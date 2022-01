Vídeos no g1 Como você avalia a experiência de assistir este vídeo no g1 ? Muito ruim Muito boa Como podemos melhorar? Seguinte Queremos saber sua opinião Resposta enviada. Agradecemos sua participação

Cantora de SC morre aos 32 anos após acidente de trânsito no RS Colisão envolvendo quatro veículos aconteceu na sexta-feira. Artista foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no sábado. Por Caroline Borges e Catarina Duarte, g1 SC e NSC

23/01/2022 12h33 Atualizado 23/01/2022

1 de 2 Cantora de Santa Catarina morre aos 32 anos em acidente de trânsito — Foto: Reprodução/Redes Sociais Cantora de Santa Catarina morre aos 32 anos em acidente de trânsito — Foto: Reprodução/Redes Sociais

A cantora de Santa Catarina Karine Delavechia Rodrigues morreu após se envolver em um acidente de trânsito no Rio Grande do Sul. A colisão envolvendo quatro veículos aconteceu na sexta-feira (21). Com 32 anos, a artista foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no sábado (22). A informação foi confirmada pela Funerária Menino Deus.

Segundo o Comando da Brigada Militar gaúcha, o carro onde ela estava foi atingido por um caminhão. Outros dois carros também foram atingidos na colisão, que aconteceu na rodovia ERS-407, Xangri-lá, por volta das 16h de sexta.

Karine e o condutor do caminhão ficaram presos às ferragens . Outras duas pessoas tiveram ferimentos leves.

Natural de Sombrio , no Sul catarinense, Karine integrava a dupla “Lado B” . Em 2019, o duo lançou um EP com cinco músicas. Entre eles, o single “Nada a Perder”.

O sepultamento de Karine acontece neste domingo (23) no município de Ermo , na mesma região.

2 de 2 Natural de Sombrio, no Sul, cantora morreu aos 32 anos após acidente de trânsito — Foto: Reprodução/Redes Sociais Natural de Sombrio, no Sul, cantora morreu aos 32 anos após acidente de trânsito — Foto: Reprodução/Redes Sociais

