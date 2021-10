Supper, la plataforma tecnológica que suma «inteligencia» a restaurantes

¿Cómo sabe un restaurante si se está quedando sin un ingrediente cuando recibe un pedido online? ¿O si debe ajustar un precio si un proveedor acaba de incrementar el costo de un producto? Gestionar de forma eficiente y ágil un restaurante con tecnología es el objetivo de la plataforma Supper.ai, creada por Alan Gostanián (CEO), Martín Pérez (COO) y Federico Pérez (CTO) en el departamento de Maldonado.

Según explicaron los creadores, la clave radica en que utiliza Inteligencia Artificial (IA) y funciona en la nube, lo que permite a dueños de restaurantes y bares obtener sugerencias y recomendaciones en tiempo real para mejorar procesos y márgenes del local. «Por ejemplo, cada vez que un proveedor modifica el precio de un producto, Supper envía un mensaje al administrador para que pueda trasladar el impacto de esa diferencia a su producto en carta lo antes posible», detalló Federico Pérez. Eso es posible porque diferentes módulos «interactúan» y permiten un análisis en tiempo real de la información combinada. Entre otros datos, el sistema toma lo que ocurre en el punto de venta, los pedidos online (está integrada con PedidosYa), e-commerce, módulo de compras, menú digital, motor de reserva, lista de espera, kioskos de autoservicio y manejo de recetas. Al ser un servicio en la nube, la información está disponible las 24 horas.

Supper.ai se lanzó en septiembre de 2020 en plena pandemia, ya tiene 60 clientes entre Maldonado (70%) y Montevideo (30%) y crece a un ritmo de entre siete y 10 clientes por mes, según informaron los fundadores.

El plan de la startup para este año es potenciar el negocio en Montevideo y alguna otra ciudad del país, para comenzar la internacionalización en 2022. «Ya tenemos un socio en España que comenzará la expansión en ese país el año que viene y tenemos en estudio Argentina», adelantó Gostanián.

El negocio se monetiza con una cuota mensual. Ofrece tres planes: uno de US$ 49 por mes, el Pro, de US$ 99 llega a 10 mozos y Enterprise por US$ 169.

LINK ORIGINAL: El País

