Los despidos masivos de Manuel Rosales (I) y la perversa triangulación contra Alex Saab

1.-Las mafias de la gasolina en Zulia.. Del extraordinario discurso pronunciado por el presidente de la paz, Nicolás Maduro Moros, durante la presentación de su memoria y cuenta en la Asamblea Nacional, rescato la orden tajante que dio de abatir las mafias de la gasolina y del gasoil en el país.

“¿Qué mafias tienen esas mafias, señor fiscal (Tarek William Saab), señor ministro (Tareck) El Aissami?, controlan el camión que llega, hacen una lista y cobran al triple en dólares a la gente. ¿Qué mafias tienen esas mafias nauseabundas…?”, se preguntó el Presidente.

La matraca del combustible se convirtió en el modo de corrupción más descarado e impune que pueda existir en Venezuela. Por ejemplo, en el estado Zulia, semejante delito se ejecuta en las narices de la gente y lamentablemente nunca hubo gobernador, ni alcalde, ni jefe militar ni policial que enfrentara esa vergonzosa irregularidad, aun teniendo presencia en las estaciones de servicio, hecho que los implica como autoridad directamente en esas fechorías que indignan a la gente en contra de la revolución, pero eso, obviamente, no les importa.

No tengo la menor duda de que con el abatimiento de esas mafias se inicia la recuperación del Zulia, aunque no podemos obviar que actualmente está gobernado por el exconvicto Manuel Rosales, golpista del 11 de Abril y diligente firmante del acta de constitución del breve gobierno de Carmona Estanga, ahora pieza clave del ladrón Guaidó en el robo de Monómeros en Colombia. Una “bomba atómica” contra la revolución de la que debemos tener mucho cuidado.

2.- La perversa triangulación contra Alex Saab… Los genocidas del imperio estadounidense tienen en marcha una perversa maniobra jurídica con la implicación de Ecuador y Colombia, que intenta quebrar la dignidad y la moral de Saab, con el fin de que suministre falsas acusaciones en contra del presidente Nicolás Maduro. Por eso, le retrasan el juicio.

Recordemos que la retorcida justicia norteamericana tiene secuestrado al diplomático venezolano en una cárcel de Florida, por buscar alimentos, medicinas y combustible para el pueblo venezolano, víctima de las medidas coercitivas y unilaterales que esos mismos genocidas del norte nos impusieron, pero apoyan a Guaidó que se roba el dinero de Citgo en Washington y Monómeros en Colombia, cuando ese bandido es quien debería estar preso desde hace tiempo.

Mi solidaridad para el embajador plenipotenciario de Venezuela en África, así como para su esposa Camila Fabri, sus hijas e hijos y toda su familia.

3.- La carambola de Iván Duque con el caso de Saab… En la triangulación que tienen EEUU, Ecuador y Colombia contra Alex Saab, Duque se lanza en un doble juego, para arrastrar a la exsenadora Piedad Córdoba, quien, como luchadora social y defensora de los derechos humanos del país neogranadino, conoce todas las criminales andanzas de ese bandido, cuyo narcogobierno advierte que la podría extraditar si prosperan las acusaciones de Fernando Villavicencio, asambleísta ecuatoriano vendido a los norteamericanos que la señala a ella y a Rafael Correa de hacer negocios oscuros con el diplomático plagiado por los gringos de Cabo Verde.

Y montada la trampa, debemos estar atentos porque con esa mafia de narcoparacos en Colombia cualquiera corre peligro de muerte. Córdoba se ha convertido en una piedra en el zapato para Alvaro Uribe Vélez e Iván Duque que aspira a la reelección presidencial.

Además, el narcogobierno de Duque mantiene una matanza en contra de los defensores de los derechos humanos y líderes sociales en su país, y Piedad Córdoba es la mayor defensora y lideresa social de las víctimas de ese asesino. Todo mi apoyo a esa valiente heroína que no se cansa de luchar por la paz de Colombia en el mundo, amiga de los países progresistas, esos que no se dejan poner la bota en el cuello de los criminales hegemones del norte.

4.- El diálogo de México… El secretario ejecutivo de la comisión de asuntos internacionales del Psuv, Roy Daza, dijo que el diálogo en el país azteca pasa por tres condiciones: liberar a Alex Saab, la entrega a Venezuela por parte de los EEUU de los activos que nos tienen secuestrados y la devolución del oro represado en el banco de Inglaterra…Tropelías todas protagonizadas por el hampón Guaidó y la oposición extremista de Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática.

5.- Chávez símbolo… A la fecha no he leído una nota sobre la repetición de las elecciones en Barinas, que no diga que esa entidad llanera es símbolo o cuna de Chávez. Para dolor de la canalla mediática, déjenme decirles que toda Venezuela y más es símbolo de Chávez.

En este país las misiones son símbolo de Chávez, el Sistema Patria es símbolo de Chávez, el turismo y la cultura en la que se reivindican nuestros espacios turísticos, nuestras costumbres, nuestros valores, nuestra música, principalmente la llanera, son símbolos de Chávez. Nuestra política es símbolo de Chávez, nuestra lucha contra el colonialismo gringo es símbolo de Chávez. En Venezuela hasta el modo de caminar y el aire que respiramos son símbolos de Chávez.

La diplomacia bolivariana reivindicativa de los pueblos libres y soberanos del mundo, es símbolo de Chávez. En toda América, incluyendo el pueblo de los EEUU así como en el resto de las naciones del planeta, Chávez es símbolo de revolución, honestidad, lealtad, solidaridad, hermandad, sensibilidad, calidad humana, sensatez, tolerancia, coraje, valentía y coj… pa’lo que salga…Así que le aconsejo a los terroristas que administren bien sus triunfos y no se metan a locos.

6.- Los juguetes del Sistema Patria… Atendiendo el llamado del presidente de la paz, Nicolás Maduro, a combatir la corrupción, a trabajar por la Patria, efectuaré una denuncia que, en mi criterio, se debería investigar. Como alcalde que fui de Maracaibo, entendí que hay cosas que, aunque parezcan pequeñas, causan gran indignación, decepción y desánimo en la población.

Les cuento. Resulta que me llegó la denuncia según la cual, juguetes, de los que ordenó entregar el Gobierno revolucionario a los niños en Navidad, a través del Sistema Patria, fueron vendidos en el mercado Las playitas de Maracaibo, estado Zulia. Versiones similares recibí los años anteriores sobre la entrega de perniles en diciembre a través de los Clap.

Pero hablando de los juguetes específicamente, me pregunto: ¿quién los vendió? Desconozco, tampoco puedo aseverar que sea cierta esa información, ahora, de ser verdad, el caso amerita una investigación porque, aparte de que es un delito, debieron dejar a muchos infantes sin su presente, situación que genera rabia en las personas que esperan el regalo que el presidente Maduro les prometió a sus hijos y, al no obtenerlo, enojados reaccionan en contra del proceso.

De todas maneras, no es el juguete, sino la agresión a nuestro Presidente que, como gran revolucionario, como ser humano sensible que busca la felicidad del pueblo, primordialmente la de los niños, tiene ese hermoso gesto, sin embargo, vienen unos antipatriotas, según las denuncias que me llegan de Maracaibo, a desaparecerlos en el camino para estropearle esa encomiable acción, más cuando se sabe que muchas madres y padres en esta crisis no pueden comprarle un regalo a sus hijos o a sus hijas en Navidad.

Ese tipo de irregularidades que parecen una nimiedad, se suman a otras como la de las mafias de la gasolina, aumentando la inconformidad en la gente que reclama, no se le escucha, se cansa, se indigna y se manifiesta en contra nuestra durante los períodos comiciales, con el fin de llamar la atención de los revolucionarios más arriba, viendo que los que tiene ahí abajo, cerquita en las parroquias, los municipios y los estados, no les prestan ninguna atención.

No se trata de la revolución en pleno, sino de individualidades que no están a la altura de este proceso socialista, pero lamentablemente cuando la gente se abstiene o nos aplica el voto castigo, se va en contra de todos nosotros.

Maracaibo y Zulia fue un ejemplo de lo que les planteo. Individualidades en el poder que hicieron trizas la revolución. No atendieron a la gente y perdimos la gobernación y la mayoría de las alcaldías. Ahora el Presidente estudia, como debe ser, emprender una verdadera labor revolucionaria para reconquistar esos espacios.

Vale la denuncia y la autocrítica, para igualmente recordar que Nicolás Maduro no puede ser Presidente, gobernador y alcalde a la vez. Cada jefe, gerente, presidente de los organismos e instituciones, deben cumplir con sus funciones en virtud del bienestar de la revolución, salvo que estén jugando para el equipo contrario de una manera solapada, como se ha descubierto varias veces.

7.- Los despidos masivos de Manuel Rosales (I)… Por eso, sobre todo en política, no podemos olvidarnos del pasado. Mucha gente está escandalizada porque el diputado César Molina, miembro de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional, denunció que el exconvicto Manuel Rosales botó más de dos mil trabajadores de la gobernación del Zulia.

Y me preocupa que haya gente que aún no conozca a ese hampón. ¡¿Botó a más de dos mil trabajadores y empleados?! Eso es nada, eso es una nimiedad para lo que les voy a contar de un deplorable hecho que me encontré en 2000 cuando gané la Alcaldía de Maracaibo: Manuel Rosales cometió los más grandes desafueros en materia laboral que se hayan podido cometer no solo en Maracaibo y Zulia, sino en todo el país.

Les cuento. Resulta que los llamados “Salserines”, nobles hombres y mujeres que se encargaban de la limpieza de Maracaibo desde que salía el sol hasta que se ocultaba, eran explotados por contratistas vinculadas a Rosales.

Pequeñas empresas que, aparte de que les pagaban una miseria, los contrataban bajo una vil maniobra que pusieron de manifiesto en materia laboral durante mucho tiempo. Y es que contrataban a los trabajadores solo por tres meses, le renovaban una vez el contrato, y después los botaban antes de cumplir el año, para no pagarles prestaciones sociales ni ningún beneficio. Un mecanismo perverso hecho a la medida de un criminal como Rosales, que solo pensaba en robar, llenarse de dinero, para comprar haciendas en el Sur del Lago de Maracaibo como finalmente hizo.

Cuando llegué a la Alcaldía, ante semejante desastre: “Salserines”, jefes y jefas de hogar, que no ganaban ni para hacer una comida digna al día; de inmediato ordené incorporarlos a la nómina de pago, a fin de que gozaran de los beneficios que poseían por ley el resto de los trabajadores municipales.

No entendía ni aun entiendo, cómo se podía ser tan miserable, tan insensible, tan inhumano, con la gente que se encargaba de recoger la basura, cuando esos trabajadores y trabajadoras merecen la consideración y el respeto de toda la ciudadanía.

Hice con ellos de Maracaibo la Primera Ciudad de Venezuela. Limpiaban el municipio de palmo a palmo, para que fuéramos ejemplo en el resto del país. No lo olvidaré nunca. Siempre les estaré muy agradecido. Fueron ocho años de intenso trabajo en mi hermosa y querida tierra.

Por cierto, hay un detalle que pocos saben de los “Salserines”, y es que esa gente con las piedras, palos y botellas que recogían de la calle, llegaron a defender la revolución de las hordas de Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática. Esto que les estoy contando es historia patria. Aún recuerdo como se batieron con objetos contundentes en contra de unos revoltosos en las inmediaciones de la Plaza de Toros de Maracaibo, donde eran famosas las “guarimbas” por el alto grado de violencia. Los “Salserines” en un bus iban pasando por el lugar en ese momento, y decidieron espontáneamente enfrentarlos con todas sus fuerzas.

Pero bueno, en 2008 salí de la Alcaldía y regresó el exconvicto Rosales y apenas llegó la emprendió en contra de esos trabajadores y trabajadoras, quiso expulsarlos a todos, volver a la matraca de sus contratistas, quizás en una actitud de venganza, solo que no pudo, porque en ese momento se hizo justicia: le abrieron un juicio por ladrón y fue preso.

Sin embargo, la situación para los “Salserines” no resultó ningún alivio, por el contrario, empeoró, toda vez que luego de Manuel Rosales asumió la Alcaldía Daniel Ponne y poco tiempo después, Eveling Trejo de Rosales, quien se encargó de continuar la perversión de su esposo contra los humildes trabajadores y trabajadoras del aseo urbano.

Los “Salserines” hicieron hasta huelga de hambre, pero no pudieron y finalmente la señora Trejo de Rosales los terminó echando a la calle sin pago, sin la liquidación, sin importarle que esa gente se iba a sus casas sin dinero ni para comprarle un mendrugo de pan a sus hijos e hijas…Así es la derecha gobernando, así son esos arrastrados a los gringos en el poder. No hay excepción. Detestan al pueblo, a los trabajadores, a las trabajadoras.

La próxima semana continúo esta sección de la columna los “Postrecitos de Huevos Chimbos”, donde les explicaré cómo Rosales les aplicaba a los trabajadores torturas psicológicas como en la dictadura, para que abandonaran sus puestos laborales, y así tener excusas perfectas para no cancelarles las prestaciones sociales, que él, Eveling Trejo y otra gente de Un Nuevo Tiempo, se terminaron robando.

*8.- El uniforme naranja de la exfiscal Ortega Díaz…* A los traidores o traidoras, y más si son corruptos o corruptas, no los quieren ni en su casa. Tal es el caso de la exfiscal de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, una señora que después de descubierta huyó del país, para dedicarse a conspirar en contra del presidente Nicolás Maduro Moros, creyendo, como creen muchos, que así se van a salvar de la justicia.

Lo digo porque leí en un medio de comunicación social opositor, que fiscales de Miami, Estados Unidos, están tomando medidas adicionales de investigación en contra de ella por estar implicada en un caso de soborno, según reseñó el periodista Joshua Goodman, corresponsal de The Associated Press (AP), el 12 de enero de 2022.

El periódico digital seguidamente recuerda que la exfuncionaria estaba relacionada con un suceso que involucraba a Carlos Urbano Fermín, un empresario venezolano. “En aquel entonces, Fermín declaró haber pagado aproximadamente 1 millón de dólares a un ‘fiscal de alto rango’ en Venezuela, para evitar investigaciones por sus contratos con Pdvsa.

En Venezuela y el mundo se sabe que esos casos les encanta a los gringos, más si están seguros de que la acusada es corrupta como Ortega Díaz, porque la investiga, y en cualquier momento dicta una orden de captura en su contra, para después pedirla en extradición. Por supuesto, estos eventos tardan en vista de que los EEUU siempre fingen legalidad, respeto a los derechos humanos, al derecho internacional, todo de lo que carecen.

Y luego en territorio gringo, haciendo creer que han desarrollado un proceso apegado a las leyes -aunque para mí ya nadie les cree-, continúan con el objetivo principal: negociar con los corruptos o las corruptas, para que inventen acusaciones en contra del presidente Maduro y otros altos cuadros de la revolución bolivariana.

Pero ¡ojo!, eso no quita que la señora fiscal sea ataviada con el uniforme color naranja. La retorcida justicia gringa casi siempre negocia la reducción de la pena, mas no la libertad plena, sobre todo cuando se trata de traidores o traidoras.

LINK ORIGINAL: Aporrea

