También se informó de 18 nuevos fallecidos. Uno de entre 20 y 39 años, que no estaba vacunado; cuatro de 40 a 59 años (1 con dosis completa, 3 no vacunados) y trece de 60 años y más (5 con dosis completa, 3 con dosis incompleta y 5 no vacunados). En total suman 16.953 los decesos en el país.

Entretanto, en 12.693 muestras procesadas ayer se confirmaron 3.970 nuevos contagios.

LINK ORIGINAL: Abc

