructuur, ict en de beveiligingsmuren”, aldus Amoksi.

De bewindsman zegt dat er ook gekeken zal worden naar de omstandigheden waaronder de gedetineerden hun straf moeten uitzitten. Deze en andere zaken zullen beter worden geanalyseerd bij zijn eerstvolgende bezoek, binnen niet al te lange tijd. Het is ligt volgens Amoksi in de bedoeling dat oriëntatie in alle strafinrichtingen zal plaatsvinden. “De problemen zijn geen zaken van nu. Maar als overheid is het onze verantwoordelijkheid om het op te pakken en op te lossen”, merkt de minister op.

Diensthoofd Blijd zegt net als bondsvoorzitter Max Breinburg ingenomen te zijn met het bezoek van Amoksi. Die gaf als reden waarom hij en zijn team eerder moesten vertrekken: “Ik moet straks bij de president zijn om te praten over een delegatie die binnenkort naar het buitenland vertrekt in verband met mensenrechtenevaluatie.”

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com