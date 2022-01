“El ojo de mar”, un misterioso lago para refrescarte en Amambay

Entornointeligente.com / El presidente de la República, Mario Abdo Benítez , dispuso en julio del año pasado, mediante el Decreto N° 5.658/21, que el porcentaje de ganancia por el servicio de transporte público del Área Metropolitana sea de 0%, ya que antes de eso, la cifra que discrecionalmente se establecía era de 18% (lo que, al difundirse, causó la indignación de la ciudadanía y del sector privado en general, pues mientras todos soportaban la crisis económica derivada de la pandemia, los transportistas tenían una ganancia asegurada y encima, recibiendo subsidio del dinero público). La disposición de Abdo Benítez regía en principio de abril a diciembre de 2021, mientras se obtenían los datos objetivos del Billetaje Electrónico, y se trata de una de las acciones enmarcadas en el análisis de la tarifa técnica del servicio, la cual define el precio del pasaje y el monto de subsidio que se otorga a los empresarios del sector.

Si bien la semana pasada se divulgó el nuevo decreto presidencial, N° 6.575 del 13 de enero último, por el cual se establece la extensión de vigencia del citado decreto anterior diciembre de 2022, esto no será así por mucho tiempo más. Es que el Viceministerio de Transporte (VMT), dependiente de la cartera de Obras Públicas y liderado por el viceministro Víctor Sánchez Chamorro, informó que se establecerá un nuevo parámetro para calcular la ganancia de los transportistas. Para definir la renta de las compañías, se tomará como referencia la tasa promedio de los Certificados de Depósito de Ahorro ( CDA ) en guaraníes que se ofrecen en el mercado financiero formal, que es un dato que informa el Banco Central del Paraguay ( BCP ) mensualmente.

El promedio de tasa de CDA de octubre pasado fue de 5,72% y noviembre, 6,13%, según reporte del BCP. Aún no se difundió el dato de diciembre.

Pero ese porcentaje no es directamente la ganancia de los empresarios (la renta forma parte de la estructura de la tarifa técnica actual), sino que, según aclaró el VMT, en el primer año de aplicación de la nueva disposición se prevé que sea sólo una parte del promedio de los CDA en guaraníes. La distribución es así: 40% de los CDA para los meses de octubre a diciembre de 2021; 30% de los CDA de enero a marzo 2022, y el 30% de abril a junio de 2022.

Cabe aclarar que los subsidios se les paga a los empresarios transportistas con meses de retraso. El último desembolso fue en setiembre del año pasado, según el dato del VMT. Por ahora ahora quieren cambiar las reglas, a través de un nuevo decreto, para que comiencen a regir en la tarifa técnica del pasaje desde octubre de 2021.

Es decir, como en octubre de 2021 se había reportado la tasa de 5,72% como promedio de los CDA, el pago correspondería -de aprobarse un nuevo decreto- a un 40% de ese porcentaje de 5,72%, conforme se explicó desde el VMT.

José Tomás Rivarola , asesor del Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam), confirmó que la idea es que el nuevo parámetro rija desde la tarifa de octubre de 2021, pero que para ello se necesita un nuevo decreto.

La ganancia es una de las variables de la tarifa técnica, así como lo es el subsidio estatal, que el Estado paga para mantener el mismo precio del pasaje al usuario final, dijo. Reconoció que el Estado sigue pagando la ganancia a los empresarios porque es parte de la fórmula resultado del “cálculo técnico”.

A mediados de 2021, el debate sobre la renta de las empresas del sector fue lo que mantuvo en vilo a los pasajeros, ya que los transportistas amenazaban con un paro del servicio como medida de presión para mantener el 18% que cómodamente ganaban, incluso incumpliendo con la frecuencia y las medidas sanitarias, conforme las denuncias.

El total de subsidio desembolsado en seis meses de 2021 trepó a US$ 11,5 millones, superando el total de todo el 2020, cuando pagaron US$ 10 millones.

Se calculaba según estimaciones Hasta entonces, desde la creación del subsidio en 2011 (gobierno del expresidente Fernando Lugo), el pago estatal se realizaba en base a un número estimado de pasajeros y la flota total declarada por los empresarios, incluyendo aquellos buses sin ruedas, conforme a denuncias. Recién desde ese decreto de julio de 2021 se tiene el parámetro que se rige según tarifa técnica basada en datos del Billetaje Electrónico. No obstante, aún sigue habiendo algunas variables que no son totalmente objetivas, por ejemplo, no se tiene en cuenta la cantidad real de pasajeros de fin de semana, sino solo de entre semana.

Sin transparencia La decisión de establecer el porcentaje de ganancia por el servicio de transporte público se estableció mediante un resolución del Consejo Asesor de Tarifa Técnica, según reporte del VMT. La creación del citado espacio fue con el espíritu de transparentar las decisiones vinculadas al servicio básico, sin embargo, las sesiones no son abiertas ni transmitidas públicamente, ni siquiera se suben las resoluciones en el portal de la institución, para que la opinión pública pueda enterarse de las decisiones que les afectan.

Ningún procesado por aglomeración Por otro lado, hace casi un año que el Partido Liberal, presidido por Efraín Alegre, denunció ante la Fiscalía aglomeración en las paradas y en los buses, incumplimiento de la frecuencia obligada y violando disposiciones sanitarias. Pero hasta hoy no se encuentran procesados el entonces viceministro de Transporte, Pedro Britos , ni el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens , como tampoco el gerente del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana ( Cetrapam ), César Ruiz Díaz . La fiscala del caso es María Estefanía González , quien alegó que no cuenta con suficientes elementos para sostener la imputación, pese a que las pruebas estuvieron a la vista.

