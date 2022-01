Estos son las claves de los estilistas a tener en cuenta si estás pensando en cortarte el flequillo

Entornointeligente.com / Que el flequillo es una de las grandes tendencias de la temporada no tenemos dudas. Han venido para quedarse, para dar un giro a nuestros cabellos y a nuestro estilo. Eso sí, también es cierto que tener flequillo tiene ciertas claves que deberíamos plantearnos antes de decidir cortar por lo sano.

Por ello, Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez ha compartido cuáles serían los cinco mandamientos básicos a tener en cuenta antes de meter la tijera.

En Trendencias Peinados con flequillo: cinco ideas de cortes de pelo con flequillo y cómo peinarlo esta temporada Los flequillos son de alto mantenimiento Con esta afirmación, Eduardo nos quiere hacer ver que, en el fondo, no es oro todo lo que reluce, y que el flequillo requiere muchos cuidados.

Conviene tener muy claro que al menos cada tres semanas es necesario acudir al salón a retocar las puntas. Como exige visitas bastante frecuentes al salón, muchas mujeres tienen la tentación de cortarlo por su cuenta y el desastre está casi garantizado. Vamos, que si somos de las que vamos a la peluquería de ciento en viento, bien por falta de tiempo o por pereza, tened en cuenta que si queremos tener un flequillo impecable, l as citas se van a suceder con más asiduidad, además de que requiere cuidados diarios mucho más demandantes como lo que tenemos a continuación…

Lavado más frecuente Al estar en contacto con la piel puede ensuciarse más a menudo que el resto del cabello, por lo que no descartes aumentar la frecuencia de lavado. Esto es una realidad aplastante y todas las que hemos tenido o tenemos flequillo lo sabemos, se ensucia mucho más. En este sentido, y como solución de emergencia, siempre podremos echar mano de los champús en seco que se pueden convertir en grandes aliados para refrescar la zona. De hecho, hay hasta formatos pequeños que podemos llevar en el bolso o dejar en el cajón de la oficina que nos pueden “salvar” en algún momento.

Hoy en Amazon por 1,99€ La importancia del secado del flequillo A la hora de secar y dar forma a nuestro flequillo también hay truco y no todo vale como nos indica Eduardo Sánchez.

La clave está en el secado. Si el cabello es liso u ondulado, hay qu e secarlo en la dirección de su caída, respetando esta caída natural. El truco es controlar muy bien el aire y el calor del secador para que no se infle y pierda naturalidad. Si es rizado, lo mejor es aplicar un producto de styling y dejarlo secar al aire, o secarlo con difusor en la misma dirección de la caída natural pero sin recurrir a peines o a las manos que podrían romper el rizo. Y también es importante, si se quiere usar secador, hacerlo rápido, porque los flequillos se secan rápido al aire y empezará a coger su forma natural”. En Trendencias Tomamos nota de estos trucos de experto para peinar el flequillo Eso sí, como consejo que nos da el experto estilista es que no lo peinemos hacia arriba . Y es que “si lo peinas hacia arriba, por debajo del flequillo, crearás una forma redondeada en la parte superior nada recomendable y poco favorecedora. Y ¡muy importante!, queda terminantemente prohibido combinar un flequillo liso sobre una melena rizada”. Totalmente de acuerdo con esta última afirmación.

El uso de productos de peinado Según indica Eduardo “aquí la regla de oro es menos es más. Hay que aplicar poco o nada de producto para no añadirle peso ni ensuciarlo demasiado. Y si no quieres renunciar al uso de tu producto de styling favorito, aplícalo primero en tu cabello y lo que sobre en tus manos sobre el flequillo”.

¿Y si me canso del flequillo? Sí, el peor momento por el que pasa nuestro flequillo es cuando nos cansamos de él y queremos dejarlo crecer . Todas hemos tenido esa temporada en la que no sabes si volver a cortar porque lo tienes horrible y no sabes cómo peinarlo, dejarlo crecer hasta que iguale (nunca pasa hasta que te cortas la melena) o qué hacer.

Así, Eduardo comenta…

Los flequillos no son un compromiso para toda la vida como mucha gente se cree. Hay truquillos que nos permiten convivir con el flequillo hasta que crezca. Se puede optar por llevarlo hacía un lateral, por colocar todo el cabello hacía atrás y sujetarlo con una diadema , también se puede recurrir a productos de styling, o aumentar la frecuencia de visitas a la peluquería para ir recortándolo según va creciendo, de forma que se vaya integrando en los laterales con el resto del cabello. En Trendencias Cinco formas de peinar un flequillo con mucho estilo si quieres dejarlo crecer Lo que está claro es que apostar por un flequillo es muy mono, es pura tendencia, pero a veces es un poco rollo. Así, para todas las que no se quieran lanzar lo que siempre nos quedarán son los flequillos postizos que, como indica Sánchez, ” el efecto se puede crear gracias los flequillos de quita y pon. Los postizos son un accesorio genial para conseguir un cambio de look radical en poco tiempo y de forma puntual” .

Fotos | @matiamubysofia , @dannapaola , @aitanax , @sarasalamo , @asos_faceandbody

