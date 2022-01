¿Podría Florida apagar la industria de la energía solar? Defensores dicen que un proyecto de ley respaldado por servicios públicos pone en peligro este sector energético

Entornointeligente.com / (CNN) — Steve Rutherford tenía una misión única como SEAL de la Marina: ayudar a los militares a aprovechar el poder del sol.

Las huellas de su trabajo se podían ver en Afganistán a partir de 2010. Los paneles solares que instaló convirtieron los implacables rayos del desierto en energía que mantuvo las bases en funcionamiento incluso cuando estaban aisladas de las líneas de diesel.

Cuando se retiró del ejército en 2011, Rutherford esperaba que Florida fuera un clima más atractivo para instalar paneles solares que el de un Afganistán devastado por la guerra. Comenzó Tampa Bay Solar y, en una década, la convirtió en una operación de 30 personas con planes de expansión. Pero ahora, el comandante retirado le dijo a CNN que lucha por ganarse la vida.

Un proyecto de ley que avanza en la legislatura estatal, respaldado por una poderosa empresa de servicios públicos, reduciría drásticamente los beneficios financieros de los paneles solares en los techos. Quienes se oponen a la legislación, incluidos grupos ambientalistas, constructores de energía solar y la NAACP estatal, dicen que si se aprueba, una industria de energía verde de rápido crecimiento se apagaría de la noche a la mañana, arrojando una nube oscura sobre las perspectivas de la energía solar en el llamado Estado del Sol.

“Será trituradora para la industria solar”, dijo Rutherford, quien predijo que tendría que despedir a gran parte de su fuerza laboral. “Para el 90% de las personas que trabajan para mí, esto será un golpe significativo para sus bolsillos”.

Los legisladores de todo el país están sopesando el futuro de la energía solar residencial a medida que el sector ingresa a la siguiente fase de su crecimiento. La promesa de independencia energética, una fuente de energía más limpia y facturas de electricidad más bajas ha atraído a decenas de miles de clientes a la energía solar. Su aumento en popularidad ha amenazado el modelo comercial de las empresas de servicios públicos tradicionales, que durante décadas dependieron de clientes que no tenían alternativas a la compañía eléctrica de su vecindario. Algunas empresas de servicios públicos retroceden.

Buscan superar a China en producción de paneles solares 0:53 Las implicaciones de la lucha se sienten agudamente en Florida, donde la luz del sol es un bien abundante y los residentes enfrentan una crisis existencial por el cambio climático. Los conocedores de la industria solar dicen que el proyecto de ley que los legisladores de Florida están considerando lo convertiría en uno de los estados menos acogedores para la energía solar residencial en el país y eliminaría miles de empleos calificados en la construcción.

“Significaría que tendríamos que cerrar nuestro negocio aquí en el estado de Florida y pasar a otro estado”, dijo Stephanie Provost, directora de marketing de Vision Solar, a los legisladores en una audiencia reciente de la comisión.

En el centro del debate está la cantidad que se reembolsa a los hogares que funcionan con energía solar por el exceso de energía que sus paneles devuelven a la red. Es un arreglo conocido como medición neta, y es la ley en unos 40 estados. Algunos clientes generan suficiente energía para reducir sus facturas de servicios públicos a cero dólares.

Al igual que muchos estados, a los propietarios de viviendas de Florida se les reembolsa aproximadamente la misma tarifa que las compañías eléctricas cobran a sus clientes, generalmente en forma de crédito en su factura mensual. La senadora Jennifer Bradley, una republicana que representa partes del norte de Florida, presentó una legislación que podría reducir esa tarifa en aproximadamente un 75% y abrir la puerta a que las compañías eléctricas cobren tarifas mínimas mensuales a los clientes de energía solar.

Bradley sostuvo que la estructura de tarifas existente, creada en 2008, estaba destinada a ayudar a impulsar la energía solar en los techos de Florida. Ella le dijo a una comisión del Senado que los hogares que no son solares ahora están subsidiando una industria que es “madura, con muchos competidores, grandes empresas que cotizan en bolsa y precios sustancialmente reducidos”.

Inauguran la planta de energía solar concentrada más grande del mundo A pesar de su crecimiento reciente, el punto de apoyo de la energía solar en Florida se queda atrás de muchos estados. Aproximadamente 90.000 hogares funcionan con energía solar, lo que representa el 1% de todos los clientes de electricidad en el estado. Florida ocupa el puesto 21 en el país en sistemas residenciales solares per cápita, según un análisis de la industria de la Asociación de Industrias de Energía Solar, la organización comercial nacional para constructores de energía solar. En comparación, California, donde los reguladores también están considerando cambios respaldados por servicios públicos en su política de medición neta, tiene 1,3 millones de clientes equipados con paneles solares.

Los defensores de la energía solar en los techos en Florida ven un enemigo familiar detrás de la legislación: Florida Power & Light (FPL), la empresa de servicios eléctricos más grande del estado y uno de los donantes políticos más prolíficos del estado.

Un cabildero de Florida Power & Light le entregó una versión preliminar del proyecto de ley que Bradley presentó el 18 de octubre, según los correos electrónicos informados por primera vez por el Miami Herald y proporcionados a CNN por el Energy and Policy Institute, una organización de vigilancia que se enfoca en los combustibles fósiles e intereses de utilidad.

Dos días después, la empresa matriz de Florida Power & Light, NextEra Energy, hizo una donación de US $10.000 a Women Building the Future, un comité político afiliado a Bradley, según los registros estatales de financiamiento de campañas. El comité recibió otra contribución de US $10.000 de NextEra en diciembre, según muestran esos registros.

Los aranceles de Trump a paneles solares eliminarían miles de empleos en Estados Unidos En una declaración enviada por correo electrónico a CNN, Bradley no abordó las contribuciones políticas o la participación de la empresa de servicios públicos en la redacción de la legislación. Dijo que presentó el proyecto de ley porque “creo que es bueno para mis electores y el estado”.

“Exigir a las empresas de servicios públicos que compren electricidad al mismo precio que la venden es, como era de esperar, un modelo deficiente que da como resultado que los clientes de energía solar no paguen su parte equitativa para respaldar la operación y el mantenimiento de la red eléctrica que utilizan y qué empresas de servicios públicos están legalmente requeridas a proporcionar”, dijo en el comunicado.

Antes de la lucha legislativa de este año, Florida Power & Light y NextEra donaron US $3 millones a campañas y comités políticos. Le han dado a ambos partidos, pero principalmente a republicanos y grupos alineados con el Partido Republicano. Los republicanos tienen el control mayoritario de la Cámara y el Senado de Florida. El proyecto de ley fue aprobado por una comisión del Senado a principios de este mes con una votación de 6-2.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien se postuló con la promesa de “drenar el pantano de Tallahassee” de intereses especiales, no ha tomado partido públicamente. La portavoz de DeSantis, Christina Pushaw, aseguró que el gobernador estaba al tanto de la legislación de medición neta, pero no tenía comentarios. Florida Power & Light y NextEra han donado US$ 42.000 combinados a DeSantis desde que asumió el cargo, incluida una donación de US$ 12.000 en diciembre, según los registros estatales de finanzas de campaña.

Los neerlandeses son maestros en la domesticación del agua. El cambio climático les está enseñando a dejar que se inunde “Como toda legislación, los estaremos monitoreando a medida que avanzan en el proceso”, afirmó Pushaw.

Chris McGrath, un vocero de Florida Power & Light, reconoció que la compañía ha trabajado con los legisladores en la legislación, pero se negó a discutir detalles sobre las donaciones políticas de la compañía. NextEra Energy no respondió a una solicitud de comentarios.

“Dado que cada aspecto de nuestro negocio se ve afectado por las decisiones de política en todos los niveles del gobierno, es importante para nosotros involucrarnos y ser líderes en los problemas que afectan a nuestros clientes, nuestros empleados y nuestra empresa”, dijo McGrath.

La expansión de la energía solar a la clase media En Florida, donde la luz del sol es abundante, la energía solar tardó en ponerse de moda, lo que frustró a los ambientalistas que la ven como una herramienta clave en la batalla contra el cambio climático. Los floridanos ricos y amigables con la tierra alguna vez conformaron la mayor parte del mercado de la energía solar.

Pero en estos días, manejar por muchos vecindarios de Florida es encontrar paneles solares en los techos inclinados de casas modestas de clase media. Los hogares con ingresos inferiores a US$ 100.000 ahora representan aproximadamente la mitad del mercado solar, según un análisis del Departamento de Energía de Estados Unidos de 2021. En Florida, el ingreso medio de los propietarios de viviendas con energía solar cayó un 11% en la última década.

La caída de los costos de producción y el aumento de la competencia sin duda han contribuido a esta tendencia. Pero los defensores dicen que la medición neta también ha hecho que la energía solar sea asequible para el propietario promedio.

El precio inicial de los equipos pone la energía solar fuera del alcance de la mayoría de las viviendas unifamiliares, con un promedio de US$ 19.000 sin incluir las mejoras en el techo, según el Laboratorio Nacional de Energía Renovable. Pero los propietarios de viviendas pueden financiar o arrendar paneles solares durante 15 a 25 años en función de los ahorros esperados en sus facturas de energía a partir de la medición neta.

La legislación propuesta “les costará a miles de floridanos… su capacidad para recuperar su inversión en energía solar en los techos”, comentó Dave Cullen, presidente de Sierra Club Florida.

Nuevos paneles solares en la EEI 1:01 Jodi James de Melbourne, Florida, dijo en una audiencia de la comisión del Senado a principios de este mes que ella y su esposo se retiraron a Florida y ahorraron durante 15 años para equipar su casa de 396 metros cuadrados con paneles solares. Esperaban algún día ser independientes de la energía y tal vez poner el dinero que se habría destinado a una factura de electricidad para disfrutar de sus años crepusculares.

Con su ingreso fijo, a James le preocupa que los legisladores le estén quitando la inversión.

“Estoy asustada de que la inversión que hicimos de repente se consuma por las tarifas”, dijo James.

El proyecto de ley, tal como está escrito, permitiría a los clientes solares actuales recibir créditos de energía a la tasa actual durante los próximos 10 años. Muchos clientes de energía solar aún podrían ver aumentos dramáticos en su factura de electricidad antes de que hayan pagado su arrendamiento o préstamo.

Crisis climática: los campos de golf viven en tiempo prestado a medida que los patrones climáticos de la Tierra se vuelven más impredecibles Florida Power & Light dice que cuando los clientes de energía solar como James reciben créditos por su producción de energía, no están pagando su parte de los servicios que brinda la empresa de servicios públicos. En Florida, las empresas de servicios públicos deben estar preparadas para atender a todos los clientes, incluidos aquellos con instalaciones solares. A las compañías eléctricas les cuesta dinero fortalecer la red contra las tormentas, despejar las líneas eléctricas y completar otro mantenimiento, y esos costos se trasladan a todos los demás.

Florida Power & Light dice que los clientes solares le cuestan a sus 5,5 millones de clientes no solares US$ 30 millones al año, o alrededor de 50 centavos al mes, y la cantidad casi se triplicará para 2025 y seguirá creciendo a medida que se extienda la popularidad de la energía solar.

Los defensores de la energía solar dicen que esa cifra no tiene en cuenta los beneficios de la energía solar en los techos, como la disminución de la demanda de servicios públicos para construir nuevas plantas costosas, cuyos costos a menudo se trasladan a los contribuyentes. También señalan que los contribuyentes han subvencionado durante décadas la industria de los combustibles fósiles.

¿Quieres un jardín vertical? Aquí resolvemos todas tus dudas de los también llamados “muros verdes” “Creemos que cualquiera debería tener el derecho y la capacidad de poner energía solar en su techo si así lo desea, pero no creemos que todos deban verse obligados a pagar por esa decisión”, dijo McGrath, el portavoz de FPL.

En una audiencia de la comisión para el proyecto de ley, Bradley calificó la medición neta como una “política regresiva” que beneficia a los ricos a expensas de las personas que no pueden pagar la energía solar.

En un artículo de opinión, Lewis Jennings, presidente de justicia ambiental y climática de la NAACP Florida State Conference, señaló que los aumentos de tarifas impulsados ​​por las empresas de servicios públicos, no por los hogares que funcionan con energía solar, “se sienten en las comunidades pobres, donde demasiados residentes ya viven sin acceso constante a la electricidad”.

La lección en Nevada Florida Power & Light insiste en que es parte de la revolución de la energía verde. La compañía tiene planes de construir 30 millones de paneles solares para finales de la década. Imágenes de granjas solares y compromisos con la energía limpia se encuentran dispersas en el sitio web de su empresa matriz, NextEra Energy.

“El mayor productor mundial de energía eólica y solar”, declara NextEra en letra grande en su página principal.

Hace seis años, Florida Power & Light lideró una campaña para alterar el paisaje solar a través de un referéndum electoral. La empresa y otras empresas de servicios públicos intentaron convencer a los votantes de que la medida promovía la energía solar en Florida, según los registros financieros de la campaña.

De hecho, habría generado más tarifas y menos competencia para los clientes de techos solares. El esfuerzo provocó el desprecio nacional cuando un asesor político de un grupo de expertos afiliado a la industria fue captado en un audio que parecía reconocer la naturaleza engañosa de la campaña, calificándola de “un poco de jiu-jitsu político”. Los consejos editoriales de los periódicos se alinearon en su contra, al igual que los sindicatos y el cantante Jimmy Buffet, y el referéndum fracasó.

La falta de certeza en Florida ha impedido que algunas de las compañías solares más grandes del país ingresen al estado, apuntó Abigail Ross Hopper, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Industrias de Energía Solar. Si más empresas se sintieran cómodas operando aquí, se reducirían aún más los costos y Florida podría convertirse en un líder nacional en energía solar en techos, dijo.

“Mientras pensamos a nivel nacional sobre lo que debemos hacer para lograr el objetivo del presidente Biden de estar libre de carbono, la pieza solar residencial es una parte fundamental”, afirmó Ross Hopper.

Bradley le dijo a una comisión del Senado que no anticipa una desaceleración en la construcción solar en Florida si se aprueba su proyecto de ley. Ella dijo que eso no sucedió en otros estados donde se reconsideraron las tarifas de medición neta.

Una fiebre del “oro blanco” está llegando a EE.UU., pero no todo el mundo está emocionado por eso Pocos estados han adoptado cambios en la medición neta tan drásticos como los que se proponen en Florida, dijo Ross Hopper, aunque uno lo intentó: Nevada.

El desierto de Nevada convirtió al estado en un mercado atractivo para las empresas de energía solar y una industria floreciente para arrendar, vender e instalar paneles en los hogares estaba lista para despegar. Luego, los reguladores estatales decidieron en 2015 reducir la tasa de medición neta a un porcentaje de lo que era e implementaron nuevas tarifas.

Travis Miller, el propietario de Great Solar Basin que trabajaba para una empresa nacional en ese momento, dijo que la industria solar se apagó de inmediato. SolarCity, con sede en California, eliminó 550 puestos de trabajo, culpando a la nueva tasa de medición neta. Otras empresas se retiraron del estado.

“La mayoría de las tiendas locales quebraron y cerraron sus puertas”, comentó Miller. “No había una industria en absoluto”.

Después de dos años de protestas públicas y una campaña de cabildeo de Tesla, fabricante de baterías solares, Nevada cambió de rumbo. Pero los efectos de la acción en 2015 persistieron, dijo Miller. Los constructores de energía solar seguían desconfiando de los reguladores, dijo, y la inversión tardó en despegar.

Miller sugirió que Florida debería andar con cuidado.

“Creó mucho escepticismo y nerviosismo por parte de los consumidores”, afirmó Miller. “Pensaron: ‘¿Qué pasa si el próximo año deciden cambiar las reglas nuevamente?'”.

Estados Unidos Florida paneles solares

LINK ORIGINAL: CNN

Entornointeligente.com