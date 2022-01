Encuentro en Montevideo: El evento que busca articular a la centroderecha para hacer frente a la izquierda latinoamericana

Entornointeligente.com / SANTIAGO.- El aniversario número 30 de la Unión de Partidos Latinoamericanos, fue el marco escogido por la UPLA y Renovación Nacional -miembro de la instancia- para organizar un encuentro que durante noviembre espera congregar en Montevideo, Uruguay, a un número importante de partidos liberales conservadores y social cristianos. Esto con el objetivo de articular a la centroderecha para hacerle frente así a la izquierda latinoamericana.

Para ello han tenido contacto con otros referentes de Iberoamérica como el Partido Popular de España, liderado por Pablo Casado, además de otros partidos y organizaciones de Europa que se espera que asistan a la cita, así como ex Presidentes, centros de estudios, parlamentarios e incluso congresistas norteamericanos.

El presidente de la UPLA y ex diputado argentino, Julián Obiglio, detalló a Emol que “estamos preparando -ya para esa semana del 22 de noviembre- un festejo que se va a realizar en Montevideo, en Uruguay, al cual van a asistir no solamente los 23 partidos políticos del continente que integran la organización, sino que además como excusa del festejo de los 30 años se está invitando a toda la familia política ampliada, no sólo del continente, sino que también de occidente, porque se está trabajando con los aliados europeos y norteamericanos”.

La idea, acotó, es sumar “a todos aquellos que tienen una afinidad política y que comparten valores e ideas que están dentro de los mismos sectores políticos de trabajo que son la centroderecha, partidos liberales, conservadores, todo aquello que está a la derecha de la izquierda”.

Una opción a la izquierda Según el timonel de RN , Franciso Chahuán, lo que se busca es “hacer un esfuerzo de internacionalización que nos permita generar un encuentro en Montevideo, ya estamos desplegados y en contacto con partidos liberales, conservadores y social cristianos de Iberoamérica, con ánimo de provocar una declaración de Montevideo que nos permita generar un contrapunto al Foro de Sao Paulo y también al Grupo de Puebla”.

Esto pues, a su juicio, “tenemos que combatir dentro del mismo sector al populismo y ser capaces de fundar los principios en los cuales se basen la lucha permanente por la libertad, como también de las institucionalidades democráticas”.

Al respecto, la vicepresidenta de RN y primera mujer vicepresidenta de la UPLA, Andrea Ojeda, manifestó que se busca “sacar de ahí un documento, un manifiesto, donde la UPLA, en unión al PP español, vamos a crear un documento donde queremos ser la contraparte de lo que es el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Creemos que la izquierda ha entrado con una impronta importante en Centroamérica y América Latina y de alguna manera tenemos que presentar por qué somos nosotros de centroderecha, por qué somos un partido de derecha en el caso de RN, y por qué somos parte de la UPLA”.

“Todas estas organizaciones y centros de estudio -de su sector- están en las antípodas del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, nuestro pensamiento y nuestras ideas son contrapuestas a las que tienen esos sectores, no es algo que esté hecho en contra de ellos, sino que más bien a favor de nuestras ideas, de reunir a los que tienen nuestras ideas, de potenciarlas, de hacer sinergia y lograr mejores efectos en la región, especialmente en occidente”, apuntó Obiglio.

Se espera durante el año generar actividades preparatorias al evento en Montevideo, por ejemplo, en mayo habrá un encuentro de centros de estudios en República Dominicana, donde se trabajará en un primer borrador de una especie de manifiesto o compendio que de cuenta de los valores y principios que los unen, el cual será fortalecido con la participación de los distintos actores.

