Hernán Barcos: “Le doy la ‘9′ a Paolo”

Llegó para lograr el ascenso, pero terminó coronándose campeón con Alianza Lima . Pero no solo hizo eso, sino que se convirtió en el máximo goleador del equipo blanquiazul, fue escogido como el mejor jugador de la temporada 2021 y una figura a seguir para los jóvenes . ¿De quién estamos hablando? Hernán Barcos.

En diálogo con La República , el ‘Pirata’ habló sobre sus inicios en el fútbol, cómo llegó a la institución victoriana, cómo se dio el título ante Sporting Cristal y los objetivos que se han trazado para la presente temporada. Además de referirse a una posible llegada de Paolo Guerrero al club .

PUEDES VER: Noche Blanquiazul 2022: cuánto están y dónde comprar las entradas para la presentación Naciste en una ciudad pequeña en un país muy futbolero. ¿Cómo se fueron dando tus primeras oportunidades en este deporte?

Bell Ville (Argentina) es una ciudad muy chica, de 40 mil habitantes, más o menos. Todos nos conocemos. Cada uno sabe quién es y qué hace el otro. Tuve una infancia linda. La adolescencia se podría decir que casi que no la viví. Con 14 años me fui a Córdoba capital para jugar y a los 15 ya me fui a Buenos Aires. Estaba en la pensión, trabajando, jugando, entrenando.

En ese entonces, ¿cuáles era tus características como jugador? ¿Eran las mismas que vemos hoy en día?

En cuanto al juego, siempre intenté ser un nueve de área, estar cerca de ella y salir a ayudar, apoyar.

¿Qué crees que vieron los entrenadores en ti?

Está el convencimiento con el que trabajaba, la convicción con la que hacía las cosas. Creo que eso fue marcando mi carrera. Gracias a Dios tuve varias oportunidades en mi carrera y a cada lugar donde voy trato de hacer mi trabajo de la mejor manera posible.

Tuviste éxito en tus primeras dos experiencias fuera de tu país, especialmente en Olmedo de Ecuador. Luego en China, LDU, el fútbol brasileño. ¿Por qué nunca pudiste replicar el buen rendimiento en Argentina?

Nunca me sentí cómodo jugando en Argentina. No pude ser yo, ni dentro ni fuera de la cancha. Eso dificultó mi desempeño.

Ya tienes 37 años y casi 18 de carrera en el fútbol. ¿Cómo te mantienes vigente?

Trabajar es la clave. Ser profesional, cuidarse, dentro y fuera. Ser un jugador profesional no es solo ir al entrenamiento, hacer las cosas bien y volver. Tenemos que cuidarnos todos los días. Por ahí una persona normal se da el sábado y domingo libre, sale, toma, come cualquier cosa. Nosotros no tenemos esos privilegios. El nivel del fútbol te exige estar bien en todos los aspectos.

PUEDES VER: Desde Higuaín a Matuidi: las figuras del Inter de Miami que enfrentarán a Universitario ¿Lo conversas con los más jóvenes del plantel?

Converso bastante con casi todos. Intento hablarles más de lo de afuera, de lo extra futbolístico. Yo los molesto sobre qué hacen con el dinero, su vida, cómo se manejan en las redes sociales. Intento mostrarles un poco de lo bueno y lo malo, el porqué de cada cosa. Son cosas que uno ha vivido y sigue viviendo. Mostrarle esto a los más jóvenes siempre es bueno. Luego lo toman o no, queda en cada uno. Tenemos un grupo humano muy lindo, muy saludable y eso es importante.

Llegaron nuevos jugadores a Alianza para esta temporada. ¿Cómo se van acoplando al grupo?

Todos han llegado muy bien, son jugadores positivos. Suman. Están entrenando de la mejor forma, cada uno esperando su oportunidad. Obviamente todos estamos luchando por un lugar en el equipo. Estamos en las mismas: peleando por jugar en Alianza. Carlos (Bustos) tiene un lindo trabajo. Estamos para lo que nos toque.

Hernán Barcos anotó el gol de la victoria ante los Agremiados. Foto: Prensa Alianza Lima

¿Qué te pidió Bustos la primera vez que hablaron?

Antes de que llegue a Alianza, me dijo que necesitaba líderes en el grupo, líderes positivos. Que era un plantel lleno de jóvenes y que le iba a hacer muy bien. Me pidió que haga mi trabajo como lo he hecho siempre.

La propuesta era jugar Segunda División. ¿Qué te dio ese empujón para convencerte y aceptar?

El ser Alianza Lima. Convencimiento mío, de mi familia y de los dirigentes. De Carlos. Desde el primer minuto me quisieron, y cuando a uno lo quieren es importante. Muchas veces es decisivo. El ser Alianza, independientemente de la categoría que juegue, es un plus y por eso también acepté este indo desafío. Por suerte se dio diferente y pudimos culminar el año de la mejor forma.

¿En qué momento de la temporada te diste cuenta que era posible ser campeones?

A mediados de la segunda fase. Desde el momento que empezamos a depender de nosotros, sabíamos que podíamos. En varios partidos sentimos la ‘suerte del campeón’. Hacíamos un gol y era imposible que nos hicieran uno, porque estábamos todos metidos defendiendo el resultado. Sabíamos que no nos iban a anotar. Eso era importantísimo. La unión del grupo fue fundamental para esta conquista.

En la fase 2 jugaste tu primer clásico. ¿Cuáles fueron tus sensaciones del partido?

Fue espectacular, porque se dio muy lindo. Empezamos ganando, controlamos el partido. Con la expulsión se nos complicó un poco y nos empatan. Era difícil pensar que íbamos a salir a buscar el partido de nuevo, pero me acuerdo de un momento clave. Hubo una jugada en la que el ‘Mono’ (Campos) estaba descansando y yo le grité “dale, ‘Mono’. ¡Tenemos que ganar!”. Entonces, sacó rápido y en la próxima jugada hacemos el segundo. Se desató la locura. Lo vivimos al 100%.

PUEDES VER: Entre lesionados y suspendidos: así llega la selección al duelo ante Colombia Hizo falta el público…

Fue hermoso por cómo se dio todo. Para Axel, poder entrar y hacer el segundo gol, festejarlo de la manera en que lo festejamos. La verdad que fue muy lindo. ¡Imagínate eso con gente! Hubiera sido aún más espectacular.

Una vez declaraste que no te irías de Alianza sin jugar con gente en las tribunas de Matute. Esta Noche Blanquiazul por fin se te dará.

Sí, Dios quiera que se dé. Se está haciendo todo para eso. Ojalá mejore toda esta situación que estamos viviendo y que podamos tener a nuestra gente para afrontar todo lo que se nos viene este año.

Hernán Barcos fue el jugador más determinante en Alianza Lima durante la temporada 2021. Foto: Liga 1

¿Y qué te han dicho sobre Matute?

Que es espectacular, que es para disfrutar. De hecho, disfruté mucho jugar con nuestra gente las finales. Hace tiempo no lo hacía. Emocionarse, ver que nuestra gente no paraba de cantar ni un minuto. De gritar, empujar.

Incluso hubo lágrimas tuyas, me parece…

Fue muy emocionante. Pasamos un montón de dificultades durante el año. Nadie creía que Alianza podía salir campeón el año pasado, nosotros nomás. Nuestras familias, nuestros hinchas, que empezaron a creer a medida que fueron viendo el campeonato evolucionar. Por eso la emoción. Poder vivirlo con ellos fue espectacular.

Estuviste dos años sin volver a Bell Ville a raíz de la COVID-19. ¿Fue la pandemia la etapa más dura de tu carrera?

Sinceramente ha sido muy difícil. Nunca había estado tanto tiempo sin jugar. A todos en general nos golpeó muy fuerte. Es algo atípico, algo a lo que no estábamos acostumbrados. Ahora lo llevamos de otra manera, pero al comienzo fue muy difícil. Yo sí creo que ha sido uno de los momentos más difíciles no solo de mi carrera, sino de mi vida.

El trato que has recibido en Perú, por lo que veo en redes, debe haber sido reconfortante. ¿Qué te ha parecido?

En Perú me han tratado de la mejor forma, con mucho cariño, con mucho respeto. Hay gente que ha intentado desestabilizar, capaz no atacarme directamente a mí, pero sí al club, cosa que no consiguieron. Hay de todo. Críticas siempre van a haber. A veces son constructivas y a veces no. Uno las toma de dónde vienen. Hay que saber lidiar con ese tipo de cosas porque estamos expuestos a recibir ese tipo de críticas y también elogios.

PUEDES VER: Desde que excluyó a Lapadula, Benevento ha caído en una mala racha de resultados ¿Sientes que la sociedad hoy en día ve al futbolista como una especie de robot? Se despiertan, entrenan, juegan, duermen. Casi no tienen margen de error.

La gran mayoría piensa así. Creen que uno va, entrena unas cuantas horitas, el domingo juega y ganamos una fortuna. Jugamos en un club como Alianza, somos profesionales, tenemos un buen salario y buen vivir. Sí, perfecto, pero cada uno de nosotros tiene una historia detrás de eso. Yo me fui a los 15 años de mi casa y a los 23 empecé a ganar plata, plata para vivir. En esos ocho años que luché fuera de mi hogar, mis sobrinos cumplieron 10 años y los vi cuatro veces. No estuve en un cumpleaños de ellos, ni de mi mamá ni de mis hermanos. Hay mucho que uno vive que la gente no sabe. Solo ven ese muñequito que está dentro de la cancha y tiene que meter gol porque si no es un burro. No estoy generalizando. Muchos piensan eso. Tendrían que abrir un poquito más la cabeza. La sociedad hoy en día está complicada. Cualquiera levanta el teléfono y escribe en las redes sociales cosas que perjudican a otro. Es difícil siempre estar bien. El lado humano de los profesionales, no solo los jugadores de fútbol, es fundamental porque antes de tu profesión eres una persona.

Alianza vuelve a la Copa Libertadores este año. ¿Cómo manejar la presión de un torneo que se ha vuelto tan complicado para el club?

Históricamente no le ha ido bien a los equipos peruanos en Libertadores. Eso lo ve el rival, entonces viene y te quiere pasar por arriba. Hay que estar bien concentrados. Tener la cabeza puesta en el lugar. Afrontar los partidos. Tenemos que mostrar nuestra identidad, nuestro trabajo. Demostrarles que estando en Alianza Lima se le tiene que dar pelea a cualquiera. La mentalidad tiene que ser ganadora y positiva.

Hernán Barcos fue elegido como el Mejor Jugador 2021 en la Ceremonia de Premiación de la ADFP. Foto: Alianza Lima/Twitter

En ese sentido, ¿cuáles son los objetivos?

El primer objetivo es cortar esa racha negativa que tiene Alianza de tantos partidos sin poder ganar. Después, tratar de clasificar a octavos de final sería fundamental para la historia del club, por lo que representaría a nivel nacional. Sería importantísimo que un club peruano esté en octavos de una copa tan importante como la Libertadores. Vamos paso a paso. Lo principal es que el equipo esté convencido que se puede, como lo estuvimos en el 2021.

Se habla mucho sobre la posibilidad de que Paolo Guerrero refuerce a Alianza esta temporada. ¿Sería uno de los jugadores más importantes con los que compartiste vestuario?

Paolo es un jugador importantísimo, a nivel nacional e internacional. Obviamente sería una de las grandes figuras con las que me ha tocado jugar. Está en esa selección. Paolo le puede aportar mucho a Alianza. Ojalá se recupere bien y pueda llegar al club.

¿Le cederías la camiseta número nueve?

No hay problemas. Yo no juego por el número, juego por la camiseta, que es de Alianza Lima. El número no me interesa. Si a Paolo le hace bien y es feliz con ella, se la doy y utilizo cualquiera. Por respeto, por representación, por lo que significa Paolo en Perú y en Alianza, no tendría problema.

