Putin se presenta como un «líder altruista» frente a un EEUU «desgastado y egoísta»

Entornointeligente.com / Montevideo (Mesa Américas), 22 oct (Sputnik).- El presidente ruso Vladímir Putin aprovechó el jueves, durante la última sesión del Club Internacional de Debates Valdái, para enviarle un mensaje a la comunidad internacional al presentarse como un «líder altruista» frente a un EEUU «desgastado y egoísta», dijo el jueves a la Agencia Sputnik el analista chileno Pedro Díaz Polanco. «Putin le envía un mensaje a la sociedad rusa y a la comunidad internacional. Se muestra como un actor que está ligado a elementos éticos, altruista, dejando a EEUU como egoísta, con un modelo que ha fracasado», afirmó el especialista, quien es director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile. El jueves, Putin instó a dejar de lado la «rivalidad geopolítica» en la lucha contra el cambio climático y la pandemia del covid-19 y en su lugar cooperar a nivel internacional; asimismo, advirtió que los países declaran su disposición a trabajar juntos para resolver los problemas comunes pero, en realidad, impera el egoísmo en el mundo. Díaz Polanco, quien es doctor en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas, y tiene un diploma de estudios avanzados en relaciones internacionales, consideró que el presidente ruso analiza el contexto internacional de «forma realista pero con una aspiración idealista». «Él describe cómo es el mundo pero también hace una crítica y establece cómo debería ser, un planeta con más cooperación, donde las ideologías y la ambición militar den paso al altruismo, a la ayuda. (…) Le dice al mundo que todos los que piensan como él, lo sigan. Además si escuchas el mensaje, no puedes no estar de acuerdo porque los mensajes que él enuncia son éticos», explicó. Crítica al sistema El especialista consideró que Putin criticó, durante su discurso, al sistema capitalista y al modelo neoliberal, que se convirtió en hegemónico desde la caída de la Unión Soviética. «El modelo neoliberal ha generado una sociedad asociada al consumismo, a una serie de libertades que Putin entiende que no le hacen bien al mundo. Él entiende que el conservadurismo es la forma ideal de mantener valores comunes, todo lo que se aleje de lo conservador, ya marca diferencia. Lo que él llama es a que masifiquen los valores comunes. Todo lo que sea más progresista, marca diferencia y tensión», explicó. El jueves, Putin sostuvo que «el conservadurismo moderado es el principio más razonable de la cosmovisión». «El conservadurismo ruso es el conservadurismo de los optimistas. Al dar forma a nuestros enfoques, nos guiaremos por los principios del conservadurismo razonable», agregó. Por su parte, Díaz Polanco explicó que con estas declaraciones lo que busca Putin es pedir que no se profundicen los elementos que generan diferencias en el mundo. «El conservadurismo moderado respeta la libertad de expresión, el modelo de vida, pero pide que no interfieran las políticas del Estado en los individuos», afirmó. Putin cree que el modelo de EEUU ha mostrado «quiebres y confrontación» en el planeta, lo que implica un «fracaso» en el modelo, explicó el especialista. «Este fracaso ha llevado a egoísmos, a evidenciar la poca cooperación que existe. Una amenaza global como el covid-19 ha sido atendida de forma individual. Putin cree que esa es la debilidad del sistema», señaló. El Club Internacional de Debates Valdái se celebra del 18 al 21 de octubre de 2021 en la ciudad rusa de Sochi. El tema de este año es ‘Conmoción global: ser humano, valores y Estado’. Representantes de casi 50 países, entre ellos Reino Unido, China, EEUU, Turquía y Japón, participan en diferentes paneles. (Sputnik)

