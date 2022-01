Dina Boluarte: “Yo nunca he abrazado el ideario del partido Perú Libre”

Entornointeligente.com / Mientras la vicepresidenta y ministra de Inclusión Social, Dina Boluarte , concedía esta entrevista, el Congreso daba luz verde a la promulgación por insistencia de la ley contra el referéndum . Boluarte dice que irán al TC y opina sobre otros temas que comprometen al Gobierno.

Usted dijo hace unos días que el Congreso quiere hacer un gobierno parlamentarista. ¿Por qué considera eso?

Desde que iniciamos la gestión con el presidente Pedro Castillo en este gobierno popular hemos sentido que el Parlamento quiere guiar el rumbo del gabinete porque no cesa de interpelar y censurar a diversos ministros (…) Luego han planteado el tema de que el Ejecutivo no pueda plantear la cuestión de confianza y un proyecto para que el Congreso pueda determinar quiénes pueden ser ministros y asesores de los ministerios. El Congreso se quiere convertir en el Ejecutivo, quiere hacer de un gobierno democrático un gobierno parlamentarista o un gobierno totalitario desde el Parlamento.

¿Pero no cree que el Gobierno fue permisivo con el Congreso? ¿Qué han hecho para responder desde las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo?

Nosotros hemos planteado normas legales para que el Congreso haga una de sus funciones: legislar. Pero ahí las tienen encarpetadas. Hace no más de una semana y media sacaron la ley de la orfandad de los niños producto de la pandemia . Solo eso han sacado. Y así hay varios proyectos de ley que están durmiendo mientras los congresistas están en el afán de censurar.

¿El Gobierno ha tenido gestos políticos para responder? Un ejemplo: al ministro de Educación lo censuraron y el Gobierno no dijo nada. Igual fue con Béjar.

No hubo respuestas firmes a esas acciones. ¿Pero por qué? Por más acciones que el gabinete pueda presentar, creo que para este Congreso, con algunas excepciones, lo único que cuenta son los números, no cuentan las razones, no cuentan las ideas, no cuenta la gobernabilidad (…) Entonces, frente a esa mayoría cerrada, que quiere convertir a este gobierno en un gobierno parlamentarista, los números son lo que cuenta. En el tema del derecho al referéndum. Esta Constitución del 93 indica que el pueblo tiene el derecho a referéndum. La Comisión de Constitución está quitándole ese derecho al pueblo. Nosotros no hemos dado pase a esa norma y la han aprobado.

PUEDES VER: Las entrevistas más incisivas de Fernando del Rincón a políticos peruanos ¿Solo van a recurrir al Tribunal Constitucional (TC)?

Vamos a ir al TC para no pensar en plantear una cuestión de confianza.

¿Todavía pueden plantear cuestión de confianza?

Creo que el tiempo nos ha ido ganando por lo mismo que hemos estado trabajando por resolver estos temas inmediatos que nos llama el país.

¿Pueden jurídicamente?

Está en el Tribunal Constitucional (la ley interpretativa de la cuestión de confianza) y, mientras el Tribunal no lo diga, nosotros podemos plantear cuestión de confianza.

¿Por la ley de referéndum?

Claro.

PUEDES VER: Dina Boluarte: “Recortar el derecho al referéndum es triste” ¿Es una opinión personal o también del presidente?

Es una posición personal.

¿Usted confía en el TC?

En una sociedad democrática y donde las autoridades han sido elegidas para responder a lo que el pueblo necesita y está esperando, creo que los tribunos del TC tienen que ponerse del lado del pueblo . El interés ahí está cuando hay que resolver lo que el pueblo necesita, no lo que un grupo parlamentario, por insistencia, saca, como una norma en contra de la Constitución y los derechos ciudadanos.

Pero en caso el TC no declare inconstitucional esta norma, ¿qué hará el Ejecutivo?

El pueblo que defina. Hay que esperar, porque el derecho, a quien se le está quitando no es al presidente, al gabinete, sino al pueblo. El pueblo hará valer sus derechos.

Algunos juristas hablan de que para cambiar la Constitución se necesita “el momento constituyente”. ¿Perú lo está?

Venimos diciendo que esta Constitución, no todo, sino el capítulo económico es lesivo para los intereses de la nación.

PUEDES VER: Boluarte anuncia que apoyo de la ONU por derrame de petróleo llegará en los próximos días Ministra, yo la escucho y la siento más entusiasmada por una nueva Constitución que el propio presidente Castillo. ¿Él comparte ese entusiasmo?

Habría que preguntarle al presidente. Yo puedo contestar por mí. No es un tema de entusiasmos, sino de derechos (…). Por eso yo dije hace unos días que llamo a la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso a que ella plantee desde su comisión la reforma del capítulo económico.

Pero eso es irrenunciable para el fujimorismo.

Por eso. ¿Entonces qué hay detrás? ¿Qué intereses hay?

¿Y por qué ustedes no han presentado un proyecto de ley?

Sí, estamos trabajándolo. Lo vamos a presentar. Y entonces el Congreso tendrá que poner la cara al pueblo. ¿Por qué no quiere modificar este capítulo económico?

La primera ministra Mirtha Vásquez presentó un proyecto de ley para reformar la vacancia y la cuestión de confianza, pero ese proyecto está encarpetado.

Tengo entendido que la premier ha enviado documentos solicitando que lo pongan a debate. Pero no solo es eso. También hay otros proyectos de la bancada de Perú Libre que no lo ponen en agenda. Prefieren poner en agenda las censuras.

PUEDES VER: Boluarte: congresistas de derecha tienen su propia agenda de ser obstruccionistas al Gobierno ¿O no presionan porque tienen miedo a la vacancia?

No hay ningún temor. Somos respetuosos de las instituciones y la agenda de cada congresista, pero que aceleren en los temas de interés nacional.

Alerta. Boluarte dice que asoma un régimen parlamentarista. Foto: difusión

En campaña, ustedes prometieron la nueva Constitución, ¿siempre optaron por la recolección de firmas para ello?

Así es, que el pueblo decida, a través de una asamblea constituyente, como lo que está pasando en Chile. Ese es el camino y el Congreso quiere quitarle ese derecho a la población .

En Chile hubo una convulsión social, pero esa indignación fue canalizada por líderes políticos. La pregunta que le hago acá es ¿qué líderes políticos pueden canalizar acá esa indignación? ¿Vladimir Cerrón?

Eh, no.

¿Verónika Mendoza?

No. Yo creo de que acá no hay líderes políticos que necesariamente tengan que encaminar el tema de la asamblea constituyente. Cuando nosotros caminamos a nivel nacional, lo que el pueblo dice es nueva Constitución. Es el mismo pueblo quien va a plantear y pedir. No necesitamos de líderes y de ningún otro que usted ha mencionado.

PUEDES VER: Boluarte pide apoyo a Venezuela y Ecuador tras derrame de petróleo en Ventanilla ¿No hay un mea culpa por las designaciones de los ministros?

Mire, las designaciones de los ministros y de las personas que asumen cargos de confianza, como el caso del señor Salaverry , obviamente el presidente tiene la decisión (…). El señor Salaverry ha sido muy crítico en campaña, sabemos de dónde viene.

Ha sido fujimorista y de Somos Perú.

Sabemos de dónde viene, pero abriendo las bases de un gobierno popular, demos la oportunidad a la oposición.

¿Confía en Salaverry?

No sé, su trabajo lo dirá.

¿Políticamente?

El presidente por algo lo habrá designado en ese cargo. Esperemos los resultados del señor Salaverry. No le pongamos la cruz antes de tiempo. Por ejemplo, en el BCR, cuando fue presidente PPK, ¿a quiénes pusieron en el directorio? ¿No fue a Chlimper y Rafael Rey?

PUEDES VER: Acción Popular: bancada se pronuncia tras conocer que Ejecutivo interpondrá demanda en el TC ¿Ya se distanció del ideario de Perú Libre?

Mire, yo nunca he abrazado el ideario de Perú Libre. En campaña lo que hemos dicho es que queremos un sistema universal de salud, queremos hacer de la educación una más cerca a la realidad peruana.

Varias fiscalías han archivado el supuesto fraude electoral, pero en el Congreso siguen investigando “la verdad”.

Están queriendo buscar la verdad sobre sus propias mentiras. Yo lo único que puedo decir a Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular, que creo que es el fujimorismo con tres cabezas, es que reconozcan que han perdido las elecciones .

Ministra, pero en esa comisión también está el señor Waldemar Cerrón, que es el vocero de la bancada de gobierno. ¿No le preocupa eso?

Bueno, habrá que preguntarle cuál será su papel protagónico. Pero mi opinión es llamar a la derecha a que reconozcan que han perdido las elecciones, en vez de obstruir la gestión del presidente Castillo.

“¿Dónde está la contingencia de las empresas? ¿Se cae Repsol y no pasa nada?” El bono Yanapay está en 70%.

Sí, estamos en 70%.

PUEDES VER: Lescano: Congreso aprobó ley con nombre propio para blindar Constitución hecha en dictadura ¿En cuánto tiempo lograrán terminar el otro 30%?

El bono Yanapay está programado hasta fines de abril . Estamos empezando enero, febrero y marzo. Fácilmente vamos a llegar. Sin embargo, el bono 600, cuando yo llegué aquí, tenía un margen de que no había sido cobrado e incluso habían sacado un decreto supremo de que ya no iba más el bono. Lo que nosotros hicimos es sacar un decreto supremo para ampliar hasta fines de diciembre el bono 600. Yo tengo la expectativa de que hasta fines de abril el bono pueda haber llegado a los 13 millones 500 mil personas.

¿Sería correcto usar la palabra “asistencialismo” con estos programas?

Creo que lo que está mirando el Gobierno es cómo llegamos a nuestros hermanos y hermanas vulnerables. No sé si se pueda llamar asistencialismo estar del lado de la necesidad de nuestros hermanos más necesitados.

En el programa social Qali Warma se ha dado alimentos a los estudiantes, pero las clases presenciales no se han retomado aún…

A ver, Qali Warma es un programa que hay que aplaudir. ¿En qué sentido? En mitad de la pandemia nosotros no hemos dejado de alimentar a nuestros escolares, hemos buscado la forma.

¿Qué más podría hacer el Estado en el tema Repsol?

Las empresas que están operando en el país, ante alguna contingencia como esta, tienen que responder. Todos sabemos que Perú está en el cinturón de fuego. ¿ Dónde está la contingencia de las empresas? ¿Se cae Repsol y no pasa nada? ¿Se caen algunas mineras y no pasa nada? Ese no pasa nada debe cambiar.

¿A usted qué le parece que Repsol ofrezca trabajo a los pescadores para que limpien este desastre? ¿Le parece adecuado?

Aquí lo que importa es limpiar cuanto antes. Por eso yo dije que pidamos la ayuda internacional. Como Estado vamos a poner nuestro empeño. Pero el desastre es tremendo. La ONU ha respondido, va a dar todo el apoyo. Son 20 playas afectadas y miles de hogares que se van a quedar sin trabajo.

Lo más visto de Política Congreso: Pleno aprueba ley contra referéndum y ahora lo verá el Tribunal Constitucional Fernando del Rincón: el periodista al que Castillo le dará su primera entrevista internacional ¿Qué le espera al Ejecutivo en la demanda de inconstitucionalidad que presentará ante el TC? Lo más visto de La República ¡A la final! 9 de Octubre venció 2-0 a Barcelona SC por la Copa de Campeones de Ecuador Gian Marco sorprende con respuesta a Tula Rodríguez tras confesarle su amor Pareja se viraliza al mostrar sus alegres pasos de baile al ritmo de huayno Video recomendado: RMP sobre Repsol: “Queremos que la empresa pague el daño, no su solidaridad” Boletines

Recibe los boletines de LR

Google News

Recibe las noticias en Google News

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com