Izkia Siches llama al diálogo en La Araucanía, ante nuevo emplazamiento de camioneros: “Necesitamos repensar la forma de enfrentar este problema”

Izkia Siches, futura ministra del Interior, abordó varios temas de seguridad ciudadana, como la reforma a Carabineros, el conflicto en La Araucanía y las personas detenidas durante el estallido social.

En entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13 , Siches reconoció que “va a ser parte de mi rol constituir un equipo que nos hagamos cargo trabajando en conjunto con Carabineros”.

“Ya tuve la oportunidad de conversar telefónicamente con el general Yáñez. Espero que nos podamos reunir, tener un fiato y un trabajo colaborativo”, agregó.

Con respecto al conflicto en la denominada Macrozona Sur, la futura ministra afirmó que “lo primero es solidarizar con las familias de las víctimas, ha sido una semana muy compleja”.

“Este quizás va a ser uno de los desafíos más grandes de la cartera que me va a tocar encabezar y lo hago con mucha humildad y responsabilidad”, aseguró.

No obstante, planteó que “entiendo que tenemos que intentar hacer cosas diferentes, pero también mantener el estado de derecho y la seguridad de las personas que viven ahí”.

Consultada por el emplazamiento de los camioneros para mantener el Estado de Excepción Constitucional, la futura jefa de Gabinete indicó que “mi primer llamado es que nos podamos juntar, reunir a conversar porque necesitamos repensar la forma de enfrentar este problema”.

“Una de las primeras invitaciones tiene que ver con reconocer, que por lo menos de la mano de este gobierno (…) tenemos absolutamente claro que aquí hay un problema de fondo, que es territorial, que es de reconocimiento, autonomía de nuestras primeras naciones, pero también un fenómeno de violencia que ha dejado víctimas mapuche y no mapuche que tiene que detenerse”, complementó.

En la misma línea, recordó que “nuestro Presidente ha dicho que estamos disponibles para dialogar con todos quienes estén disponibles para avanzar con la paz”.

“Entendemos que la paz requiere una nueva perspectiva en materia de territorio, en materia de reivindicaciones, en materia de autodeterminación de nuestras primeras naciones, pero no es algo que solo dependa del gobierno”, destacó.

Asimismo, reconoció que “tenemos el deber y voy a tener yo el deber de garantizar que efectivamente no tengamos más víctimas, no tengamos baleos a camioneros y no sigamos viendo hechos de violencia que no nos ayudan a construir este objetivo y en donde nuestro gobierno va a tener una perspectiva política que es clara”.

En otro aspecto, abordó la problemática de las manifestaciones en el sector de la plaza Baquedano en Santiago y las personas que permanecen detenidas por delitos cometidos durante el estallido social.

Siches expresó que “vamos a tener que profundizar, caracterizar cuales son esas personas y ojalá cómo proteger a las personas que viven en esos territorios”.

“Aquí, algo que es clave es la empatía, nadie quiere tener una protesta en la puerta de su casa, independiente de donde viva. Hay personas que viven en esos territorios, algunas que se dedican al comercio en esos territorios, que su vida realmente ha cambiado radicalmente”, añadió.

Sobre el proyecto de indulto, planteó que “si avanzamos en un proceso como este, tampoco es para decirles a las personas que se están manifestando, en los distintos lugares del país, de que acá hay chipe libre”.

“Muy por el contrario, nuestra garantía es darle a las personas un país que está en orden, que funciona, donde se puede vivir en paz”, aseguró.

Finalmente, la futura ministra del Interior sentenció en materia de migración que “se deportará a las personas que se tenga que deportar, pero con apego a los Derechos Humanos”.

CNTC pide a Izkia Siches mantener Estado de Excepción El presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, emplazó a la futura ministra del Interior, a mantener el Estado de Excepción Constitucional en la denominada Macrozona Sur del país.

El líder de la CNTC se reunió ayer sábado en Los Ángeles con lo gremios del transporte forestal, a raíz de los últimos hechos de violencia en la zona.

En conversación con Radio Biobío , Pérez afirmó que Siches debe tener presente que “esto debe necesariamente resolverse, porque los camioneros necesitamos que nuestros conductores sean protegidos para poder seguir abasteciendo al país”.

En la misma línea, agregó que “es una reunión de emergencia, pero también de mucha fortaleza gremial, porque nosotros no vamos a seguir aceptando este tipo de indefensión”.

Por último, el dirigente de la CNTC aseguró que ellos no quieren paralizar como en ocasiones anteriores, ya que, a su juicio, eso es lo que buscan los grupos violentistas.

Cabe recordar que recientemente un conductor resultó con heridas de carácter grave, luego de sufrir un ataque armado en Lumaco, provincia de Malleco.

“Estos llamados a la guerra no nos ayudan en lo absoluto” La próxima vocera del Gobierno de Gabriel Boric, Camila Vallejo, también abordó la situación que se vive en la denominada Macrozona Sur. La nueva líder de la Segegob reconoció que “a la izquierda históricamente nos ha costado relevar la importancia de la agenda de seguridad, y contar y demostrar que tenemos propuestas para combatirla concretamente”.

Y aseguró en entrevista con El Mercurio que “lamentablemente hemos permitido que esto se entienda como una agenda propia de la derecha, cuando es un problema de Derechos Humanos. Tenemos que ver la seguridad desde una perspectiva humana y yo creo que en eso tenemos una posibilidad tremenda de demostrar que podemos hacer las cosas de manera distinta, en materia de seguridad y teniendo resultados”.

En ese sentido, sobre los últimos hechos de violencia registrados en La Araucanía, Vallejo abordó la postura del gobierno entrante respecto a que no se prorrogará el Estado de Excepción.

“El Presidente electo ya ha sido muy claro sobre eso. Debemos poder controlar realmente la situación que está sucediendo y eso creemos que se hace en primer lugar con diálogo y con mayor inteligencia. Estos llamados a la guerra no nos ayudan en lo absoluto”, aseveró la entrante jefa de la Secretaría General de Gobierno.

“Necesitamos hacer las cosas distinto. Y con respeto a nuestros pueblos originarios, a sus demandas históricas, esperemos que se plasmen en la nueva Constitución”, sentenció.

Camila Vallejo también sostuvo que el futuro gobierno insistirá en el proyecto actual de indulto: “El mismo Presidente electo llamó al Senado para que este pudiera tramitarlo y despacharlo a partir de enero. Entendemos que hay un debate legislativo que es complejo, que no es fácil, que hay distintas propuestas sobre la mesa y cada propuesta tiene sus propios efectos, tanto el quorum como las implicancias”, señaló.

“Pero lo que nosotros necesitamos es que ojalá el Senado pueda resolver cuanto antes esta situación para que la Cámara de Diputados y Diputadas pueda avanzar en su trámite, atendiendo a la situación de injusticia y abuso tremenda que están viviendo personas inocentes, que ya llevan presas más de dos años. Hoy día la responsabilidad está en el Senado y en el gobierno saliente que todavía ejerce sus funciones. Si no hay capacidad de resolverlo, bueno, tendremos que ver otras formas a partir del 11 de marzo, que es cuando el Presidente electo asuma como Presidente en ejercicio”, cerró Vallejo.

