23% de los extranjeros en Chile son venezolanos

10 de abril de 2019 08:05 PM | Actualizado el 10 de abril de 2019 22:15 PM

Luego de cumplirse el primer año de la reforma de la Ley Migratoria impulsada por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, se ha registrado un aumento de 48% en las solicitudes de visas de extranjeros para regularizar su situación en ese país.

Así lo confirmó este miércoles el ministro del Interior, Andrés Chadwick, en un acto en Santiago con motivo del primer aniversario de la puesta en marcha de los cambios en materia de migración.

El resultado durante el primer año de vigencia se tradujo en la entrega de 450.242 visas el año pasado, en contraposición con las 304.116 entregadas en 2017.

Al pormenorizar esos datos, la mayor parte de las visas requeridas por los extranjeros en Chile son temporales, que ascendieron 49% el año pasado (320.634), seguidas de las referidas a permanencia definitiva, con un alza de 46% (126.294) y de peticiones de nacionalización, que se incrementaron 73% (3.314).

Estos datos, suministrados por la cartera de Interior, responden a la iniciativa del gobierno de Piñera de “poner en orden la casa” en materia migratoria.

Sobre la regularización del estatus de los inmigrantes en Chile, el Ejecutivo estableció en abril del año pasado un proceso de regularización extraordinaria en el que se inscribieron 155.000 extranjeros que se encontraban en el país de manera irregular o sin permiso laboral.

De estos, 31,21% corresponde a personas procedentes de Haití, 20,44% son de Venezuela y 14,72% son peruanos, mientras que otros que se sumaron a la medida son colombianos, dominicanos, ecuatorianos, argentinos y de otras nacionalidades no especificadas en las estadísticas entregadas.

Para llevar a cabo esos procesos regulatorios, Piñera firmó la reforma de la legislación el 9 de abril de 2018, lo que modificó la norma promulgada en 2013, durante su primer gobierno (2010-2014).

En los últimos años se registró un fenómeno migratorio hacia Chile que el país no había vivido nunca, pues en 2014 había medio millón de extranjeros en ese país y actualmente las cifras de población migrante supera los 1,25 millones.

Los datos entregados por las autoridades indican que el número de inmigrantes en Chile asciende a 1.251.225 personas, y la comunidad venezolana es la más numeros por primera vez en la historia de la nación austral.

En Chile hay actualmente 288.233 venezolanos, correspondiente a 23% de la población extrajera, que superaron a los peruanos, con 223.923 personas que representan 17,9% de los foráneos que viven en el país.

Durante las últimas décadas, los peruanos fueron la principal comunidad extranjera en Chile, aunque eso cambió en los últimos tres años con la explosiva llegada de inmigrantes venezolanos que huían de la crisis en su país.

Además de los procesos burocráticos de regulación para inmigrantes, el gobierno también puso en marcha medidas más drásticas para cierta población migrante.

Por un lado se abordó la entrega de extranjeros con causas judiciales abiertas en Chile o buscados por la justicia de sus respectivos países, y el gobierno dispuso su expulsión.

